Yeşil çerçevede, kısmi yürütme ile alt kırmızı çerçeveye eşit oldum. Kısmi iki işlemdi.
Eh, bu ikinci kısım için, önerdiğim gibi, aktivasyon sırasında ek bir sipariş verildi. İlk bölüm eksik mi? Ve bu ikinci bölümün hacmi nedir? Tamamlanmış olması gerekmez... Ama pozisyon kimliğine göre sipariş listesini çıkarmayı deneyin. Ne olduğunu görün.
Ekstra yok. emirler. Hala MT4 değil.
Kısmi sıralama her zaman aynıdır. Gerçekleşene kadar, tarihte değildir. Onlar. tarihte işlemler var ama emir olmayabilir, çünkü henüz tamamen doldurulmamıştır.
Davulcunun ısrarı üzerine MT4'ü hiç hatırlamıyorum.
TAMAM. Şimdi kuracağım ve ona göz kulak olacağım. Demoda varsa görmek için yatırım şifresini verebilir misiniz?
Gerçek.
Ekstra yok. emirler. Hala MT4 değil.
Kısmi sıralama her zaman aynıdır. Gerçekleşene kadar, tarihte değildir. Onlar. tarihte işlemler var ama emir olmayabilir, çünkü henüz tamamen doldurulmamıştır.
Piyasalar arasında değil mi?
Canlı BuyLimit.
Zaten açık kısmı hesaba katmadan tüm cilt için mi?
Görünüşe göre hiç tanışmamışlar. Belgelere bakın. Sipariş başına iki cilt vardır.
Bunlar canlı limitlerdir. İlk sayı orijinal hacim, ikincisi doldurulmuş hacimdir. Eşit olur olmaz ya da ortadan kalkar kalkmaz tarihe geçecek.
Kesinlikle karşılaşılmadı. Bu yüzden her şeyi anlamaya çalışıyorum. Resim çekseydiniz daha net olurdu.