Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 284
Çok yazık
Defol buradan, George'a normal davranacağına söz verdim.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
Oraya gidemezsin Alyosha, ben Koenig'de yaşıyorum :)
Burası taşınmak istediğim ilk yer, iyi bir vekil var ve Rusya'daki en ilginç yer olacak
Burası taşınmak istediğim ilk yer, iyi bir vekil var ve Rusya'daki en ilginç yer olacak
Eee? Peki yayınladınız ve sonra ne yapacaksınız?
Kime ?
TS League'in amacı, her zaman bazı demo geçmişi olan, tarihsel olarak hata ayıklanmış bir dizi sisteme sahip olmaktır.
Bu hedefe ulaşıldı ve haftalık bir raporla destekleniyor.
Başka ne var"??? Kime ???