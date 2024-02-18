Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 101
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sonuç
Evet, bilgisayarımda yaklaşık 4 ms süren Sleep'in dahili çalışmasını hesaba katmadım
İyi için, Uyku'ya daha doğru bir alternatif (doğruluğu kim umursar :))
0,995 katsayısının doğruluğunu garanti etmiyorum. Bilgisayarım için seçildi. Muhtemelen herkes için uygundur.
Dürüst olmak gerekirse, bunun ne anlama geldiğini ve MQL5'te nerede karşılaşabileceğinizi bile bilmiyorum.
Bu, senkron fonksiyonlarda bile tüm durumlarda patlamaların mümkün olduğu anlamına gelir. Sadece onlar hakkında bilgi sahibi olmanız ve onlara dikkat etmemeniz gerekir, çünkü. bu konuda hiçbir şey yapılamaz.https://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt
Dosyalara ve global değişkenlere ek olarak, programlar arasında bilgi aktarmanın başka bir yolu daha vardır.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Kitaplıklar: Ticaret İşlemleri
fxsaber , 2018.09.20 16:23
Dosyalara ve global değişkenlere ek olarak, programlar arasında bilgi aktarmanın başka bir yolu daha vardır.
Çalışan bir terminal içindeki programlardan mı bahsediyoruz?
Çalışan bir terminal içindeki programlardan mı bahsediyoruz?
Evet. Bu yüzden global değişkenlerden bahsedilir.Ve Terminaller arasında bu yöntem kullanılmaya başlandı.
Evet. Bu yüzden global değişkenlerden bahsedilir.Ve Terminaller arasında bu yöntem kullanılmaya başlandı.
Evet, gerçekten harika!
Çok güzel bir keşif, SSD'ler yerine RAM disklerinin kullanılmasıdır.
Evet. Bu yüzden global değişkenlerden bahsedilir.Ve Terminaller arasında bu yöntem kullanılmaya başlandı.
Uzun zamandır user32.dll kullanarak kendim için bu kadar kolay bir semi-hacker yöntemi kullanıyorum. Ancak kene dizileri bu şekilde aktarılamaz.
Uzun zaman önce MQL4'te ustalaşmanın şafağında icat edildi. Hiçbir yerde daha kısa bir çözüm görmedim. Tabii ki, borsanın normal organizasyonu açısından çarpık, ancak akıllıca çalışıyor (mevcut tüm çözümlerden daha hızlı olması mümkündür) ve düzgün çalışıyor ve her şeyde bana uyuyor, bu yüzden yapmadım beynimi daha fazla zorlama.
Ayrıca, bu yöntem ek adımlar gerektirmez.
Mesele şu ki, tüm Windows için, ana Windows penceresinin adı olan dize türünde ortak bir değişken vardır. Herkes değiştirebilir ve herkes görebilir.
Uzun zamandır user32.dll kullanarak kendim için bu kadar kolay bir semi-hacker yöntemi kullanıyorum. Ancak kene dizileri bu şekilde aktarılamaz.
Eğer dll üzerinden ise, tüm veri türleri için evrensel bir çözüm vardır.
ancak akıllıca çalışır (mevcut tüm çözümlerden daha hızlı olması mümkündür)
Eh, zaten çok ileri gittin) Önce mesaj kuyruğundan geçer. İkincisi, bazı ek dönüşümler (ileri geri) yapmanız gerekir. Ayrıca bir çeşit doğrulama oluyor.
Bu arada,yapının boyutu açıkça belirtilmemelidir. Sizeof bunun için var.
Eğer dll üzerinden ise, tüm veri türleri için evrensel bir çözüm vardır.
tartışmıyorum. Çözümünüz gerçekten daha genel.
Ancak kişisel olarak, yalnızca mevcut keneyi aktarmak için terminaller arasında bir köprüye ihtiyacım var.
Benim versiyonum, ilkelliği nedeniyle anlaşılması daha kolay ve biraz daha hızlı çalışıyor. Sizinkiyle karşılaştırıldığında ölçüldü - 1,5-2 kat daha hızlı bir yerde. 160 mikrosaniyeye karşılık 90 mikrosaniyelik bir tik iletiminde okuma.