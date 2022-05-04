Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 193
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Roman, sihir üzerine yemin ediyor. 542041'in yapı tarihi 06/12/2019 Yürütülebilir modülünüz Haziran'dır. Tahminimce, bu yürütülebilir dosya oluşturulduğunda 542041 henüz mevcut değildi.
Daha yeni bir modül alın, çalışması gerekir.
TAMAM. Deneyeceğim. Geri kalanı (3 adet) normal olarak kurulmuş olmasına rağmen ...
Hesap: 2599118
Büyü: 442042 - iyi.
Kayıt Kodu: 966523303
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 443122 - iyi.
Kayıt Kodu: 446429648
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 542041 - hayır.
Kayıt Kodu: 3265001878
-------------------------------------------------- ----------------
Burada TS magic 443122 - sert bir şey var... :-)
Sanırım bir şey olabilir... :-)
buraya koydum
burada uçar
reg koduna yemin ediyor
Hesap: 2599118
Büyü: 542041
Kayıt Kodu: 3265001878
Rusça " regcode 3265001878 doğru " deniyorsa, "regcode üzerine küfür" nerede? Edward haklı.
Pekala, günlüğü okuyun, şöyle diyor: " Belirli bir sihir bulamıyorum! " ve dahası: " Fabrika oluşturma sırasında hatalar algılandı ", fiyat verilerinin kime aktarılacağını ve DC için ticaret emirlerinin kimden alınacağını buldu. Bu koşullarda çalışamadı ve düştü.
TS 542041 için m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'; Uzman Danışmanınızın inşa tarihi 2019.05.27 - o zaman belirtilen TS henüz mevcut değildi.
Rusça " regcode 3265001878 doğru " deniyorsa, "regcode üzerine küfür" nerede? Edward haklı.
Pekala, günlüğü okuyun, şöyle diyor: " Belirli bir sihir bulamıyorum! " ve dahası: " Fabrika oluşturma sırasında hatalar algılandı ", fiyat verilerinin kime aktarılacağını ve DC için ticaret emirlerinin kimden alınacağını buldu. Bu koşullarda çalışamadı ve düştü.
TS 542041 için m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'; Uzman Danışmanınızın inşa tarihi 2019.05.27 - o zaman belirtilen TS henüz mevcut değildi.
"Tam keneler üzerinde test" hakkında.
Bir yandan, düzenlemesi kolaydır, komut dosyalarındaki değişiklikler küçüktür (ancak, artık gerçekten sevmediğim kene verileri için çok fazla alana ihtiyacınız olacak, diskim zaten dolu). Ancak bu, yalnızca, geçmiş verilerle daha tutarlı olacak olan durdurma işlemlerinin koşullarında bir değişikliğe yol açacaktır. Ancak bunun gelecekteki ticaret üzerinde büyük bir etkisi olması muhtemel değildir, gelecekteki ticaret yalnızca gelecekte değerlendirilebilir ve zaten orada - "tüm kenelerde", tek farkı bir demo hesabında olmaları ve üzerinde değil gerçek bir tane (ancak bu farklılıklar çok küçük - beş basamaklı birimler)
"Tam keneler üzerinde test" hakkında.
Bir yandan, düzenlemesi kolaydır, komut dosyalarındaki değişiklikler küçüktür (ancak, artık gerçekten sevmediğim kene verileri için çok fazla alana ihtiyacınız olacak, diskim zaten dolu). Ancak bu, yalnızca, geçmiş verilerle daha tutarlı olacak olan durdurma işlemlerinin koşullarında bir değişikliğe yol açacaktır. Ancak bunun gelecekteki ticaret üzerinde büyük bir etkisi olması muhtemel değildir, gelecekteki ticaret yalnızca gelecekte değerlendirilebilir ve zaten orada - "tüm kenelerde", tek farkı bir demo hesabında olmaları ve üzerinde değil gerçek bir tane (ancak bu farklılıklar çok küçük - beş basamaklı birimler)
OHLC ve gerçek keneler üzerinde test etme arasındaki teknik farklılıkları araştırırsak, temel fark yayılma modellemesinde yatmaktadır. Gerçek kenelerde, spread gerçektir ve buna bağlı olarak hem Satış hem de Satış fiyatları gerçektir. MT5'teki OHLC'de her dakika 4 fiyat vardır. Ancak tüm dakika boyunca yayılma sabittir ve bu dakika için minimuma eşittir. Sonuç olarak, OHLC'deki Satış fiyatı gerçek değerlerine karşılık gelmiyor. Sonuç olarak, alım satım alım satımlarını açma ve alım satımları kapatma ( alım satımları durdurma) alım satım işlemlerini değiştirme koşulları değişir.
Bugün yeniden optimize edilen sistemler, "kontrol parametreleri"nin belirlenmesi için 1MOHLC'de optimize edildikten sonra gerçek keneler üzerinde de çalıştırıldı.
Genel resim çok az değişti. Ancak, yine de, 1MOHLC'de hemen En Yüksek Bölüme (kalite 0,98) girmesi gereken araçlardan biri - gerçek keneler üzerinde çalıştıktan sonra - yalnızca Orta Bölüme (kalite 0,86) girdi. Ve 1MOHLC'de Alt Bölüme girmesi gereken araçlardan biri (kalite 0.27), Orta Bölüme gerçek tiklerle (kalite 0.32) girdi.
Aslında, fark tam olarak yayılma modellemesindedir ve ortalama almanın küçük olduğu TS'lerde bu fark edilir bir fark yaratır.
Genel olarak, bunu yapacağım.
Her şey 1MOHLC'de hala optimize edilmiştir, ancak TS hemen Üst Bölüme girerse, bunun için kontrol parametrelerini gerçek keneler üzerinde de değerlendireceğim. Ve ancak gerçek keneler En Yüksek Klasmanı da gösteriyorsa - ancak o zaman sistemin Reytingde görünmesini beklemeden bunu hemen rapor edeceğim.
Ancak tüm dakika boyunca yayılma sabittir ve bu dakika için minimuma eşittir.
Ama maksimumda değil mi?
Ama maksimumda değil mi?
Hayır, minimuma. Anladığım kadarıyla, DC'ler ikisinden hangisini seçeceklerine karar veriyor. Ve daha düşük bir değer göstermeleri onlar için daha karlı.
TAMAM. Deneyeceğim. Geri kalanı (3 adet) normal olarak kurulmuş olmasına rağmen ...
Hesap: 2599118
Büyü: 442042 - iyi.
Kayıt Kodu: 966523303
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 443122 - iyi.
Kayıt Kodu: 446429648
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 542041 - hayır.
Kayıt Kodu: 3265001878
-------------------------------------------------- ----------------
Burada TS magic 443122 - sert bir şey var... :-)
Sanırım bir şey olabilir... :-)
Ve hemen savaşa girebilirsiniz - onu zaten gerçek olanda başlattınız mı? :D Bir sent olmasına rağmen, hacimler hala standarda yakın. Ve şu an egzoz nasıl?) Lig sigara bile sattı mı? :D