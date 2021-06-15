1200 abone!! - sayfa 49
Tüm konuyu sabırla okudum. Bu yüzden beş sentimi koyacağım.
Birisi MQ'nun dikkate aldığı derecelendirmeden memnun değilse, o zaman kendi hesaplama yönteminizi geliştirmenizi ve onu teşvik etmenizi engelleyen nedir? Burada hayal gücünüzün uçuşu hiçbir şeyle sınırlı olmayacak. Sinyallerle ilgili sunulan istatistiklerde, temel olarak alternatif sonuçların çıkarılabileceği tüm bilgiler IMHO'ya aittir. Çok sayıda puan veriyorsunuz, iyi ve farklı.... Biri iyi kodlamayı biliyorsa, işte size verileri analiz edecek ve kendi puanınızı gösterecek bir program geliştirmeniz için çalışan bir fikir. Bu arada, derecelendirme algoritması özelleştirilebilir parametrelerle esnek hale getirilebilir...
Örneğin, StockScreener gibi, ancak sitedeki standart filtreden daha gelişmiş arama ve analiz işlevlerine sahip böyle bir programı kendim için kurmaktan mutluluk duyarım.
Bir "kilit ustası", bir askıyı ortadan kaldırmak için kilitlerin kullanıldığı zamandır. Kendi durumunda, aptalca fiyatın iade edilmesini bekliyor. Ortalama bile değil (ortaya çıktığı gibi). Onlar. bir "mucize"den başka bir şeyle "yüzer" tutulur. Ve depozitoyu artırmak için kilitleri (eğer onun durumunda diyebilirseniz) kullanır. Her ne kadar, çoğu zaman hala asılı emirleri kapatsa da - muhtemelen bu, onun durumunda "kilitlerin efendisi" olarak adlandırılan şeydir.
Bu doğru, ortalama yok ve kilit yok. Evet, ticaret büyük bir eğilime karşı gidiyor.
Bir sinyal için sinyal servisinde olmanız, terminali başlatmanız ve giriş noktalarını görmeniz yeterlidir. Genellikle çok güzel gelir.
Yani, gerçek bir hesaba sahip olduğumuzda, sinyaller listesinde bir sinyal buluyoruz, üzerinde duruyoruz ve grafikte göster düğmesine basıyoruz, burada SAT mantıklı olsa da, tüm girişler satın almak içindir.
Harika bir fırsat, bunu bilmiyordum -- MetaQuotes harika bir iş çıkardı, onlara kredi vermeliyim.
Resminize baksanız bile (oklarla işaretlenmiş):
Açıkça görülüyor - kapanışlar kelimenin tam anlamıyla ekstremumdan bir nokta uzakta - sadece bir mucize onu gerçekten normal donlardan kurtarıyor.
Çok doğru bir şekilde bir inceleme yaptılar: "Sinyal fazlasıyla abartılıyor, yazar şimdiye kadar sadece şanslı) IMHO."
İki guru, tarihin nerede açılması gerektiğini anlatmak için toplandı))
:-))) kanepe yağlanmıştır ve bir arada durmayacaktır.
Çok iyi girip çıkıyor. Ama D1'e bakmıyor.
D1'deki yakalamalar yükselişte, D1'deki yüksekler güncellenmiyor - nereye girmeliyim?
Ve sonra asıl olan, kendisine ThExpert diyen sirk arenasına girer - ve aslında okuyamaz, çünkü okumayı bilmiyor. kimse kimseye sağlayıcının nereye girmesi gerektiğini söylemez.
Hayır - adam normal ticaret yapıyor. Kendi başına, bir yıldan fazla bir süredir, hala onun kadar net bir şekilde nasıl girileceğini öğrenmek gerekiyor.
Ve sonra ana
)) hayır hayır seyirci koltuklarından yayın yapıyorum ama arenada ikinize de yer var) palyaçoluğa devam edin, gerçekten çok komik
peki, veriyorsun - kendin gibi davranma ... - hizmet sürenle, sirkte yayınlama ayrıcalığının sadece palyaçolar ve sahte seyirci türleri için olduğunu çok iyi biliyorsun (bunlar aynı palyaçolar, sadece seyirci gibi giyinmiş)
Neden çoğu, aptal insanlardan uzak, tek bir takım olamaz.
Dikkat ederseniz, aslında aynı siperde oturmalarına rağmen, sürekli birbirleriyle dalga geçiyorlar, ancak aynı zamanda kartuşlarda birbirlerine yazmayı başarıyorlar.