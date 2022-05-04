Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 149
Neden "ilgilenmiyor"?
Örneğin, konuya girmemeye söz veren ve hatta yazarını "boş" olarak adlandıran bir kişinin yine de sürekli olarak nasıl göründüğü ile çok ilgileniyorum.
Birleştirilmiş sinyallerinle de ilgileniyorum. Bakiye her yerde Eşitliğe gidiyor mu?
Ve sinyallerin değerlendirilmesi hakkındaki ifadem - geçerliliğini koruyor. Herhangi bir sinyal için, hesabındaki gerçek Öz Sermayenin %1'inden fazlasını vermenin bir anlamı yoktur. Daha az mümkündür. Daha fazla yok.
Joe, sen her zaman vaatlere inanır mısın? :D kaç yaşındasın Her neyse, ortaya çıkmamaya çalışacağıma söz verdim. Ve bu farklı. xD
Joe, bir kişinin gerçek hayatta birkaç milyon dolar topladığı ortak bir ticaret sistemi üzerinde çalışmanı önerdim. Burada izlenir ve kamu malı iken. Çünkü konsepte aşina görünüyorsunuz. Ve yine siz, lig için henüz kimseye bir kuruş getirmeyen bir şey var ..
Ve kişisel olarak bağlantı kurabilirsiniz?
George, farklı araçlarla ortalığı karıştırıyorsun, anlıyorum? Bunun hangi sistem olduğunu tanımlayabilir misiniz?
Martin bir tür kurnazca akıllı mı? )
Her şey sistemle değil komisyoncuyla ilgili :)) Örneğin 29 Haziran ve 16 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri rahatlıkla işlem görüyor.
En hafif tabirle ifade tartışmalı, neyse ki herkes için gerçek olmayacak
Niye ya?
Çok düşük Öz sermayeye sahip bir grup sinyal 30 dolara mal oluyor - ve hiçbir şey, insanlar ödeme yapmıyor, ancak sinyaller o kadar pahalı değil.
Joe - kimden bahsediyorsun?
Hiçbir şey vaat etmiyor gibiydin ve ben seni kastetmedim.
Ve "başka birinin sistemini incelemek" gelince - bu boş, bizim için hiçbir şey işe yaramayacak, ancak milyonlarca gelir sadece rastgele şans.
Sadece paylaşmak için... 16:03'te optimizasyon için EMAFlatRTS'yi başlattım, bir yıl önce + bir yıl ileri. Saat 20:56'da, 43 nesil boyunca 11520 koşu yaptıktan sonra, test cihazı öne geçti.
Her şey sistemle değil komisyoncuyla ilgili :)) Örneğin 29 Haziran ve 16 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri rahatlıkla işlem görüyor.
Ben de buna dikkat çektim. Bilgi aradım - bir piyasa yapıcıysanız, Sorros'un bir arkadaşıysanız veya başka bir ölümsüz iseniz bunun mümkün olduğu ortaya çıktı. :D tamam. Daha fazla endişe verici olan kalıptır. Tüm büyük hacimler genellikle kârlıdır. Özellikle bir dizi kayıptan sonra. Ve kayıplar çoğunlukla küçüktür. Ben daha çok çizimle ilgileniyorum. Özellikle şimdi, işlemler bir dakika içinde kapandığında. Ama kesin olarak bilmek istiyorum.
Peki, sahteyse ve hesapta gerçekten bir kuruş yoksa, bu durumda güvenilirliği nedir?
Teorik olarak, "ticaret kalitesi" değerlendirmesini belirleme algoritmama uygun olarak ticareti değerlendiren bir komut dosyası yazabilirim. Ve - herhangi bir sinyali değerlendirin. Ama sinyalin kendisi sahteyse bunun anlamı ne? Senaryo ve değerlendirme, sahte olma olasılığını dikkate almayan resmi göstergelerdir.
George! Raporlara ihtiyacınız var! Araç güncellemeleri için. Şimdi 543050, 442420, 142042, 640150, 642952 çalışıyor bu hafta bir sinyal veya izleme açacağım.