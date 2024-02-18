Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 208

Görünüşe göre, ticaret durumunu yanlış anladım.

Tahmin ettiğim gibi: bekleyen limit emri birkaç anlaşmayla doluydu. Bunca zaman canlı siparişlerde asılı kaldı ve ORDER_TIME_SETUP alanı sabit değildi. Son anlaşmadan sonra tarihe geçti. Bu noktada ORDER_TIME_SETUP sabit olmuştur.

Yoksa yanlış mıydı?

ORDER_TIME_SETUP her zaman bir sabittir. Tarihe geçtiğimde ORDER_TIME_DONE göründü.

 
fxsaber :

ORDER_TIME_SETUP her zaman bir sabittir. Tarihe geçtiğimde ORDER_TIME_DONE göründü.

Burada şimdi gecikmeli bir limit belirliyorum. Sonra elimle değiştiriyorum ve script ve ORDER_TIME_SETUP değişiyor.

Neyi yanlış yapıyorum?

 

Geçmişte, benzer durumlar hakkında zaten paylaşımda bulundunuz:

mktr8591 :

Burada şimdi gecikmeli bir limit belirliyorum. Sonra elimle değiştiriyorum ve script ve ORDER_TIME_SETUP değişiyor.

Neyi yanlış yapıyorum?

Bu maruz kalma süresini değiştirmez.

 
mktr8591 :

Geçmişte, benzer durumlar hakkında zaten paylaşımda bulundunuz:

Nitekim posta. Ama hiç hatırlamıyordum. Bence bu bir bug.


fxsaber :

Tekrarlanan kısmi yürütme ile ne olacağını bilmiyorum.

Şimdi biliyorum - bu komisyoncu (yazılımlarındaki bir hataya doğru eğiliyorum) artık değişmeyecek.

  
// Возвращает снепшот котирования символа.
int QuotesSnapshot( const string Symb = NULL , const datetime From = 0 )
{    
   int Snapshot = INT_MAX ;

   MqlTick Ticks[];
  
#define DAY ( 24 * 3600 )  
   const int Size = CopyTicksRange (Symb, Ticks, COPY_TICKS_INFO , From ? From * 1000 : SymbolInfoInteger (Symb, SYMBOL_TIME ) / DAY * DAY * 1000 );
#undef DAY  
  
   for ( int i = 1 ; i < Size; i++)
  {
     const int Interval = ( int )(Ticks[i].time_msc - Ticks[i - 1 ].time_msc);
    
     if (Interval < Snapshot)
      Snapshot = Interval;
  }
  
   return (Snapshot);
}

Bazen kenelerin ne sıklıkla yayınlandığını bilmek yararlıdır.

 

CloseBy işlemi iki anlaşma oluşturur. İlk (CloseBy'deki ilk pozisyon) takası, her iki pozisyonun takaslarının toplamını içerir. İkinci ticaretin takası sıfırdır.

CloseBy aracılığıyla pozisyonun kısmi kapanışını yaparsanız, açık pozisyonun kalan kısmı takastan mahrum bırakılır - sıfırlanır.


 // Демонстрация работы со свопами во время частичного закрытия через CloseBy.

#define REPORT_TESTER             // В тестере будут автоматически записываться отчеты
#define REPORT_BROWSER             // Создание отчета с запуском браузера - требует разрешения DLL.
#include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801

#define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )

void OnTick ()
{
   static bool FirstRun = true ;
  
   if (FirstRun)
  {
     if (! OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS))
      FirstRun = OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 100 , Ask, 0 , 0 , 0 );
     else if (OrderSwap())
    {
       const TICKET_TYPE Ticket = OrderTicket();
      
//      FirstRun = !(OrderCloseBy(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 0.01, OrderClosePrice(),0, 0, 0), Ticket) &&
      FirstRun = !(OrderCloseBy(Ticket, OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 0.01 , OrderClosePrice(), 0 , 0 , 0 )) &&
                   OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS) && OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0 ));      
    }    
  }    
}


Sonuç.


Bu nedenle, minimum pozisyonda, daha önce hiç devredilmemiş büyük bir takas olabilir. Ve devrilmeden kurtulan büyük bir pozisyon için sıfır takas.

 

Devir sayısını hesaplama (en hızlı seçenek değil).

