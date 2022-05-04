Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 144
ve bu örneğin eskizler veya ticaretle ilgili sonuçları nerede? Birkaç ay önce göstergelerdeki favorinizin 2-3 günde bir değiştiğini hatırlıyorum, ancak bir sonraki dalda dedikleri gibi her şey "ölü".
genel olarak Vladimir, en az bir yıl daha antrenman yapmalısın, bu süre zarfında birçok favoriyi değiştireceksin
Bu standart bir terminal danışmanıdır, herkesin bir danışmanı vardır. Orada başka hangi eskizlere ihtiyaç var, harekete geçin, başlat düğmesine basın ve her şey olacak
"düğmeler" kelimesi için artık senden hoşlanmıyorum.
Vladimir burada inanılmaz bir kişilik, kendisi hakkındaki tüm yeni fikirleri kontrol ediyor (sinyallerde), neredeyse her zaman gerçek bir hesapta , sadece bir demo vardı, sadece bunun için onu seviyorum
umarım fakir değildir
Macd basit adet
O nedir?
Başka bir ziraat mühendisi geldi. :))
Terminalin MACD_S'si var A mple_MetaQuotes.ex5 İşte giriş parametreleri. Ve orada optimize edilmeyen nedir?
O nedir?
Başka bir ziraat mühendisi geldi. :))
Terminalin MACD_S'si var A mple_MetaQuotes.ex5 İşte giriş parametreleri. Ve orada optimize edilmeyen nedir?
Kapanış koşulları kodda yazıyor, stoplara 0 koyabilirsiniz ama pozisyonlar kapanacaktır.
Orada hiçbir şey yazmıyor. Önce test cihazını nasıl kullanacağınızı öğrenin ve ardından bir şeyi onaylayın. Bu seti çalıştırın ve testin sonu hariç, kayıpla kapatılan en az bir pozisyon bulun.
Orada hiçbir şey yazmıyor. Önce test cihazını nasıl kullanacağınızı öğrenin ve ardından bir şeyi onaylayın. Bu seti çalıştırın ve testin sonu hariç, kayıpla kapatılan en az bir pozisyon bulun.
Georgy, yeni bir aracın eklenmesi için Kalite derecesinin ataleti nedir? Yeniden optimizasyondan sonra belirli bir TS'nin iyi sonuçlar vermeye başladığını varsayalım. Quality Top'da görünmesi için ne kadar zaman geçmesi veya ne kadar işlem yapılması gerekiyor?
"Ticaret kalitesi" parametresinin değerini belirlemek için, bir TS en az 10 işlem yapmalıdır.
Derecelendirme her Pazartesi yayınlanır.
Buna göre, gecikme, işin hızına ve maksimum bir haftaya bağlıdır. Ortalama olarak - bir buçuk haftadan bir aya kadar.
37 hafta boyunca analiz edilen Kalite raporları.
"Hafta sayısı" - raporlarda döviz çiftinin kaç kez göründüğü.
"Araç sayısı" - 37 hafta boyunca bu çift için toplam araç sayısı (bir rapor, bu çift için 1 ila 3 araç içerebilir).