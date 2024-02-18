Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 227
Bu ilginç bir sonuç.
Henüz düzeltilmemiş olması garip:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Böcekler, böcekler, sorular
A100, 2020.08.01 05:42Yürütme sırasında hata oluştu:
Result: OnStart::unnamed#00000216656562DC80::f<ulong>
Beklenen: OnStart::f<ulong>
Derleyici sınırlaması.
Bu bariz bir kusurdur - derleyicinin bu tür kodlar için şimdiden bir sağlık ekibi çağırması gerektiğini düşünüyorumİç içe geçmiş makrolardaki parantezleri bu miktarda hayal etmek varsayımsal olarak mümkündür, ancak küme parantezlerini hayal etmek mümkün değildir.
Beklenti, yapıcıda belirtildiği gibi soldan sağa başlatılmasıydı.
Ancak ilklendirmenin alanlara göre yukarıdan aşağıya doğru gittiği ortaya çıktı. Ve yapıcıdan sonra belirtilen başlatma sırası önemli değildir. Bu doğru mu?
Lütfen bunun doğru davranış olup olmadığını, bir yapı/sınıf nesnesinin alanlarının başlatılma sırasının yapıcıdan sonraki girişlere değil de alanların karşılıklı düzenlenmesine bağlı olup olmadığını bildiriniz.
Zaten kimse okumayacaksa Geliştiriciler neden bu kadar ayrıntılı bir yardım yazıyor!? Yardımı tek bir cümleyle basitleştirmeyi öneriyorum: Foruma sorun - size yardımcı olacaklar!
Bir sorunun cevabını yardımda bulma şeması net olduğunda, forum yardımına daha az başvuracağım.
Teşekkürler. Ne yazık ki, nereye ve nasıl bakılacağı her zaman net değil.
Gösterge çalışmasında çok tatsız bir şey buldum (MT5 ve MT4).
Olaylar zamanlayıcı çalışmasını engeller.
Uzman Danışman'da böyle bir şey yok.
Bir kez daha, kararlı zamanlayıcı çalışmasının gerekli olduğu göstergeleri kullanmanın mantıklı olmadığına ikna oldum. Bu özellikle duyarlı arayüzler için geçerlidir.
İşte zamanlayıcının 20 milisaniyeye ayarlandığı ve zamanlayıcı olayları arasındaki sürenin 100 milisaniyeyi aşması durumunda görüntülendiği bu sorunu gösteren bir gösterge.
