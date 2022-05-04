Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 155
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Henüz açıklığa kavuşturulmamış bir nedenden dolayı, İşaretler üzerinde ticaret yapmak, Lig'de Georgy ile ticaret yapmaktan farklıdır. Bunu #1494'ten önce yazmıştım.
Anlamaya çalışıyorum.
Bence fark tırnaklarda. Çoğu zaman, birkaç beş basamaklı noktadaki bir farkın bile, sinyal koşulunun karşılanmamasına yol açtığı görülür. Ve sonra - bir hesapta pozisyon açık ve eşlik ediyor, ancak diğerinde - değil ve tamamen farklı bir yerde açılacak.
Bir ve aynı resim ancak tam olarak aynı alıntılar ve tam olarak aynı kayma durumunda olabilir.
Gerekirse - daha önce de söylediğim gibi, TS Ligi'nin Yüksek Bölümü için bir yatırım şifresi sağlayabilirim - oradan istediğiniz büyü için işlemleri seçin, kontrol edin.
Bana göre mantıklı değil.
Farkın tırnaklarda olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman, birkaç beş basamaklı noktadaki bir farkın bile, sinyal koşulunun karşılanmamasına yol açtığı görülür. Ve sonra - bir hesapta pozisyon açık ve eşlik ediyor, ancak diğerinde - değil ve tamamen farklı bir yerde açılacak.
Bir ve aynı resim ancak tam olarak aynı alıntılar ve tam olarak aynı kayma durumunda olabilir.
Gerekirse - daha önce de söylediğim gibi, TS Ligi'nin Yüksek Bölümü için bir yatırım şifresi sağlayabilirim - oradan istediğiniz büyü için işlemleri seçin, kontrol edin.
Bana göre mantıklı değil.
Neden bir şeyi kontrol ettin? Raporlara güvenmediğimi mi sanıyorsun? Ve güveniyorum.
Çünkü aynı komisyoncuya (Alp) sahibiz, o zaman tekliflerde hiçbir fark olmamalıdır. Bana öyle geliyor ki kayma, araçlarınızda önemli bir rol oynayamaz.
Roman'ın farklı bir komisyoncusu var ve sonuçlar daha iyi.
Neden bir şeyi kontrol ettin? Raporlara güvenmediğimi mi sanıyorsun? Ve güveniyorum.
Çünkü aynı komisyoncuya (Alp) sahibiz, o zaman tekliflerde hiçbir fark olmamalıdır. Bana öyle geliyor ki kayma, araçlarınızda önemli bir rol oynayamaz.
Roman'ın farklı bir komisyoncusu var ve sonuçlar daha iyi.
Yapmalı. ECN ve ECN dışı hesaplarım var - büyük hareketlerde, alıntılardaki fark kolayca bir düzine beş basamaklı noktaya ulaşır. Her ne kadar DC - bir ve aynı.
Ve sinyal tanıma katıdır ve beş basamaklı bir nokta bile kararı etkileyebilir.
Ve kayma aynı. Diyelim ki bir ticaret açtınız - benimkinden beş basamaklı üç puan daha yüksek - ancak sonuç olarak, takip eden (eğer takip eden bir araç ise) bu üç nokta tarafından sürekli olarak "kaydırılacaktır". Yani tamamen farklı bir zamanda kapanabilir.
Yapmalı. ECN ve ECN dışı hesaplarım var - büyük hareketlerde, alıntılardaki fark kolayca bir düzine beş basamaklı noktaya ulaşır. Her ne kadar DC - bir ve aynı.
Ve sinyal tanıma katıdır ve beş basamaklı bir nokta bile kararı etkileyebilir.
Ve kayma aynı. Diyelim ki bir ticaret açtınız - benimkinden beş basamaklı üç puan daha yüksek - ancak sonuç olarak, takip eden (eğer takip eden bir araç ise) bu üç nokta tarafından sürekli olarak "kaydırılacaktır". Yani tamamen farklı bir zamanda kapanabilir.
Yapmalı. ECN ve ECN dışı hesaplarım var - büyük hareketlerde, alıntılardaki fark kolayca bir düzine beş basamaklı noktaya ulaşır. Her ne kadar DC - bir ve aynı.
