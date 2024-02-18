Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 209
Daha önce yayınlanmış bir tane daha ( bir , bir ticaret sunucusunun GMT ofsetini belirlemenin iki ) yolu.
Her üç yöntemin ortak yaşamı, doğru sonucu elde etmek için çok yüksek bir olasılık verir.
Rollover temasının devamı. M1-geçmişinde rollover süresini belirlemeye çalışıyoruz.
Başvuru.
Sonuç.
Min hesaplamanın özellikleri. çok güzelsin.
Örnek (RannForex -Binance_futures ).
Bu MQL5'in bir özelliği mi yoksa bir hata mı?
A100 , 2021.05.20 13:43
Aradaki fark, normal işlevler (sağdan sola) ve satır içi işlevler (belirsiz sıra) olmasıdır.
satır içi işlevler hiç işlev değildir, yani. onların bir adresi yok. Bu açıdan, standart ve kullanıcı arasında hiçbir fark yoktur, bu nedenle, örneğin, en basit kullanıcı işlevinin (esas olarak satır içi olan) argümanları neden her zaman sağdan sola hesapladığı açık değildir. Gelecekte satır içi işlevler için sıranın değişebileceğini dışlamıyorum, bu nedenle
Bir keresinde, hesaplama sırasını güvenle kullanmak için satır içi anahtar kelimeyi tanıtmayı önermiştim:
Mevcut MQL5'te belirli işlevler için satır içi oluşturmayı devre dışı bırakmak mümkün müdür?
merhaba neden bu
Buradan okuyun.
Carl Schreiber , 2021.11.02 23:34
Mantıklı değil çünkü:
F5 donuyor. Ayrıca, bu tartışmalı bir yapıcı baypas
Mantıklı değil çünkü:
F5 donuyor.
anlamadım Sıfırlama yararlı bir şeydir, bu yüzden mantıklıdır.