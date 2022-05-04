Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 141
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu, bir uzman olarak zamanınıza ne kadar değer verdiğinizi gösterir. :D
Bir günde yüz dolar atıp her şeyi yapmak yerine, günde 30 sent tasarruf etmek için bir yıl boyunca kendi etrafınızda dolaşmayı tercih ediyorsunuz. :DD Ve eğer fikir işe yararsa, muhtemelen her gün binlercesini getirecektir. Yatırım yapmaya değmez mi?
Evet ve bana öyle geliyor ki - yüz kazanamayan ve yeni bir proje için tahsis edemeyen bir tüccar - mantıklı bir şey bulamıyor.
Sizi başka bir deyişle, George - "bir fikre yatırılan öz sermaye miktarı - fikir sağlayıcının kendisinin bu konuda düşündüğünü söylüyor." :DD
Ve bu, yalnızca optimize ediciyi anlamayan, hatta önerilen Uzman Danışmanı üzerine koyamayan bir kişi tarafından söylenir.
1. Günde 30 sentten önemli ölçüde fazla tasarruf ediyorum.
2. Uzun süredir "etrafta dolaşmıyorum" - her şey "merhem üzerinde", komut dosyalarını başlatıyor ve "kontrol atışı" gösteren sistemlerin yeniden optimizasyonu için ayar yapıyor - günlük 15 dakikadan fazla sürmez.
3. DAİMA en az iki yıl boyunca 672 geriye dönük test edilmiş sistemim var ve bunlardan bazıları oldukça uzun bir demo geçmişine sahip. "Yüz için" almaya çalışın - ve nasıl yapacağınızı göreceğim.
TS Ligi fikrine hemen gelmedim. Ve şimdi bu fikrin kesinlikle doğru olduğunu görüyorum. "Kontrol atışı" göstermeyen altı yüzü aşkın aracın tamamı sürekli olarak test edilmiş güncel durumda ve herhangi bir zaman, bilgi işlem veya finansal kaynak gerektirmiyor. Hesaplama kaynakları , yalnızca kabul edilemez davranış gösteren 5-15 TS tarafından günlük olarak gereklidir. Ve bu bir yıldan fazla bir süredir devam ediyor. 672 sistemin nasıl çalıştığına her bakmak istediğimde bulutta testler yapar, çok daha fazla para harcardım.
Tüm akıl yürütmeniz, çok sayıda aracın optimizasyonu ile ciddi olarak ilgilenmediğiniz gerçeğine dayanmaktadır. Öyleyse, önce bunu yapmayı deneyin - en azından, size gönderdiğim uzmanla çıkın, 64 çift üzerinde optimize edin (ve sadece çalıştırın)! Ve bulutta ne kadar sürdüğünü görelim. Günde yüz rubleye bile sığmayacağınıza eminim, onların sadece 24 saatleri ve 64 çiftiniz var. Bulutta bile optimize etmek için 20 dakika - büyük olasılıkla başaramayacaksınız. Ve bu - unutmayın, sadece bir araç! Ve 24 tanesine sahibim (daha küçük çiftler olmasına rağmen - sadece 28)
Evet ve bana öyle geliyor ki - yüz kazanamayan ve yeni bir proje için tahsis edemeyen bir tüccar - mantıklı bir şey bulamıyor.
Sizi başka bir deyişle, George - "bir fikre yatırılan öz sermaye miktarı - fikir sağlayıcının kendisinin bu konuda düşündüğünü söylüyor." :DD
Evet, burada hemfikir olabilirim. Binlerce dolar getiren yeni görkemli projelerin icat edilmesiyle - gerçekten çok üzülüyorum. Ve bu doğru, fikrime çok fazla yatırım yapmadığımdan, bunun "nefes" olabileceğini anladığım anlamına geliyor.
Ne yazık ki, yaşlılıkta, beyinler daha fazla hareket etmeye başlar, daha az enerji vardır ve sağlık genellikle işe müdahale eder ...
Şey... Neyim var, bende... Yüz dolar benim için fahiş bir miktar değil, ancak "savaş" için araç seçme prosedürünün işe yaramasına rağmen, bulut için ödemenin erken olduğunu düşünüyorum. henüz geliştirilmemiştir. (Bu fikre çok fazla para yatırmadan, tam olarak düşündüğümü size deşifre ediyorum)
Ve bu, yalnızca optimize ediciyi anlamayan, hatta önerilen Uzman Danışmanı üzerine koyamayan bir kişi tarafından söylenir.
1. Günde 30 sentten önemli ölçüde fazla tasarruf ediyorum.
2. Uzun süredir "etrafta dolaşmıyorum" - her şey "merhem üzerinde", komut dosyalarını başlatıyor ve "kontrol atışı" gösteren sistemlerin yeniden optimizasyonu için ayar yapıyor - günlük 15 dakikadan fazla sürmez.
