Bunlar benim düşüncelerim. Sistemde maksimum 6 işlemden sonra yeni bir maksimumun görünmesi gerektiği ayarlanmıştır, bu, sunduğunuz grafikte açıkça böyle değildir.
Ama her ihtimale karşı, önce koşumu kontrol et. Birdenbire bir şeyi mahvettim.
Benim düşünceme göre, kural olarak, 6 işlemden sonra görünmeyebilir: TP=0.1 aralığı ve 2 aralığa kadar kayıplara izin verilir. Onlar. 6 işlem ancak kayıp aralığın 0,6'sını geçmezse mümkündür. Daha fazlası 6 işleme sığmaz.
Bunlar farklı koşullar.
Tarih, maksimum altı işlemden sonra fiyatın yeni bir zirve yaptığını gösteriyor. Buna göre, ticarette bu olmazsa, ticaret durmalıdır.
Kontrol edeceğim. Göreceğiz.
Ücretsiz bir Signal "NewTop LigaTS" oluşturuldu. Üzerinde sadece bir adet TS 643642 işlem görmektedir.Risk %10'dur.
https://www.mql5.com/en/signals/611260
Hesap: 2599118
Büyü: 442042
Kayıt Kodu: 966523303
------------------------------------
George, bu kayıt koduyla 542041'e sahibim. TF değişmedi. Lütfen değiştirin ... veya nasıl teklif verileceğini yazın ...
Hangi çiftle işlem yapıyor?
GBPNZD
George, bu kayıt koduyla 542041'e sahibim. TF değişmedi. Lütfen değiştirin ... veya nasıl teklif verileceğini yazın ...
Günlük bu kod hakkında ne diyor? Geçersiz???
Kontrol ettim ve her şey çalışıyor gibi görünüyor ...Konunun regcode'da olmadığını önermeye cüret ediyorum.
hayır, sadece bir tik ile çöküyor - sağ üstteki gülen yüz ve exp - silindi ...
Günlüğü akşam, Moskova saatinde, exp'i programa göre çalışmaya eklemek için başka bir girişimden sonra göndereceğim ...
Nasılsınız?