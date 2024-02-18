Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 207
Gerçek hayat örneği - Sanal kitaplıkta, VIRTUAL sınıfı statik const VIRTUAL_DELETE VirtualDelete içerir;
static const VIRTUAL static_Virtual ile değiştirilebilir;
(ve tabii ki yıkıcıyı SANAL'a taşıyın).
Pardon, VIRTUAL_DELETE'deki yeniliklerin neresi olduğunu anlamıyorum?
SANAL'da::Oluştur.
Tehdit Şube Sanal değil...
Uyarı pencerenizin madenciliği.
Özel olaylar sırasında CPU yükü.
Bazen DEAL_TIME, DEAL_ORDER_TIME_SETUP değerinden küçüktür. Bu muhtemelen bir komisyoncu yazılım hatasıdır.
GUI'de böyle görünüyor.
Muhtemelen bir böcek.
Ama bu mümkün ve normal mi? Kısmi çalıştırmadan sonra, kullanıcı/program tarafından limit sırası değiştirilirse, ORDER_TIME_SETUP güncellenecektir.
Ama bu mümkün ve normal mi? Kısmi çalıştırmadan sonra, kullanıcı/program tarafından limit sırası değiştirilirse, ORDER_TIME_SETUP güncellenecektir .
Görünüşe göre, ticaret durumunu yanlış anladım.
Tahmin ettiğim gibi: bekleyen limit emri birkaç anlaşmayla doluydu. Bunca zaman canlı siparişlerde asılı kaldı ve ORDER_TIME_SETUP alanı sabit değildi. Son anlaşmadan sonra tarihe geçti. Bu noktada ORDER_TIME_SETUP sabit olmuştur.
Yoksa yanlış mıydı?