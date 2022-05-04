Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 299

Georgiy Merts :

Üstte daha küçük durakları olan birkaç aracım var.

Ligimin fiyatı umurumda değil, satmıyorum ve sizin için yönetmiyorum.

Oh her şey, inatçı görünüyorsun
 

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Bakiyeye göre ilk beş aracın tablosu:

Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:

Ticaret kalitesine göre ilk beş TS tablosu:

En az 50 işlemle en eski 20 araç:

En az 50 işlem içeren en eski beş TS tablosu:

 

Pekala ... Beklediğim gibi - zorunlu SL limitinin getirilmesiyle en üstteki durum - önemli ölçüde değişti. (Şu anda, 700 TS'nin hiçbirinin günlük aralığın %140'ından büyük bir SL'si yoktur. Önceden, çoğu TS'nin SL'leri günlük aralığın %200-300'ü arasındaydı ve bazı TS'lerin günlük aralığının %1000'inden daha büyük SL'leri vardı. .)

Sonuç olarak, şimdi ne kalite ne de denge açısından zirvede - tek bir "altı" yok !!!

Aynı zamanda, üstteki ortalama kalite göstergesi azaldı ve grafikler çok daha "seğirdi"...

Ama yine de, bu "seğiren" grafikler, bence, her an "çökebilecek" "pürüzsüz" olanlardan daha iyidir.

Bakalım bundan sonra neler olacak...

 
Georgiy Merts :

George, robotların çalışmalarını para yönetimi tarafından hesaplanan olağan duraklarla kontrol et (depozitonun yüzdesi olarak). Günlük aralığın %300'ü (hatta %140'ı), ilk kaybeden ticarette gerçekçi olmayan bir durma - yıkımdır. Bu ayarların amacı ne?

Makul ve gerçek simülasyon koşulları ilginçtir.
 
Genel olarak, bu kadar uzak duraklarla, "marj çağrısının" devre dışı kalmaması için partiyi büyük ölçüde azaltmanız gerekir. Yani, ticareti kazanmak için stop'u geri hareket ettiririz ve böyle bir stop'u karşılayabilmek için lotu orantılı olarak azaltırız. Sonuç olarak, parti o kadar sefil hale geliyor ki, sent toplamak zorunda kalıyorsunuz. Peki ya anlamı?

Bu nedenle, robotların parametrelerin olağan, ortalama değerleri üzerinde kontrol edilmesi gerekiyor ve ardından objektif bir resim göreceğiz.

Görünüşe göre, optimizasyon tarafından size saçma bir durak ve yetersiz bir parti sunuluyor, bu da düşüklüğünü kanıtlıyor. Sadece kaybetmenin değil, aynı zamanda kazanmanın da önemli olduğunu anlamıyor, bu yüzden durağı hareket ettiriyor ve lotu azaltıyor, bu tür ticaretin anlamını sıfıra indiriyor.

Bu "protez" den bir kez vazgeçin ve parametreleri aklı başında ticaretin sağduyusuna uygun olarak kendiniz ayarlayın.
George, burada basit bir mantık var: optimizasyon robot için ADR'nin (günlük aralık) %1000'lik bir durmasını öneriyorsa, bu, geçmişin bir veya birkaç bölümündeki test işlemi sırasında robotun derine indiği anlamına gelir. .... kısacası büyük bir eksi.)) )) Sadece bir "büyük" değil, bir MEGA dezavantajı. - Evet, partinin azalması ve durağın mesafesi sayesinde, denge deliğinden "karıştırdı", ancak böyle bir "utançtan" sonra ticaret için değeri nedir? Gerçekten güvenini kaybetti. Değil?)))

Uzun lafın kısası, en üstte, DD'nin %300-%100'ünün tarihine batan, ancak mevduatlarının "sanallığı" ve test koşulları nedeniyle kâr elde eden bu tür botlar varsa, onları güvenle atabilirsiniz. uzak.
 
Numara. mahvetmeyecek. Diyelim ki TP 5 günlük aralıkları, SL - 3 günlük aralıkları alıyoruz. Kolayca kârda olabiliriz - oldukça makul koşullar.

Ancak, bu tür SL otomatik olarak elde edilir.

"Saf TS", SL sağlamaz. (Diyelim ki, tamamen tersine çevirme). Ve orada SL, hikayeye asla dokunmayacak şekilde kurulur. Tarihte beş günlük aralıkta bir düşüş varsa, o zaman SL biraz daha yerleştirilir.

 
Buradaki nokta, sistemin TİP'ini belirli bir karakter üzerinde kontrol etmektir. Burada da aynı ters sistem. Klasik formunda ne durakları ne de kalkışları vardır. Bu nedenle, tarihe asla nakavt olmayan koruyucu duraklar ve alırlar. Ve sistem ticarete böyle başladı.

Tek bir sorun vardı - "ağaçlardan ormanı göremezsiniz." Upstart sistemleri, kural olarak, tamamen şans eseri kazanan ters takip ile zirveye çıktı ve ticaretin doğası gereği, Martin'i çok andırıyordu.

Kendiniz arayın - birçok insan martin satıyor. İşte bu nedenle... O martin, diğer yöndeki trend gözden kaçana kadar her zaman biraz kazanmanıza izin veriyor...

 
Benim payım her yerde sabittir. Ve ticaretin anlamı hakkında - yanılıyorsunuz. Zaten yüzlerce kez söyledim - Lig'de TÜM sistem çeşitleri var.

Kendiniz karar verin - kesinlikle düz bir sembol alıyoruz ve üzerinde güçlü bir trend sistemi optimize ediyoruz. Ne dersiniz, oradaki parametreler çok mu iyi olacak?

Ve tam tersi, trend olan bir sembol alıyoruz ve üzerine düz bir sistem koyuyoruz... Optimizasyon ne bulur sizce?

Her şey yolunda. Böyle bir sistem, verilen sembolün kendisine karşılık gelmediğini gösterir.


Sahip olduğum tek sorun, bir şekilde "başlangıç sistemlerinin" sayısını sınırlamak zorunda olmamdı. Kim saf şansla kazandı. Burada, optimizasyon sırasında SL'nin zorla sınırlandırılması, gördüğüm gibi sağlayabilir.

Devamını takip ediyoruz.

