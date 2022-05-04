Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 202
İşte, çalışması gerekir.
Şimdi herşey iyi. Teşekkür ederim.
642750, ayarlarda Maks DD=6962 puana sahiptir. Maksimum kuyruk SL=1
Ancak ticaret yaparken, SL 3914 puanlık bir mesafeye yerleştirildi. Niye ya?
Çünkü maksimum düşüş ve izin verilen maksimum SL iki farklı şeydir.
Şu anda SL'nin bu sistem için geçerli olup olmadığını söyleyemem, kod henüz mevcut değil. Büyük olasılıkla kabul edilemez. Ve böylece tarihe yaklaşık 3900 puan seviyesinde bir geri çekilme veya "negatif TP" kaydedildi.
Ve maksimum düşüş ve SL kuyruğu, 3900 puan düzeyinde bir "negatif TP" olduğunda bir durum olduğunu gösterir (bu, sıradaki ilk kayıptır) ve sonra, bir sonraki ticarette zaten vardı pozitif bir TP, ancak aynı zamanda bu sırada Anlaşma 3062 puan geri alındı.
Böylece, bu iki işlem için maksimum düşüş 6962 puan oldu. Ancak koruyucu SL, 3914 puan seviyesine ayarlandı.
Ayrıca, günlük ATR(25)'deki değişim ile SL seviyesi değişecektir.
Kafam karıştı. :(((
RTS sistemlerinde normal anlamda SL olmadığını, sadece koruyucu bir SL olduğunu ve Max DD olarak yazıldığını düşündüm.
642750 EMAFlatRTS mı?
Evetse, EMAFlatRTS.ex5'in giriş parametrelerinde yalnızca bir SL - koruyucu (dlProtectSLvsDART) vardır.
EALeague_Free'nin "sanal" Durdurma olarak uygulanan maksimum DD'ye sahip olduğu ortaya çıktı?
Pekala. "Saf" bir sistemde hiçbir SL yoktur.
Tüm parametreleri ayarladıktan sonra, koruma hattının tam bir sayımı gerçekleştirilir. Böyle bir SL değerinin ticaretin kalitesinin arttığı tespit edilirse, bu tür SL kabul edilebilir olarak kabul edilir ve operasyon sırasında nakavt edilmesi normal bir kayıp olarak kabul edilir (karlı olmayan TP'lerle birlikte). Herhangi bir SL'nin kurulumu ticaretin kalitesini iyileştirmezse, o zaman geçmişi etkilemeyecek olan minimum SL belirlenir ve çalışmadaki nakavt işlemi ticaretin durmasına yol açar.
Ardından, geçmiş çalıştırılır ve standart yöntemler kullanılarak maksimum düşüş ve kayıp sırası belirlenir (bu sistem için bunlar kârsız TP'ler ve izin verilen SL'lerdir).
M.b. ayrıca en basit giriş sistemlerine sahipsiniz ... ancak bakım için en basit olanlardan çok uzak.
Giriş tavandandır ve eğer doğru tahmin etmediyseniz tef ile dans başlar buna denir. :D
Kendine ne dersin?