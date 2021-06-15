1200 abone!! - sayfa 46

Alexey Volchanskiy :
Şimdi böyle bir durum hayal edelim. Cent fiyatında bir sinyal ve çoğu aynı cent fiyatında olan çok sayıda aboneye sahip olduğumuz için fiyatları hareket ettirebiliriz. Bir zombi kalabalığına yanlış bir sinyal veriyoruz, kendimizi tüm domateslere doğru yönde maruz bırakıyoruz. DC içinde sent hesapları döndüğünden, fiyat zombi pozisyonları yönünde düşecek. Ve kremayı sessizce yağlıyoruz))
Ancak tüm aboneler, özellikle bir cent hesabında sağlayıcı ile aynı DC'de olmayacak. Ücretli bir sinyali bir sente kopyalamak, sinyal aboneliği ayda yalnızca 20 $ olsa bile, genellikle delilik. Her ay, ayda %40-50 istikrarlı olması ve depozitonun 10 binden fazla olması dışında, en azından abonelik ve VPS için ödeme yapmak için yeterli olacaktır)))
[Silindi]  
Yuri Zaytsev :
Eee ho ho! harika, aferin Taras , iyi gidiyor! zaten 1925
2000 yılı şubat sonuna kadar olur sanıyordum ama artık plan hazır.
Ah ne kadar yetenekli!
Buradaki yetenek Taras'ta değil, MQL sitesinin kendisinde. Umarız bir daha yasaklanmayız.
 
İgor Volodin :
DC'nin bir fiyatı var mı?
Her birini kontrol etmelisiniz.)
 
Vitalie Postolache :
Ve Slips'te, diğerlerine kıyasla Robo'nun sentlerinin sayısına bakın. İnsanlar sağlayıcı ile aynı yerde bir hesap açma eğilimindedir.
 
Yani Robo'nun diğer DC'lerle çok az kayması var. Ancak aynı DC'de olsalar bile, bir cent değil normal bir hesap açacaklar. Bir kuruşa kopyalamak kârsızdır.

Ancak teorik olarak, elbette, böyle bir durum bir salınımla ortaya çıkabilir, ancak toplamda farklı DC'lerden 2000 tüccar için değil, bir DC'deki binlerce abone durumunda, bankalararası piyasaya bir kuruş gitmemesi şartıyla.

 

Bu konuyu kapatıp 2000 adetle yeni bir konu açmanın zamanı geldi.

İlginçtir ki, bu tür hileler forumda reklam olarak kabul edilmez.

Ve aynısını marketten bir ürünle yapınca isim ve başlık belirtmeden çekiliş miktarını gösterince 5 dakika sonra konu kaldırıldı ve bir hafta banlandım.

İlginç bir şekilde, bir düşüş değil de kâr miktarını veya inceleme sayısını gösterseydi, ödül alacak mıydı?

 
Marat Khabiev :
Buradaki yetenek Taras'ta değil, MQL sitesinin kendisinde. Umarız bir daha yasaklanmayız.
Ama yapmalısın? Bu her zaman üzücü - bir irade ifadesi olurdu;)

 
Vitalie Postolache :
Yani Robo'nun diğer DC'lerle küçük bir kayması var. Ancak aynı DC'de olsalar bile, bir cent değil normal bir hesap açacaklar. Bir kuruşa kopyalamak kârsızdır.

Ama bugün herkes ne olacak, herkes zaten sıcak, ya da ne ?? )))

hhh

Gerçek şu ki, bu sinyal bir şekilde örnek olarak verilen MQ'nun en önemlisidir. Kibar, bilirsin...
 
Neden sadece listenin ortasına bakıyorsunuz? Başlangıçta, kaymanın 0,00 olduğu çok sayıda DC vardır)))

Ve sonra, beşinci basamağın 0.3'ünün kaymasının bir şekilde hiç dokunmadığı ECN'ler var.

Evet ve resminizdeki kısım, eğer çekerseniz, o zaman bana orada daha küçük rakamlar gösteriyor, yani bu bir tür gösterge herkes için aynı değil, bireysel bir yaklaşım.

 
Ah-huh, nezaket de
