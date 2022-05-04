Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 153

Yeni yorum
 
Vladimir Baskakov :
Onlar. ayrıca test modu ile açılış algoritması arasındaki farkı da anlamıyorsunuz. üzüntü

Evet, hiç anlamıyorum Vladimir.

Yukarıda söyledim - analiz her zaman diliminde bir kez gerçekleşir. Ancak, her kene üzerinde bazı ön kontroller vardır.

"Açık fiyatlar" modunda, her zaman dilimi için bir onay hakkımız var. Bu çok kaba. "1M OHLC" modunda, dakikada dört tıklama. Hangisi çok daha iyi ve kepçe olmayanlar için oldukça yeterli.

Zaman çerçevesi değerinin Lig'de de optimize edildiğinden bahsetmiyorum ve bu nedenle, saatte bir tık varsa, TS saat başına çok kaba fiyatlar alıyor ve daha küçük zaman dilimleri görmüyor.

Tecrübelerimiz arasındaki fark göz önüne alındığında, suçlamalarınız oldukça komik.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Evet, hiç anlamıyorum Vladimir.

Yukarıda söyledim - analiz her zaman diliminde bir kez gerçekleşir. Ancak, her kene üzerinde bazı ön kontroller vardır.

"Açık fiyatlar" modunda, her zaman dilimi için bir onay hakkımız var. Bu çok kaba. "1M OHLC" modunda, dakikada dört tıklama. Hangisi çok daha iyi ve kepçe olmayanlar için oldukça yeterli.

Zaman çerçevesi değerinin Lig'de de optimize edildiğinden bahsetmiyorum ve bu nedenle, saatte bir tık varsa, TS saat başına çok kaba fiyatlar alıyor ve daha küçük zaman dilimleri görmüyor.

Tecrübelerimiz arasındaki fark göz önüne alındığında, suçlamalarınız oldukça komik.

Evet, görünüşe göre deneyiminiz = 0.
Danışman bir pozisyon açmak için bir sinyal arıyor: ya bir barın açılışında ya da her tikte. Herşey.
Bir barın açılması için kayıtlı bir danışmanınız varsa, bunu " açık fiyatlar " modunda test etmeniz ve optimize etmeniz gerekir. Bu, testin hızını büyük ölçüde artırır.
Scalper'lar için her tik için Uzman Danışmanlara ihtiyaç vardır, onlara ihtiyacınız yoktur.
Yine de ABC.
 
Vladimir Baskakov :
Evet, görünüşe göre deneyiminiz = 0.
Danışman bir pozisyon açmak için bir sinyal arıyor: ya bir barın açılışında ya da her tikte. Herşey.
Bir barın açılması için kayıtlı bir danışmanınız varsa, bunu " açık fiyatlar " modunda test etmeniz ve optimize etmeniz gerekir. Bu, testin hızını büyük ölçüde artırır.
Scalper'lar için her kene üzerinde Uzman Danışmanlara ihtiyaç vardır, onlara ihtiyacınız yoktur.
Yine de ABC.

Vladimir, kesinlikle haklısın. Deneyim sıfır.

Özellikle seninkiyle karşılaştırıldığında.

Güçlü, ne diyebilirim ki... Güçlü.

 
Georgiy Merts :

Vladimir, kesinlikle haklısın. Deneyim sıfır.

Özellikle seninkiyle karşılaştırıldığında.

Güçlü, ne diyebilirim ki... Güçlü.

Ve en fazla 5-10 dakika içinde ortaya çıkar ve hemen kaybolursa ve esnafınız sonunda günlerce takılırsa, bu kadar doğrulukla dakikalar üzerinde giriş noktaları aramanın anlamı nedir? :D

 
Artem Prischepa :

Ve en fazla 5-10 dakika içinde ortaya çıkar ve hemen kaybolursa ve esnafınız sonunda günlerce takılırsa, bu kadar doğrulukla dakikalar üzerinde giriş noktaları aramanın anlamı nedir? :D

Yani, HER ZAMAN SL'ye sahipsem nasıl "dışarıda otururlar" ???

