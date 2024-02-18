Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 233
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Hatalar, hatalar, sorular
fxsaber, 2023.07.19 19:10
fxsaber, 2023.07.19 18:55
HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - benzer.
variable 'Доделать' not used Test5-3.mq5 516 7 code generated 1 1 0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular' 1 2
"Finish" üzerine çift tıklamak sizi doğrudan doğru yere götürecektir.
FileSelectDialog
Vay canına, bilmiyordum.
Ne kadar zamandır mümkün?
3,5 yıldan fazla.
Gerçekten. Herhangi bir kullanımla karşılaşmadım.
Birkaç senaryoda kendim uyguladım( bunlardanbiri ). Yan tarafta da karşılaşmadım.
Nasıl?
Nasıl yani?
Süreyi ölçersiniz ve sonucu alırsınız. Bunu TRADE_ACTION_MODIFY üzerinde yaşadım.