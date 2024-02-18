Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 173
Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri
fxsaber , 2020.04.09 13:13
Görünüşe göre hiç tanışmamışlar. Belgelere bakın. Sipariş başına iki cilt vardır.
Bunlar canlı limitlerdir. İlk sayı orijinal hacim, ikincisi doldurulmuş hacimdir. Eşit olur olmaz veya ortadan kaldırılırsa tarihe geçecektir.
Ve bu iki parça halinde yürütülen bir emir değil mi? Her nasılsa, tamamlanmayan ciltler garip bir şekilde çakıştı.
Tesadüf. Hatta farklı büyüleri var.
Sipariş modunda, canlı olduğunda sipariş olamaz. Öldüğünde - başta söylediği gibi, ilk performansın zamanı gelecek.
Tarihte bulundu.
CloseBy'de çökerken, büyüler kaybolmuş gibi görünüyor. Kontrol etmek gerekiyor.
Aşağıdaki ilk kod bu nedenle çalışmayacak gibi görünüyor.
fxsaber , 2017.08.26 19:16
Sihirle kâr hesaplamak bir sorun gibi görünüyor.
MT5 tarafından gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yerleştirilen pozisyon açma/kapama okları, TradeTransaction olaylarını temel alır.
Bu olayların (yaklaşık bir düzine pozisyon açma ve kapama) kısa süreli bir bağlantı kesilmesi nedeniyle Terminal'e nasıl ulaşmadığını gördüm - sadece oldu, bilgisayarın başına oturdum ve kendi gözlerimle izledim. Sonuç olarak, karşılık gelen oklar yoktur.
Ve bazen burada söyledikleri gibi, savaş danışmanlarında OnTradeTransaction'a güvenemezsiniz. OrderSendAsync ile çalışmak için güvenilir bir genel mekanizma olmaması üzücü.
ve hizmetler ticaret işlemlerine erişebilir mi? - evet ise, her 10 ms'de bir izleyebilir ve grafiğe bir olay gönderebilirsiniz
Yardıma baktım, belki servisleri eklemişlerdir diye düşündüm ama geçen sene böyleydi bence:
•Hizmet, göstergelerin, danışmanların ve komut dosyalarının aksine, çalışması için bir çizelgeye bağlanmasını gerektirmeyen bir programdır. Komut dosyaları gibi, hizmetler de start olayı dışında herhangi bir olayı işlemez. Hizmeti başlatmak için kodunun OnStart işleyici işlevini içermesi gerekir. Hizmetler, Başlat dışında herhangi bir olayı kabul etmez, ancak EventChartCustom kullanarak grafiklere özel olaylar gönderebilirler.
UPD: bir komut dosyası hizmeti çizdi
Ellerimle birkaç sipariş açtım, kapattım, bence sorunsuz çalışıyor
Bunun sovtenik'teki aynı numaralandırmadan farkı yok. Sadece sayıyı karşılaştırmak yeterli değil, içi değişebilir.
Uyarılar gibi hizmetler çok iyi. Grafik gerekmez, Terminal ile otomatik olarak başlatılır. Yalnızca hesaplar arasında geçiş yapma durumlarını çözmek gerekir.ZY Service bir savaş danışmanı olabilir. GUI olmadan, çok uygun değil.
farklı
sözde kontrol ve yönetim görevleri vardır
EA - yönetim, servis - kontrol
kontrol gereksiz olmamalıdır - sistemin tüm kaynaklarını alın, kontrol yerine kararsız bir sistem alın
olayların kritikliğini belirlemek gereklidir, IMHO, kapanış ve açılış emirleri kontrol gerektiren kritik olaylardır ve TP ve SL'nin değiştirilmesi daha önce olduğu gibi yapılabilir (birkaç başarısız girişim - vazgeçtik, tekrar edeceğiz). sonraki tik)
ve önerdiğiniz gibi - mümkün olduğu kadar her şeyi kontrol etmek için - SQLite'deki siparişlerin durumunu tekrarlayabilirsiniz, o zaman bu veritabanını hizmet ve EA ile senkronize etme görevi görünecektir .... tüm bunlar gereksiz
Planın daha basit olması gerektiğini düşünüyorum - bunun gibi bir şey: EA'daki terminalden OnTradeTransaction olayını aldık ve EA'da ek kontrol için hizmetten OnChartEvent olayını oluşturduk