3. DAİMA en az iki yıl boyunca 672 geriye dönük test edilmiş sistemim var ve bunlardan bazıları oldukça uzun bir demo geçmişine sahip. "Yüz için" almaya çalışın - ve nasıl yapacağınızı göreceğim.
TS Ligi fikrine hemen gelmedim. Ve şimdi bu fikrin kesinlikle doğru olduğunu görüyorum. "Kontrol atışı" göstermeyen altı yüzü aşkın aracın tamamı sürekli olarak test edilmiş güncel durumda ve herhangi bir zaman, bilgi işlem veya finansal kaynak gerektirmiyor. Hesaplama kaynakları , yalnızca kabul edilemez davranış gösteren 5-15 TS tarafından günlük olarak gereklidir. Ve bu bir yıldan fazla bir süredir devam ediyor. 672 sistemin nasıl çalıştığına her bakmak istediğimde bulutta testler yapar, çok daha fazla para harcardım.
Tüm akıl yürütmeniz, çok sayıda aracın optimizasyonu ile ciddi olarak ilgilenmediğiniz gerçeğine dayanmaktadır. Öyleyse, önce bunu yapmayı deneyin - en azından, size gönderdiğim uzmanla çıkın, 64 çift üzerinde optimize edin (ve sadece çalıştırın)! Ve bulutta ne kadar sürdüğünü görelim. Günde yüz rubleye bile sığmayacağınıza eminim, onların sadece 24 saatleri ve 64 çiftiniz var. Bulutta bile optimize etmek için 20 dakika - büyük olasılıkla başaramayacaksınız. Ve bu - unutmayın, sadece bir araç! Ve 24 tanesine sahibim (daha küçük çiftler olmasına rağmen - sadece 28)
"uyum" terimine ne koyduğunuza bağlı olarak, grafikler, kullanılan parametrelerin değerlerinin optimizasyonundan (gerçekleşmelerinden) sonra, (olması gerektiği gibi) bir süre iyi yaşamasına izin verdiğini açıkça göstermektedir. Forum araması çalışmıyor, bu nedenle Robert Pardo "Ticaret sistemlerinin geliştirilmesi, optimizasyonu ve test edilmesi" konusuna bakın.
Bu arada, insanlar optimal = tarihe uygun olduğunu söylüyorlar. Yani sözde. yeniden optimizasyon aynı. Bunu kendiniz anlıyorsunuz, bu nedenle fikrin patlamaması için bir test cihazına gerek yok. Ve böylece yıllarca yeniden optimize edebilir, tartışabilirsiniz, vb. , sıkıcı olmayacak
palyaçoları "dürtmek" - ne cevap vermeli ...
palyaçoları "dürtmek" - ne cevap vermeli ...
Beyler, sadece merak ediyorum. Bütün bunlar kâr için mi? Bu ortam için normal olan. Yoksa sadece soğuk füzyonun gelişimi gibi bir tür araştırma mı yapıyorsunuz, yoksa Hanning gibi - idrarı kaynatıp ondan altın çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? xD
Nifiga soruyu anlamadı.
TS Ligi'nin amacı - bir kereden fazla belirtilir. "Zaten geriye dönük test edilmiş ve bir süredir iyi demo ticareti gösteren bir dizi basit TS'ye sahip olmak."
O tamamen tamamlandı. Sorun nedir ? "Çiş" de ne ???
Zaten bir benzetme yaptım - fideli bir fidanlık. Tohumlardan meyve ağaçları yetiştirmeyi deneyebilirsiniz. Ya da fidanlığa gidip beğendiğiniz bir fideyi hemen alabilirsiniz. Ne birinci ne de ikinci durumda - hemen elma alamayacaksınız, üstelik - elma almak tamamen size bağlı olacaktır. Ancak tohumdan ve fideden en iyi ağacı yetiştirmek çok farklı işlerdir.
Lig'de de öyle. Birlik Kâse değil, yüzlerce kez söyledim. Lig bir araçtır. Bir tür "karmaşık gösterge TS" düşünün. Herşey. Gösterge. Ve aynı Mashki veya ATR ile aynı şekilde faydalıdır. İşte oradan geliyorsun.
Şahsen ben Lig sonuçlarını kullanıyorum ve onlardan memnunum. Gerisi - istediğiniz gibi. Tekrar ediyorum - ücretsiz bir sinyal açma sözü için - kısıtlama olmaksızın, istenen herhangi bir araç için kayıt kodları oluşturuyorum.
Beyler, sadece merak ediyorum. Bütün bunlar kâr için mi? Bu ortam için normal olan. Yoksa sadece soğuk füzyonun gelişimi gibi bir tür araştırma mı yapıyorsunuz, yoksa Hanning gibi - idrarı kaynatıp ondan altın çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? xD