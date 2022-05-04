Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 284

Vladimir Baskakov :
Çok yazık

Defol buradan, George'a normal davranacağına söz verdim.

İşte Jora, adam sana inandı:
 

Sevgili Vladimir, değerli bilgini buraya sakla

şimdi araba gelecek, eyalette dolaşacağım, sana seslenmek ilginç

 

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Bakiyeye göre ilk beş grafik:

Ticaret kalitesi için ilk 20:

Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:

En az 50 işlemle en eski 20 araç:

En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:

Fast235 :

Sevgili Vladimir, değerli bilgini buraya sakla

şimdi araba gelecek, eyalette dolaşacağım, sana seslenmek ilginç

Oraya gidemezsin Alyosha, ben Koenig'de yaşıyorum :)
 
Vladimir Baskakov :
Oraya gidemezsin Alyosha, ben Koenig'de yaşıyorum :)

Burası taşınmak istediğim ilk yer, iyi bir vekil var ve Rusya'daki en ilginç yer olacak

Fast235 :

Burası taşınmak istediğim ilk yer, iyi bir vekil var ve Rusya'daki en ilginç yer olacak

Ne vekil :) tamamen gittin ;)
 

Georgiy Merts :

Eee? Peki yayınladınız ve sonra ne yapacaksınız?
 
Vladimir Baskakov :
Eee? Peki yayınladınız ve sonra ne yapacaksınız?

Kime ?

TS League'in amacı, her zaman bazı demo geçmişi olan, tarihsel olarak hata ayıklanmış bir dizi sisteme sahip olmaktır.

Bu hedefe ulaşıldı ve haftalık bir raporla destekleniyor.

Başka ne var"??? Kime ???