Ve sinyal tanıma katıdır ve beş basamaklı bir nokta bile kararı etkileyebilir.
Ve kayma aynı. Diyelim ki bir ticaret açtınız - benimkinden beş basamaklı üç puan daha yüksek - ancak sonuç olarak, takip eden (eğer takip eden bir araç ise) bu üç nokta tarafından sürekli olarak "kaydırılacaktır". Yani tamamen farklı bir zamanda kapanabilir.
LEAGUE TS'de işlem yapmak için, işlem gören enstrümanın piyasa genel bakışında bulunması gerektiğini doğru anlıyor muyum ve hepsi bu kadar mı?
Onlar. Verilen büyüye sahip LEAGUE TS, M15'teki çalıştırılabilir modülün hangi çifte "atıldığına" bakılmaksızın, amaçlanan çift üzerinde işlem yapacak.
USDCHF - çöküyor. Görünüşe göre regcode'da bir hata ... gerisi açık artırma için ayağa kalktı.
ve şimdi yürütülebilir modülü güncelledim - terminali yeniden başlattım ve örneğin EURCHF'nin - yeniden optimize edildiğinden ve böyle bir sihir artık mevcut olmadığı için ticaret yapmadığı ortaya çıktı?
onlar. set dosyasını yükledikten sonra sağ üst alanda bir exp vardı, oradan kaldırıldı...
LEAGUE TS'de işlem yapmak için, işlem gören enstrümanın piyasa genel bakışında bulunması gerektiğini doğru anlıyor muyum ve hepsi bu kadar mı?
Onlar. Verilen büyüye sahip LEAGUE TS, M15'teki çalıştırılabilir modülün hangi çifte "atıldığına" bakılmaksızın, amaçlanan çift üzerinde işlem yapacak.
USDCHF - çöküyor. Görünüşe göre regcode'da bir hata ... gerisi açık artırma için ayağa kalktı.
ve şimdi yürütülebilir modülü güncelledim - terminali yeniden başlattım ve örneğin EURCHF'nin - yeniden optimize edildiğinden ve böyle bir sihir artık mevcut olmadığı için ticaret yapmadığı ortaya çıktı?
onlar. set dosyasını yükledikten sonra sağ üst alanda bir exp vardı, oradan kaldırıldı...
200640 doğru sihirbaz değil.
İstenen büyüde hata.
anladım. Onlar. o artık orada değil. Onları açık artırmadan çıkarmadım ve burada olduğu gibi anlaşmalar açtılar
Tamam'ı tıkladıktan sonra gitti ...
anladım. Onlar. o artık orada değil. Onları açık artırmadan çıkarmadım ve burada olduğu gibi anlaşmalar açtılar
Tamam'ı tıkladıktan sonra gitti ...
Sadece şunu söyleyebilirim: büyü 200640 yoktur, hiç olmamıştır.
Teoride, diğer tüm büyüler ve kayıt kodları, yeniden optimizasyon için gitmedikçe, yürütülebilir modülün tarihine bağlı olmamalıdır. Ancak bu haftalık raporda görülebilir - gerekli büyüler var mı yok mu?
Bir seçenek olarak şunu yapıyorum: yürütülebilir modülün farklı tarihlerinin benim için farklı adları var. Sonuç olarak, yeni (yakın zamanda yeniden optimize edilmiş) sihirler, modülün yeni montajı üzerinde çalışır ve eskileri için üzerinde çalıştıkları modüle dokunmuyorum. Onlar. Aynı anda yürütülebilir modülün birkaç derlemesini kullanıyorum.
Yürütülebilir modülün eski montajına ihtiyacınız olan büyüleri geri alın.
Bir seçenek olarak şunu yapıyorum: yürütülebilir modülün farklı tarihlerinin benim için farklı adları var. Sonuç olarak, yeni (yakın zamanda yeniden optimize edilmiş) sihirler, modülün yeni montajı üzerinde çalışır ve eskileri için üzerinde çalıştıkları modüle dokunmuyorum. Onlar. Yürütülebilir modülün birkaç derlemesini aynı anda kullanıyorum.
Yürütülebilir modülün eski montajına ihtiyacınız olan büyüleri geri alın.