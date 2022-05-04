Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 286
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
evet ... aksi takdirde oturmak ve büyük duraklarda hikayeye "uymak" gibi bir şey olduğu ortaya çıktı.
Dürüstçe uyardım - geri takip sistemleri - onları durdurmak "koruyucu", hiç olmadığına inanıyoruz. Ve martin gibi davranıyorlar...
Şimdi burada durak çok daha erken olacak, davranış değişecek... Bakalım nasıl olacak...
Dürüstçe uyardım - geri takip sistemleri - onları durdurmak "koruyucu", hiç var olmadığına inanıyoruz. Ve martin gibi davranıyorlar...
Şimdi burada durak çok daha erken olacak, davranış değişecek... Bakalım nasıl olacak...
ah ..... şimdi anlıyorum - bir martin gibi - bu bir martin için bir tür sistemik kayıp - a - la darbe sayısını sınırlayan (eğer bir darbe ise)?
Ters takip sistemi, SL'yi değil, TP'yi belirlediğimiz ve her çubukla onu mevcut fiyata taşıdığımız zamandır. Dairede bir bomba var. Tahmin edilemeyen bir eğilim - ve büyük bir kayıp (hatta mevduata elveda).
Daha önce, bu tür sistemler için SL'yi asla dokunmayacak şekilde ayarladım. Buna göre, SL tarihteki maksimum düşüşe eşit çıktı. Ancak ticaretin tarihsel niteliğinin yüksek olduğu ortaya çıktı.
Şimdi bu gibi durumlarda SL'yi zorla maksimum 1,9'a, hatta daha azına (kalite göstergesi orada daha yüksekse) ayarladım. Bu durumda, TS "saf" bir ters takip olmaktan çıkar ve tarihsel kalite de düşer. Ama öte yandan, SL artık çok daha az. Bunun reytinglerdeki sistemlerin oranını önemli ölçüde değiştireceğini düşünüyorum.
Sisteme abone olunabilecek bir sinyal var mı?
Liga TS, sürekli olarak bir demo hesabı üzerinde çalışan 700 sistemden oluşan bir settir. 700 sistemden hangisinden bahsediyoruz?
Ligin amacı, her zaman demo geçmişi olan bir dizi sisteme sahip olmaktır. Ve beğendiklerinizi seçin.
Yürütülebilir Lig modülü - bu konuda periyodik olarak düzenlenmiştir. Test cihazında kısıtlama olmaksızın çalışır. Demo veya gerçek sürümde çalıştırmak için - bir regcode'a ihtiyacınız var.
Regcode ücretsizdir, altı ay geçerlidir ve bu sihir için ücretsiz bir sinyal açma sözü olarak verilir. Regcode ile sistem hem demoda hem de gerçek hayatta çalışabilir. Gerçek, PAMM'e kopyalanması veya başka bir şekilde kullanılması umurumda değil. Kayıt kodu alma koşulum bir - ücretsiz bir sinyal.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre ilk beş tablosu:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
TS League'in güncel modülü (MT4 ve MT5 sürümleri) ve şu anda ilgili sihirbazların listesi.
Kayıt kodu almak için tek bir koşul vardır - ücretsiz bir sinyal.
Seninki nerede?
O neden bana?
Kimsenin kornasına basmayacağım... Ve başkalarının sinyallerini izlemekle de ilgilenmiyorum... Bedava sinyal açmanın şartı, sadece "yanlışlıkla sıcağında tırmıklamak" isteyenler için bir kısıtlamadır. eller", senin gibi. Ve gördüğüm kadarıyla, harika çalışıyor.
O neden bana?
Kimsenin kornasına basmayacağım... Ve başkalarının sinyallerini izlemekle de ilgilenmiyorum... Bedava sinyal açmanın şartı, sadece "yanlışlıkla sıcağında tırmıklamak" isteyenler için bir kısıtlamadır. eller", senin gibi. Ve gördüğüm kadarıyla, harika çalışıyor.