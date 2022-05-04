Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 304
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ancak, George çıkış yolunu çok kardinal buldu - durağı neredeyse tamamen terk etti ve partiyi sıfıra indirdi.
Bu arada, bunu kaçırdım.
Hayır, Peter.
TS'nin özünün bu durakları sağlamadığı durumlarda durakları reddediyorum. Devirme sistemlerinde ve takip sistemlerinde TP. Onlarda stop, tarihe asla çarpmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Tarihte büyük bir düşüş olsaydı ve durak kim bilir nerede olacaksa belli... Ama bu sadece sistemin piyasaya uymadığı ve kullanılamayacağı anlamına geliyor - stoplarla bile, hatta duraklar olmadan.
Ve sürekli duruşlu ve takip eden sistemlerde, SL - duruşlar TS'nin hemen bir parçasıdır, nasıl reddedilebilir?
Sonuçlar cesaret verici.
Yüksek kaliteli araç sayısındaki genel düşüşe ve Üstler'deki ortalama kalite notundaki düşüşe rağmen, seçilen sistemler, bir kuruş ve gerçek olana göre tatmin edici sonuçlar veriyor. "Gökten yıldızlar" yeterli değil, düzenli olarak duraklar yakalanıyor. Ancak, genel sonuç her iki hesapta da hala küçük bir artıdır (sistemler farklıdır).
Birkaç ilginç sisteme bakıyorum... Her ikisinde de 1:4 kazanma/kaybetme oranı var. Ama aynı zamanda ortalama (Ligde çalıştığı süre boyunca) TP-SL Oranı 5'tir ve tarihteki maksimum 10'a ulaşır...
SL'yi "zorla" bir buçuk günlük aralıkla sınırlamaya yönelik son karar (şimdi Ligdeki tüm TS'lerin daha az SL'si var, maksimum günlük aralığın %140'ı), zorunlu olduğunu düşünmeme rağmen, ancak oldukça doğru.
Böyle bir karar, her zaman güvenmediğim "yeni başlayanlar - altılar" gibi tarihte büyük bir dezavantajı olan araçların resmini bozuyor. Ancak artık bu araçlar reytinglerde "düşüş" oldu ve artık kullanım için araç seçmek çok daha kolay hale geldi. Üç düzine araca bakmak bir şeydir, bunlardan iki düzinesi "yeni başlayanlar"dır. Ve daha mütevazı ama çok daha istikrarlı sonuçlar gösteren beş ila on sistemi izlemek tamamen başka bir şey. Daha önce, basitçe "yeni başlayanlar arasında kaybolmuşlardı". Şimdi hemen görülebilirler.
Eh, büyük bir TP-SL Oranı olan sistemlere giderek daha fazla meyilliyim. Düşük TP-SL Oranına sahip düz sistemlerden ve ayrıca TP-SL Oranı 0,1'den az olabilen skalperlerden çok daha az kar elde etmelerine rağmen
Bence bu tür sistemler daha kararlı. "Nadir toplama" sistemi özellikleri azaltırsa, nadir toplama olarak kalır ve karlı kalır. Ancak "sık alım" bir sistem özelliklerini azaltırsa, kolayca "orta alım" veya hatta "nadiren alım" sistemine dönüşecek ve karlılığını önemli ölçüde azaltacaktır.
Eh, DC'nin günde yüzlerce scalping ticaretinden nasıl para kazandığından bahsetmiyorum bile (ve kurbağa beni boğuyor)...
Eh, büyük bir TP-SL Oranı olan sistemlere giderek daha fazla meyilliyim. Düşük TP-SL Oranına sahip düz sistemlerden ve ayrıca TP-SL Oranı 0,1'den az olabilen skalperlerden çok daha az kar elde etmelerine rağmen
Bence bu tür sistemler daha kararlı. Bir "nadir toplama" sistemi özelliklerini azaltırsa, o zaman karlı kalırken nadir toplama olarak kalacaktır. Ancak "sık alım" bir sistem performansını düşürürse, kolayca "orta alım" veya hatta "nadiren alım" sistemine dönüşerek karlılığını önemli ölçüde azaltır.
DC'nin günde yüzlerce scalping ticaretinden nasıl kâr sağladığından bahsetmiyorum bile...
Petya sana söyledi, aklı başında bir SL ve çok şey koy, bu olmadan ligin konuyla ilgili bir çaydanlık fantezisi ...
Evet Hayır. Ligdekiyle aynı SL'yi koydum.
Sadece şimdi "başlangıç sistemleri" Üstten ayrıldı ve karşılaştırmaya müdahale etmiyor ... Kurulan sistemlerde, SL, bir kısıtlama olsa bile, en azından bir kısıtlama olmadan aynıdır. Eskiden bu sistemlere bakardım ve "yeni başlayanların" çok daha karlı olduğunu gördüm. Şimdi - müdahale etmiyorlar ve gerçeğe kurulmuş gibi davranmıyorlar.
Örneğin, işte benim sentim:
Evet Hayır. Ligdekiyle aynı SL'yi koydum.
Sadece şimdi "başlangıç sistemleri" Üstten ayrıldı ve karşılaştırmaya müdahale etmiyor ... Kurulan sistemlerde, SL, bir kısıtlama olsa bile, en azından bir kısıtlama olmadan aynıdır. Eskiden bu sistemlere bakardım ve "yeni başlayanların" çok daha karlı olduğunu gördüm. Şimdi - müdahale etmiyorlar ve gerçeğe kurulmuş gibi davranmıyorlar.
Örneğin, işte benim sentim:
Bir sinyal açmak oldukça mümkündür. "Benim yöntemime göre" aylık aboneliğin fiyatı 0,08 ABD dolarıdır.
Evet, aç, en azından gerçek bir şey doğur.
Böyle bir ödeme nerede yapılabilir? Görüyorsunuz - Hesaptaki öz sermaye 800 sent. Bu nedenle, sinyalin maliyeti ayda 8 sentten fazla değildir.
Böyle bir ödeme nerede yapılabilir? Görüyorsunuz - Hesaptaki öz sermaye 800 sent. Bu nedenle, sinyalin maliyeti ayda 8 sentten fazla değildir.
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş aracın tablosu:
Ticaret kalitesi açısından ilk 20 TS:
Ticaret kalitesi açısından ilk beş TS tablosu:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu: