Birkaç şey.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum

Hatalar, hatalar, sorular

fxsaber, 2023.07.19 19:10

ulong HistoryDealGetTicket( int ) { return(0); } // Перегрузка в каком-нибудь далеком mqh.

void OnStart()
{      
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
  {
    for (uint i = HistoryDealsTotal(); (bool)i--; ) // Хорошо - потенциальная перегрузка не сломает результат.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
      
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) // Классика - плохо из-за потенциальной перегрузки.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
  }
}

fxsaber, 2023.07.19 18:55

HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - benzer.

 
Bazen böyle bir hatırlatma yapmak yararlı olabilir. 
void Func()
{
  int Доделать;
}
O zaman derleyici size hatırlatacaktır. 
variable 'Доделать' not used    Test5-3.mq5     516     7
code generated          1       1
0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular'               1       2

"Finish" üzerine çift tıklamak sizi doğrudan doğru yere götürecektir.

 
GUI aracılığıyla bir dosya açma. 
// Диалог для открытия файла.
bool GUIOpenFile( const string FileName, const bool Common = false, const ushort Separator = '/' )
{
  const bool Res = FileIsExist(FileName, Common);
  
  if (Res)
  {
    string Str[];  
    const int Size = StringSplit(FileName, Separator, Str) - 1;
    const string File = Str[Size];
    const string Path = Size ? StringSubstr(FileName, 0, StringLen(FileName) - StringLen(File) - 1) : NULL;
    
    FileSelectDialog("Right-click on the file " + File + " and select open.", Path,  
                     File + "|" + File, Common ? FSD_COMMON_FOLDER : 0, Str, File);    
  }

  return(Res);
}

void OnStart()
{
  GUIOpenFile("Reports//Report.htm");
}
 
fxsaber #:
FileSelectDialog

Vay canına, bilmiyordum.

FileSelectDialog

Ne kadar zamandır mümkün?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Bunu ne zamandır yapabiliyorsun?

3,5 yıldan fazla.

MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python
MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python
  • 2020.02.21
  • MetaQuotes
  • www.metatrader5.com
Добавлена возможность удобной работы с SQLite базами данных. В предыдущем обновлении платформы мы добавили поддержку работы с базами данных SQLite прямо из MQL5. Теперь основные функции стали доступны и через пользовательский интерфейс MetaEditor: Как это работает Для быстрого создания баз данных воспользуйтесь "Мастером MQL5". Здесь вы можете...
 
fxsaber #:

3,5 yıldan fazla.

Gerçekten. Herhangi bir kullanımla karşılaşmadım.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Gerçekten de öyle. Bunun için herhangi bir kullanımla karşılaşmadım.

Birkaç senaryoda kendim uyguladım( bunlardanbiri ). Yan tarafta da karşılaşmadım.

Библиотеки: Sequence - Пример советника, который убьет большинство VPS-катастрофы
Библиотеки: Sequence - Пример советника, который убьет большинство VPS-катастрофы
  • 2020.10.12
  • www.mql5.com
Больше 4 Gb памяти потребовал Терминал для запуска этих шести советников. что запускаете Терминал с висящими советниками в нем. На запуске советников удалось уменьшить потребление памяти Терминалом более. но сумел удержать Терминал от огромного потребления ОЗУ
 
OrderSendAsync 'in yürütülmesi beş saniyeden uzun sürebilir.
 
fxsaber OrderSendAsync 'in yürütülmesi beş saniyeden uzun sürebilir.

???

Nasıl?

 
Maxim Kuznetsov #:

???

Nasıl yani?

Süreyi ölçersiniz ve sonucu alırsınız. Bunu TRADE_ACTION_MODIFY üzerinde yaşadım.

