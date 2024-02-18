Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 228
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eklendi.
Eskiden const kullanmadan yazanlar artık bunu yapamayacaklar. Aksi takdirde hata oluşacaktır.
Görünen o ki yenilik daha önce yazılmış kodlarda ciddi hatalar vaat ediyor.
Üzgünüm."TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1" x1 olay listesinin ilk bitidir???? Yani, enum olay kısmında, her biti bu şekilde kullanılabilir hale getirebilir misiniz?
Lütfen bana bildirin.
ABD/Avrupa saatini çeviren iki tür broker vardır. Bu nedenle, özellikle devir süresi kaydırılır.
Broker türü otomatik olarak belirlenebilir.
Bazı brokerlerde sonuçları başlatın.
RannForex-Server - Europe MetaQuotes-Demo - Europe FXOpen-MT5 - USA Alpari-MT5 - Europe Tickmill-Live - USA ICMarketsSC-MT5-2 - USA Darwinex-Live - USA
Merhaba!
Sorumu doğru başlıkta sorup sormadığımı bilmiyorum...
Sorunun özü - Standart kütüphaneden AppDialog'a dayalı düğmeler, giriş alanları ve etiketler içeren bir panel yaptım.
Müşteri, Windows kişiselleştirme ayarları aracılığıyla yakınlaştırma yaparken,
panelde sadece yazı tipleri ölçeklendiriliyor, ancak kontrollerin kendileri ölçeklendirilmiyor, sonuç olarak yazılar kontrol sınırlarının ötesine geçiyor.
Sorunu nasıl çözebilirim, böylece sadece yazı tipleri değil, aynı zamanda panel öğelerinin boyutları ve panelin kendisi de ölçeklenir?
Tabii ki, küçük bir rezervim var ve öğelerin boyutunu biraz artırabilirim, sonra ekran parametrelerini% 125'e çıkarırsam
her şey sığacak, ancak %150'ye çıkarırsam hiçbir şey sığmayacak.
Bu yüzden sorunu kökten çözmek istiyorum, böylece panelin öğeleri ve panelin kendisi de ölçekle orantılı olarak artar. Bunu nasıl yapabilirim?
Bir şekilde, muhtemelen WIN IP aracılığıyla bu ölçek rakamını elde etmek için gerekli olduğunu anlıyorum -% 100 veya% 125 veya% 150. Asıl soru, bunun EA kodunda nasıl uygulanacağı?
Not: Açıklama için. Program standart MQL5 kütüphanesini kullanıyor, ancak MQL4 ile yazılmış.
Cevap verecek herkese şimdiden minnettarım....
Müşteri, Windows kişiselleştirme ayarları aracılığıyla yakınlaştırma yaparken,
panelde yalnızca yazı tipleri ölçeklendirilir, ancak kontrollerin kendileri ölçeklendirilmez, sonuç olarak yazılar kontrol sınırlarının ötesine geçer.
Yalnızca yazı tiplerinin değil, panel öğelerinin boyutlarının ve panelin kendisinin de ölçeklendirilmesi için sorunu nasıl çözebilirim?
Tabii ki, küçük bir rezervim var ve öğelerin boyutunu biraz artırabilirim, sonra ekran parametrelerini% 125'e yükselttiğimde.
her şey sığacak, ancak %150'ye çıkarırsam hiçbir şey sığmayacak.
Bu yüzden sorunu kökten çözmek istiyorum, böylece panelin öğeleri ve panelin kendisi de ölçekle orantılı olarak artacak. Bunu nasıl yapacağım?
Bu ölçek rakamını elde etmek için bir şekilde, muhtemelen WIN IP aracılığıyla -% 100 veya% 125 veya% 150 - gerekli olduğunu anlıyorum. Asıl soru, bunun EA kodunda nasıl uygulanacağı?
Not: Açıklama için. Program standart MQL5 kütüphanesini kullanmaktadır, ancak MQL4 ile yazılmıştır.
Yanıt verecek herkese şimdiden minnettarım....
TextSetFont() ve TextGetSize() kullanarak nesneleri oluşturmadan önce metin boyutunu tanımlamaya çalışın
Nesneleri oluşturmadan önce TextSetFont() ve TextGetSize() aracılığıyla metnin boyutunu tanımlamaya çalışın
Uygulamaya koyduğum bir bisiklet konstrüksiyonunu bir araya getirmeyi başardım. Kısaca anlatmaya çalışacağım.
Bir veri tabanı ile böyle bir çalışma var.
Veritabanından her bir öğe seçildiğinde öğeleri karıştırılıyor. Yapay olarak ama anlatmak gerekiyor.
Ve burada şunları yapmamız gerekiyor.
Kodun açıklaması: bir öğeyi ilk kez seçersiniz, sonra bunu birçok kez yaparsınız. Ve ilk kez seçilen öğeyi almamız gerekiyor.
Bunu yapabilmemiz için bir şekilde bir DB sınıfı eklememiz gerekiyor. Aynı zamanda elemanın işaretçisine (DATA*) erişim vermek imkansızdır.
Kod açıklaması: bir öğeyi ilk kez seçtik, sonra bunu birçok kez yaptık. Ve ilk kez seçilen öğeyi almamız gerekiyor.
Bunu mümkün kılmak için bir şekilde bir veritabanı sınıfı eklememiz gerekiyor. Aynı zamanda elemanın işaretçisine (DATA*) erişim vermek imkansızdır.
Çözüm, DB sınıfına birkaç satır eklemektir.
Bundan sonra OnStart şu şekilde görünür.
Bunu yapmak mümkündür çünkü ana sınıfın gövdesinde tanımlanan sınıfın bu ana sınıfın gizli statik üyelerine erişimi vardır.
Bir ana sınıfın gövdesinde tanımlanan sınıf, o ana sınıfın gizli statik üyelerine erişebilir.
Umarım bu MQL dilinin bir kusuru değil, uygun bir standarttır (özelliktir).
Umarım bu MQL dilinde bir kusur değil, uygun bir standarttır (özellik).