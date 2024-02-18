Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 208
Görünüşe göre, ticaret durumunu yanlış anladım.
Tahmin ettiğim gibi: bekleyen limit emri birkaç anlaşmayla doluydu. Bunca zaman canlı siparişlerde asılı kaldı ve ORDER_TIME_SETUP alanı sabit değildi. Son anlaşmadan sonra tarihe geçti. Bu noktada ORDER_TIME_SETUP sabit olmuştur.
Yoksa yanlış mıydı?
ORDER_TIME_SETUP her zaman bir sabittir. Tarihe geçtiğimde ORDER_TIME_DONE göründü.
Burada şimdi gecikmeli bir limit belirliyorum. Sonra elimle değiştiriyorum ve script ve ORDER_TIME_SETUP değişiyor.
Neyi yanlış yapıyorum?
Geçmişte, benzer durumlar hakkında zaten paylaşımda bulundunuz:
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154
Bu maruz kalma süresini değiştirmez.
Nitekim posta. Ama hiç hatırlamıyordum. Bence bu bir bug.
Tekrarlanan kısmi yürütme ile ne olacağını bilmiyorum.
Şimdi biliyorum - bu komisyoncu (yazılımlarındaki bir hataya doğru eğiliyorum) artık değişmeyecek.
Bazen kenelerin ne sıklıkla yayınlandığını bilmek yararlıdır.
CloseBy işlemi iki anlaşma oluşturur. İlk (CloseBy'deki ilk pozisyon) takası, her iki pozisyonun takaslarının toplamını içerir. İkinci ticaretin takası sıfırdır.
CloseBy aracılığıyla pozisyonun kısmi kapanışını yaparsanız, açık pozisyonun kalan kısmı takastan mahrum bırakılır - sıfırlanır.
Sonuç.
Bu nedenle, minimum pozisyonda, daha önce hiç devredilmemiş büyük bir takas olabilir. Ve devrilmeden kurtulan büyük bir pozisyon için sıfır takas.
Devir sayısını hesaplama (en hızlı seçenek değil).
Kullanım örneği.
Sonuç.
Muhteşem!
Gerçekten, yuvarlama nedeniyle (bir kuruş kaybolmaz veya eklenmez)?
Ya da sadece nadiren kullanılan bir işlem, yani önemli değil mi?
Muhteşem!
Gerçekten, yuvarlama nedeniyle (bir kuruş kaybetmemek veya eklememek için)?
Bu kesinlikle böyle değil çünkü. kısmi kapanışta (OrderClose tam OrderLot'larda değil), takas buna göre tetiklenir.
Ya da sadece nadiren kullanılan bir işlem, yani önemli değil mi?
Senaryoların iyi düşünüldüğünü düşünmüyorum.