"Aşırı kalma", SL yerine DC'den bir mola verdiğimiz zamandır. Ben buna sahip değilim, herhangi bir araçta her zaman bir SL vardır. "Aşırı oturma" nerede?

Ve "giriş noktalarını arama" hakkında - bir danışman onları nasıl "arayabilir"? Uzman Danışman - kesin olarak belirlenmiş bir algoritmaya göre girer. O hiçbir şey aramıyor. Koşullar kabul edildi - girdi. Katılmıyorum dahil değildir.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Yani, HER ZAMAN SL'ye sahipsem nasıl "dışarıda otururlar" ???

"Aşırı kalma", SL yerine DC'den bir mola verdiğimiz zamandır. Ben buna sahip değilim, herhangi bir araçta her zaman bir SL vardır. "Aşırı oturma" nerede?

Ve "giriş noktalarını arama" hakkında - bir danışman onları nasıl "arayabilir"? Uzman Danışman - kesin olarak belirlenmiş bir algoritmaya göre girer. O hiçbir şey aramıyor. Koşullar kabul edildi - girdi. Katılmıyorum dahil değildir.

Arıyor, arıyor, her tikte sebepsiz yere azap çekiyor.
Açılış fiyatlarına dönüştürün ve 600 sisteminizi yarım saatte optimize edin
 
Georgiy Merts :

Yani, HER ZAMAN SL'ye sahipsem nasıl "dışarıda otururlar" ???

"Aşırı kalma", SL yerine DC'den bir mola verdiğimiz zamandır. Ben buna sahip değilim, herhangi bir araçta her zaman bir SL vardır. "Aşırı oturma" nerede?

Ve "giriş noktalarını arama" hakkında - bir danışman onları nasıl "arayabilir"? Uzman Danışman - kesin olarak belirlenmiş bir algoritmaya göre girer. O hiçbir şey aramıyor. Koşullar kabul edildi - girdi. Katılmıyorum dahil değildir.

Bu zararı durdurma emrinden otuz rakam bile yerleştirilebilir ve bir anlaşmada yarım yıl boyunca oturabilir ve bunun bir açmaz olmadığını iddia edebilir. xDD
Karoch - abstruse sistemleri kisvesi altında Joe, bir tür aşırıya kaçanları doğurdu. Ve onları her gün oturtur ve bir tahliye durumunda onları hikayeye yeniden ayarlar. xD Kimsenin nak'a ihtiyacı yok)) yaratıcılarına bile.
Görüyorsunuz, orada kesinlikle yapacak bir şey yok.))

 
Vladimir Baskakov :
Arıyor, arıyor, her tikte sebepsiz yere azap çekiyor.
Açılış fiyatlarına dönüştürün ve 600 sisteminizi yarım saatte optimize edin

Sorun neydi? Vaughn, test uzmanları gönderildi. Çeviri yapın ve sınıfı gösterin. Ve göreceğiz.

[Silindi]  
Georgiy Merts :

Sorun neydi? Vaughn, test uzmanları gönderildi. Çeviri yapın ve sınıfı gösterin. Ve göreceğiz.

Pekala, cücelerinle kendin ilgilen;)
 
Georgiy Merts :

Yani, HER ZAMAN SL'ye sahipsem nasıl "dışarıda otururlar" ???

"Aşırı kalma", SL yerine DC'den bir mola verdiğimiz zamandır. Ben buna sahip değilim, herhangi bir araçta her zaman bir SL vardır. "Aşırı oturma" nerede?

Ve "giriş noktalarını arama" hakkında - bir danışman onları nasıl "arayabilir"? Uzman Danışman - kesin olarak belirlenmiş bir algoritmaya göre girer. O hiçbir şey aramıyor. Koşullar kabul edildi - girdi. Katılmıyorum dahil değildir.

Dakika grafiğindeki sinyalde girilen bir işlem için iki günlük bekletmenin biraz fazla olması onlara çılgınca gelmiyor mu? :DD

1...146147148149150151152153154155156157158159160...360
Yeni yorum