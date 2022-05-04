Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 146
Set dosyasında - sadece makul değişken aralıklarının değerleri. Prensip olarak geçersiz bir değer ayarlayamazsınız - Expert Advisor'da bir kontrol yapılır ve bulunursa kesilir.
07/09/2018 tarihinden itibaren 442420'nin neredeyse bir yıl çalıştığı ayarları kastettim. Tam olarak bu ayarlarla mevcut geçmiş üzerinde çalıştırmak istedim.
TP vs SL giriş parametresi, TSRS_0210_1 ve benzeri gibi bir dizi önceden tanımlanmış değere (açılır liste) sahiptir. Bu ne?
0210 - TP/SL oranı sırasıyla 0,210 anlamına gelir, bu dört sayıya farklı ayarlarda bakılmalıdır.
Optimizasyon sırasında karşılaşılan teknik sorunlar. Muhtemelen optimize edilen parametrelerle bir şeyleri mahvettiğime karar verdim, çünkü. Aralıklarını kendim belirledim.
Artyom için gönderdiğiniz EMAFlatRTS'yi iki kez kontrol etmeye karar verdim, bir dizi optimize edilmiş parametreye sahip hazır bir set, toplam 429000 kombinasyon vardı.
640150'lik bir analog elde etmeyi umarak 23/07/16 ile 23/07/18 arasında 2 yıllık bir süre için EURUSD'de genetik optimizasyonu başlattım.
Her zamanki gibi, başlangıçtaki tahmini çalıştırma sayısı 10496'dır. Ancak 512. çalıştırmada optimizasyon durdu. Bir sonraki nesil işe başlamadı.
Tüm günlük, tüm çekirdekler için "geçersiz giriş parametreleri" hatasıyla doldurulur.
88 koşunun ilerisi hatasız geçti.
EMAFlatSP'nin ilk testinde kesinlikle benzer sorunlar vardı.
Bu sorunla nasıl başa çıkılır? (giriş parametrelerinin uyumsuzluğu sorunu ile)
Vay... Pekala, sizin de TP'niz var... FLAT sisteminde, günlük on oynaklık kadar büyük bir TP'nin mümkün olduğundan emin misiniz? Eurodollar için bu 5-6 bin beş haneli puan.
Lig TS yetersiz olduğundan şüphelendi. :)))
Kimsenin bu optimizasyon uzmanlarını kullanmasını beklemiyordum. Bu nedenle, kendim bir hata yapmamak ve yanlışlıkla anlamsız değerler başlatmamak için giriş parametrelerinin kontrolünü bunlara koydum.
TP'nin günlük 3 oynaklığın üzerinde olduğu tüm lansmanlar bir hata olarak kabul edilir.
Ayrıca, EMA süresi "belirsiz" olarak ayarlanamaz, ayrıca en az üç olarak ayarlanmalıdır.
Ek olarak, giriş sinyali seçeneklerinin numaralandırılması (esIEnterSignal) - sıfır değerini kaldırın (ES_NONE_0) - giriş olmayacak.
EMAFlatSP'de de durum aynı, günlük üçten fazla dalgalanmayı durdurmamalısınız.
Hiçbir şeyden emin değilim. Hazır setinizi aldım ve olduğu gibi çalıştırdım.
Genel olarak, girdi parametrelerinin aralıklarını analiz etmenin gerekli olduğu açıktır.
Georgiy Merts :
Ayrıca, EMA süresi "belirsiz" olarak ayarlanamaz, ayrıca en az üç olarak ayarlanmalıdır.
Ayrıca 9'dan az EMA süresinin 15 dakikalık TF ile uyumlu olmadığını da ortaya çıkardım.
Georgiy, “henüz başlamadı”, lütfen 640150'nin mevcut ayarlarını kaydedin. Ancak bunları göndermeyin. Teorik olarak, ikinci aşamada (başabaş optimizasyonu) bunları kendi başıma daha da optimize etmem gerekiyor, o zaman karşılaştıralım.
Bu araç, şu anda neredeyse bir yıllık bir geçmişe sahip uzun bir karaciğer olması bakımından ilginçtir.
EMAFlat'taki reverseSignal parametresinin açık bir yorumuna ulaşamıyorum: Reverse modunda EMATrend alıyor muyuz? Veya nasıl ?
Numara. Giriş, yalnızca EMA ve fiyatın kesişimi tarafından belirlenen trendin yanında veya karşısında olabilir.
Giriş sinyali, çeşitli yöntemlerle belirlenen bir "impuls" çubuğudur. Ama bu sinyal nereye yönlendiriliyor?
Diyelim ki, bir "uzun çubuk" sinyali (her gölge gövdeden daha kısadır). Doğrudan bir sinyal için bu, mum yönünde bir sinyaldir (yükseliş - al, düşüş - sat). Ve tersi için - aksine, mum düşüş gösteriyorsa bir satın alma sinyali.
Ve bir sinyal aldıktan sonra (doğrudan veya ters) - bakıyoruz - mevcut trende mi yönlendiriliyor (ve bir trend sistemiyse girin) veya karşı mı (ve düz bir sistemse girin).