 #define DAY  ( 24 * 3600 )
#define WEEK (DAY * 7 )

// Возврящает количество "четвергов" между двумя датами.
int GetAmountWeekDay( const datetime Begin, const datetime End, const int DayWeek = - 1 )
{
   const datetime OffsetTime = (DayWeek - WEDNESDAY ) * DAY;
  
   return ((DayWeek != - 1 ) ? ( int )((End - OffsetTime) / WEEK - (Begin - OffsetTime) / WEEK) : 0 );
}

// Возврящает количество рабочих дней между двумя датами.
int GetAmountWorkingDays( const datetime Begin, const datetime End )
{
   const int Res = ( int )(End / DAY - Begin / DAY);
  
   return (Res ? Res - GetAmountWeekDay(Begin, End, SATURDAY ) - GetAmountWeekDay(Begin, End, SUNDAY ) : 0 );
}

// Возвращает количество ролловеров (включая тройные) между двумя датами.
int GetRolloverAmounts( datetime TimeOpen, datetime TimeClose,
                         datetime RolloverTime = 0 , const int Rollover3Days = WEDNESDAY )
{
  RolloverTime = RolloverTime % DAY;
  
  TimeOpen -= RolloverTime;
  TimeClose -= RolloverTime;
  
   const int Res = GetAmountWorkingDays(TimeOpen, TimeClose);
  
   return (Res ? Res + (GetAmountWeekDay(TimeOpen, TimeClose, Rollover3Days) << 1 ) : 0 );
}

#undef WEEK
#undef DAY


Kullanım örneği.

 // Сравниваем реальные и вычисленные значения свопов.

#include <MT4Orders.mqh>

input datetime inRolloverTime = 0 ; // Время ролловера
input int inCount = 100 ; // Маскимальное количество распечаток

// Вычисляет своп закрытой позиции.
double CalcOrderSwap( const datetime RolloverTime = 0 )
{
   return (((OrderType() <= OP_SELL) &&
          ( SymbolInfoInteger (OrderSymbol(), SYMBOL_SWAP_MODE ) == SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS ))
             // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page208#comment_24667438
           ? GetRolloverAmounts(OrderOpenTime(), OrderCloseTime(), RolloverTime,
             ( int ) SymbolInfoInteger (OrderSymbol(), SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS )) *
             SymbolInfoDouble (OrderSymbol(), OrderType() ? SYMBOL_SWAP_SHORT : SYMBOL_SWAP_LONG ) *
             SymbolInfoDouble (OrderSymbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) *
             OrderLots()
           : 0 );
}

#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + ( string )(A)

void OnStart ()
{  
   for ( int i = OrdersHistoryTotal() - 1 , Count = 0 ; (i >= 0 ) && (Count < inCount); i--)
     if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && OrderSwap())
    {
      OrderPrint();
       Print (( string )Count++ + TOSTRING(OrderSwap()) + TOSTRING(CalcOrderSwap(inRolloverTime)) + "\n" );
    }
}


Sonuç.

 # 2122237 2021.09 . 09 23 : 09 : 15.512 sell 0.18 GBPCAD 1.75119 0.00000 1.75286 2021.09 . 10 04 : 27 : 40.506 1.75286 - 0.84 - 0.80 - 20.07 7 ;[ 0 ] 7
97 OrderSwap() = - 0.8 CalcOrderSwap(inRolloverTime) = - 0.8048844238618312
 
fxsaber # :

CloseBy işlemi iki anlaşma oluşturur. İlk (CloseBy'deki ilk pozisyon) takası, her iki pozisyonun takaslarının toplamını içerir. İkinci ticaretin takası sıfırdır.

CloseBy aracılığıyla pozisyonun kısmi kapanışını yaparsanız, açık pozisyonun kalan kısmı takastan mahrum bırakılır - sıfırlanır.

...

Bu nedenle, minimum pozisyonda, daha önce hiç devredilmemiş büyük bir takas olabilir. Ve devrilmeden kurtulan büyük bir pozisyon için sıfır takas.

Muhteşem!

Gerçekten, yuvarlama nedeniyle (bir kuruş kaybolmaz veya eklenmez)?

Ya da sadece nadiren kullanılan bir işlem, yani önemli değil mi?

 
Andrey Khatimlianskii # :

Muhteşem!

Gerçekten, yuvarlama nedeniyle (bir kuruş kaybetmemek veya eklememek için)?

Bu kesinlikle böyle değil çünkü. kısmi kapanışta (OrderClose tam OrderLot'larda değil), takas buna göre tetiklenir.

Ya da sadece nadiren kullanılan bir işlem, yani önemli değil mi?

Senaryoların iyi düşünüldüğünü düşünmüyorum.

