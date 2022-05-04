Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 267
korkutucu değil, ama kamuoyu araştırmasını temel almak aptalca. Ancak bu, karar vermek için iyi bir yardımcıdır. Ve doğru yönde çalışın.
Hayır - araştırma herkese açık olabilir - ve korkutucu ya da aptalca olmayacak. Böyle var.
Borsada değil. Ve paranın da olmadığı ve olamayacağı yer. Bu daha çok (para yakınsa) PR, reklam, fedakarlık düzeyindedir. Ücretsiz egzersizler yüzde 80'i ücretsiz, 20'si ise ücretli olarak gösterilmez)
Anlaşılır sonuçlarla normal anlaşılır çalışma. Belki herkes için değil, ama bu kullanışlılığı ortadan kaldırmaz.
Roman Shiredchenko :
Evet. Georgy - doğru koymadı - LİG'e değil, LİG'in "optimal" robotlarına - ciddi para koymak IMHO korkutucu ...
Kesinlikle mantıksız ve aptalca. Her durumda, kendi anlayışınıza ve ek faktörlere, sinyallere, KENDİNİZE ihtiyacınız var !!! Bu olmadan, risk makul değildir)
Lig hakkında tam olarak ne anlıyorsunuz?
Bir yandan, bariz şeyler:
1. herhangi bir süre için risklerin ötesine geçmeden kar sağlayan tipik bir TS vardır.
2. (geri) Arkadan almak, sondan almaktan daha karlı :-)
ve açık değil:
- şu anda hangi TC'nin kullandığı bilgisi yararlıdır (herhangi bir bilgi gibi)
- her enstrüman için, TS'nin karlı olduğu kendi benzersiz parametre seti vardır. Araç "bozulmaya" başladığında, geçici olarak kapatılmalı ve optimizasyon ile histerik olmamalıdır.
Aynen öyle.
Bir kereden fazla söyledim - TS Ligi sadece bir gösterge. Hangi sistem hangi sembol üzerinde çalışır. Ana hesabımı boşaltmamam zaten Lig'de bir "dokunma" olduğunu gösteriyor.
Bu yüzden şimdi "çok uzak SL" konusunda Uzman Danışmanları işlemeye başlayacağım. Şimdi bile, SL'nin iki günlük aralıkla sınırlandırılması gerektiğine inanma eğilimindeyim. SL'nin daha yüksek olduğu tüm Uzman Danışmanlar, bu sınırlama dikkate alınarak yeniden optimize edilecektir.
- her enstrüman için, TS'nin karlı olduğu kendi benzersiz parametre seti vardır. Araç "bozulmaya" başladığında, geçici olarak kapatılmalı ve optimizasyon ile histerik olmamalıdır.
Aynen öyle. Ve kapatmıyorum, sadece yapıyorum. "Eğitime" gidiyor. Her zaman aynı şekilde çalışan bir sürü sistemim vardır.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu: