Her şeyi açılış fiyatlarına çevirin, özellikle M15'ten girişleriniz olduğundan - ve her şeyi test etmek ve optimize etmek hem daha hızlı hem de daha kolay olacaktır - ve girişler diğer brokerlar tarafından doğru bir şekilde yürütülecektir. Kenelerden M1'e geçiş sırasında trol doğruluğunun kaybı önemli olmayacak ve ihmal edilebilir.
Tüm IMHO, sonunda karar vermek size kalmış.
Bar sırasındaki oynaklık ne olacak? Özellikle bar saat dört olduğunda? Bence 1MOHLC en doğru seçenektir, oldukça doğru ve yeterince hızlıdır. Açılış fiyatlarına dayalı hesaplama - çok fazla doğruluk kaybeder. Tüm tikler çok daha uzundur.
Duc ve ben aşağı yukarı aynıyız. Her şeyi doğruluğa çevirin ve M1 ve ötesindeki açılış fiyatlarında çalışın. Burada herkes hem size hem de bize fayda sağlayacak (farklı brokerlerin müşterileri). Ayrıca mesajıma bakın.
"Açılış fiyatlarıyla hesaplama - doğrulukta çok fazla kayıp." - Buna katılmıyorum. Bu ana tekrar bakın (kontrol edin)... orada hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz... sadece hem testin hızını hem de doğruluğunu kazanacaktır (açılış fiyatlarına kaba bir girişte - doğruluğu ve çekiciliği, eğer öyleyse) (scalper değil) farklı brokerlerden yürütme ve dolayısıyla tikler - herkesin farklı olanları olabilir - giriş sinyaliniz işe yaradı - diğerleri için - hayır - böyle olmamalıydı ... sonuç olarak, LEAGUE TS kaybetmeyecek, ama kazan! Ve böylece pire yakalamak, "iyi" senaryoda bile gerçek hayatta ÖNEMLİ bir kâr artışına yol açmayacak olan bir tür kenedir, IMHO. bu tür toleranslar, tüm alım satım emirlerinin açılış fiyatlarına aktarılmasından bahsediyorum, sadece SUCH "AX" TS, IMHO için faydalı olacaktır.
M1 üzerinde trol. Giriş - hala barın açılışına gidiyor musunuz?
Önerinizi anlamıyorum.
M1 açılış fiyatlarını test edersek, burada çok fazla kaybetmeyiz, sadece bir dakikalık çubuk başına oynaklık kaybederiz. Ama yine de kaybederiz. Ve ana hesaplamalarım ana zaman diliminin sıklığı ile gerçekleştiğinden, hız kazancı çok küçük olacaktır.
Kenelere gelince - peki, örneğin mevduat girerken onlardan nasıl kaçınırsınız? Orada, depozitoya dokunan ilk kene her durumda onu açar.
Test ederken "bire bir" yürütmenin doğruluğunu elde etmek bana oldukça aptalca geliyor - görevimiz uygun olmayanları ayıklamak, açıkçası TS'yi birleştirmek. Ve gerisi - kart böyle düşecek. Onlar da bizimle kaynaşmaya başlayabilirler... Ve geçmişte tam bir tesadüfe imza atmış olmamız da hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
Teorik olarak, 1MOHLC ve 1M açılış fiyatlarındaki testleri karşılaştırabilirsiniz.
Ayrıca katılmaya istekli. :))
Yazdığım her şey IMHO , bu yüzden tekrar etmeyeceğim.
George,
Roman, optimizasyon konusunda gerçekten endişeli değil çünkü. onunla uğraşmaz. Canlı ticaretin doğruluğundan endişe duyuyor. Ve tüm alım satım emirlerinin M1 açılış fiyatlarında olması durumunda, bunun bir şekilde alım satım kalitesini artıracağına inanıyor. Sizinle bizim aramızdaki fiyat farkı nedeniyle siparişler her zaman açılmaz / kapanmaz / verilmez.
Ama şunu belirtmeliyim ki (Roman için) M1'in açılış fiyatları Georgy ve bizim için de farklı olacaktır .
Roman,
TP ve SL'nin 40-50 dört haneli noktalarda ölçüldüğünü düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında, çoğunlukla (%90) yaklaşık 10 dört basamaklı noktadır. Aracı test cihazında sürdüm ve bu değerleri değerlendirdim. Ama bu değerleri de çok basit bir şekilde tahmin edebilirsiniz: Haftalık bir rapor alıyorsunuz, ilgilendiğiniz aracı seçiyorsunuz ve elde ettiği karı işlem sayısına bölüyorsunuz. Örneğin, 640150: kar 104.14 USD, işlem sayısı 82. Bu nedenle, bir işlem ortalama 1.27 USD, yani. 12.7 dört basamaklı puan.
440220, 97 işlem için 71.11 USD kâra sahiptir.
Ancak, işlem başına gerçekten 40 dört hane getiren araçlar da var, örneğin 242451.
Kısacası, ticaretin doğruluğunu düşürmenin imkansız olduğu konusunda George'a katılıyorum.
Bar sırasındaki oynaklık ne olacak? Özellikle bar saat dört olduğunda? Bence 1MOHLC en doğru seçenektir, oldukça doğru ve yeterince hızlıdır. Açılış fiyatlarına göre hesaplama - doğrulukta çok fazla kayıp. Tüm tikler çok daha uzundur.
George,
George,
Evet, anlıyorum, anlıyorum, "tüm keneler gerçek olanlardan" bahsediyorum.
Ayrıca katılmaya istekli. :))
Yazdığım her şey IMHO , bu yüzden tekrar etmeyeceğim.
George,
2. Roma,
1. Katılmıyorum. :-) Açılış fiyatlarını tercih etmek daha uygun ve hızlı... ve bu tür araçlar için daha verimli.
TS, bir şeyin oradaki bir şeyle kesişmesine dayandığında, kırılma / geri tepme, ardından açılış fiyatları, herkes için farklı olmasına rağmen , ancak bir pozisyon açma emri kenelerden ne zaman olduğundan daha verilecek - birisi bu tike sahip olacak değer, birisi buna sahip değil ... ve genel olarak gereksiz (burada keneler çok zorlandı, anlamsal bir yük taşımıyorlar), IMHO, BÖYLE araçlarda, yani. daha önce yazdığım gibi bu tür ilkelere dayanarak, bir ara çubuğu, bir kanal vb.
İşte örnek olarak bir ekran görüntüsü - ne tür onay kontrolleri olabilir?
2. Asıl konuya gelelim - eğer (doğruluk) hiç azalırsa, o zaman ne kadar? :-)
(M1'deki tüm keneler ve açılış fiyatları üzerinde alım satım, test ve optimizasyondan bahsediyorum.
Bilmiyorum, kanımca bu tür giriş/çıkış koşullarında kenelere dalmanın anlamsız olduğu yönünde.
Ne hakkında olduğunu gerçekten anlamadım.
"M1OHLC'de değil, M1'in açılış fiyatlarını test etmeniz gerekiyor"?
Hangi özel teklifler?
Test ve optimizasyon dahil tüm işlemleri açılış fiyatlarına aktarın . İşlem emirlerinin yürütülmesini kontrol etmek ve emir vermek için organize olun (eğer organize değilse).
Ayrıca mesajıma bakın.
-------------------------------------------------- ---------------------------------