Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 208
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Видимо, я неправильно понял торговую ситуацию.
Как я представлял: отложенный лимитник исполнялся несколькими сделками. Все это время он висел в живых ордерах, и поле ORDER_TIME_SETUP не было константой. После крайней сделки он попал в историю. В этот момент ORDER_TIME_SETUP стало константой.
Или было не так?
ORDER_TIME_SETUP - всегда константа. Когда попал в историю - появился ORDER_TIME_DONE.
ORDER_TIME_SETUP - всегда константа. Когда попал в историю - появился ORDER_TIME_DONE.
Вот я сейчас выставляю отложенный лимитник. Затем меняю его руками и скриптом и ORDER_TIME_SETUP изменяется.
Что я неправильно делаю?
В прошлом вы уже постили про похожие случаи:
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154
Вот я сейчас выставляю отложенный лимитник. Затем меняю его руками и скриптом и ORDER_TIME_SETUP изменяется.
Что я неправильно делаю?
Так не меняется время выставления.
В прошлом вы уже постили про похожие случаи:
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154
Действительно, постил. Но напрочь не помнил. Думаю, что это баг.
Что будет при повторном частичном исполнении - не знаю.
Теперь знаю - у данного брокера (склоняюсь в ошибке в их софте) не изменится больше.
Иногда полезно знать, как часто транслируются тики.
CloseBy-операция порождает две сделки. Своп первой (первая позиция в CloseBy) сделки содержит сумму свопов обеих позиций. Своп второй сделки нулевой.
Если сделать частичное закрытие позиции через CloseBy, то оставшаяся часть открытой позиции лишается свопа - обнуляется.
Результат.
Поэтому вполне может быть огромный своп у минимальной позиции, которая ни разу не проходила ролловер. И нулевой своп у крупной позиции, которая пережила ролловер.
Вычисление количества ролловеров (не самый быстрый вариант).
Пример использования.
Результат.
CloseBy-операция порождает две сделки. Своп первой (первая позиция в CloseBy) сделки содержит сумму свопов обеих позиций. Своп второй сделки нулевой.
Если сделать частичное закрытие позиции через CloseBy, то оставшаяся часть открытой позиции лишается свопа - обнуляется.
...
Поэтому вполне может быть огромный своп у минимальной позиции, которая ни разу не проходила ролловер. И нулевой своп у крупной позиции, которая пережила ролловер.
Удивительно!
Неужели, из-за округления (чтобы не потерялся или не добавился цент)?
Или просто редко используемая операция, поэтому не важно?
Удивительно!
Неужели, из-за округления (чтобы не потерялся или не добавился цент)?
Точно не в этом дело, т.к. при частичном закрытии (OrderClose не на полный OrderLots) своп дербанится соответствующим образом.
Или просто редко используемая операция, поэтому не важно?
Думаю, сильно не продумывали сценарии.