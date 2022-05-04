Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 150
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
George! Raporlara ihtiyacınız var! Araç güncellemeleri için. Şimdi 543050, 442420, 142042, 640150, 642952 çalışıyor bu hafta bir sinyal veya izleme açacağım.
anlamadım
TS Ligi'nin ticaret dengesi ve kalitesine ilişkin standart raporu her Pazartesi sabahı (bugünkü daha yüksek). Başka raporlara ihtiyacınız var mı?
Ayrı araçlar gerektiren bir sinyali açarsınız - büyüleri yayın - kural aynıdır, ücretsiz bir sinyal açma sözü için - Kısıtlama olmadan büyüler üretirim. Her sistemin anlamı ismine yansıyor, hatta Lig'den TS üzerinde çalışan birkaç ücretsiz uzman ve KodoBase getirdim. Sorun nedir ?
Lütfen kayıt kodları oluşturun:
Hesap 50423626 Magik 543441
Hesap 50433863 Magik 240640
Sorunun ne olduğunu hala anlayamıyorum, ama haftanın en iyi on'u artıya eklendi ve benimki eksiye gitti.
Lütfen kayıt kodları oluşturun:
Hesap 50423626 Magik 543441
Hesap 50433863 Magik 240640
Hesap: 50423626
Büyü: 543441
Kayıt Kodu: 1016843552
------------------------------------
Hesap: 50433863
Büyü: 240640
Kayıt Kodu: 85707965
------------------------------------
Peki, sahteyse ve hesapta gerçekten bir kuruş yoksa, bu durumda güvenilirliği nedir?
Teorik olarak, "ticaret kalitesi" değerlendirmesini belirleme algoritmama uygun olarak ticareti değerlendiren bir komut dosyası yazabilirim. Ve - herhangi bir sinyali değerlendirin. Ama sinyalin kendisi sahteyse bunun anlamı ne? Senaryo ve değerlendirme, sahte olma olasılığını dikkate almayan resmi göstergelerdir.
Bu durumda kesin olarak söylenemez. Çünkü bu sadece tahmin.
Bu durumda kesin olarak söylenemez. Çünkü bu sadece tahmin.
Bu ilk sahte sinyal değil. Kesinlikle "sol" komisyoncu.
İşlemleri grafikte böyle görünüyor.
George, şapkamı çıkarıyorum...! Siz (ve Kızılderilileriniz) Ligi yeniden optimize etmek için muazzam bir iş yapıyorsunuz.
Özellikle yeniden optimizasyon için 2 saate inanmayan şüpheciler için:
Ve bu, bir çiftte sadece bir araç.
Peki, tamam, benim donanımım seninkinden daha kötü, ancak 2 kat daha az zaman harcasanız bile, o zaman bilgisayarınız kesintisiz yeniden optimizasyon ile meşgul olmalıdır.
Bu ilk sahte sinyal değil. Kesinlikle "sol" komisyoncu.
İşlemleri grafikte böyle görünüyor
Orada, bir kişi biraz farklı bir XAUUSDi sembolü ticareti yapıyor. Sonunda küçük bir "i" ile.
George, şapkamı çıkarıyorum...! Siz (ve Kızılderilileriniz) Ligi yeniden optimize etmek için muazzam bir iş yapıyorsunuz.
Özellikle yeniden optimizasyon için 2 saate inanmayan şüpheciler için:
Ve bu, bir çiftte sadece bir araç.
Peki, tamam, benim donanımım seninkinden daha kötü, ancak 2 kat daha az zaman harcasanız bile, o zaman bilgisayarınız kesintisiz yeniden optimizasyon ile meşgul olmalıdır.