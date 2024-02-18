Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 180
REASON_ACCOUNT ile (hesap değişmese de sadece yeniden giriş yapılsa bile) danışman tamamen kaldırılır ve yeni bir kopya yüklenir.
Bu nedenle OnDeinit'teki ExpertRemove özelliğinin yeni kopya üzerinde hiçbir etkisi yoktur. yüklenenlerle ilgilidir.
Sembol eksikse, herhangi bir işlem yapılmadan yeni bir kopya yüklenir.
Ve sorun, askıda kalan ancak başlamayan yeni bir kopya yüklemekti.
Bir kopya asılı - bu, sembolün olduğu başka bir hesaba geçiş olması durumunda danışmanın başlayacağı anlamına gelir.
iyi açıklama, teşekkürler
eksik bir sembolün siyah bir ekranı için ChartID()'yi kontrol etti... bayrakları kontrol etme _StopFlag , _UninitReason
ama grafiğin bir sembole bağlı olmaması gerçeği .... tamam, umrumda değil
tekrar teşekkürler
Tam kontrol olmalı.
Giriş noktaları çalışmıyorsa, EA çalıştırma riski yoktur.
Çalışırlarsa, hesabın değişip değişmediğini kontrol edebilirler.
Kontrol kaybı görmüyorum.
İlk olarak: "Algoritmik ticaret" düğmesi zaten basılı durumda olduğu için danışman başlamaz.
İkincisi: bu durumda çözüm kesinlikle basittir.
Nedense animasyon çalışmıyor. Onu dürtmelisin.
Beni ihtiyacım olan şeye, aslında ihtiyacım olmadığına ikna etmeye çalışıyorsun. Durum böyle değil maalesef.
İlk olarak: "Algoritmik ticaret" düğmesi zaten basılı durumda olduğu için danışman başlamaz.
Bu davranış, Terminal ayarlarına bağlıdır. Ayrıca, Uzman Danışmanlar ticaret yapmaktan daha fazlasını yapar.
İkincisi: Bu durumda çözüm kesinlikle basittir.
Nedense animasyon çalışmıyor. Onu dürtmelisin.
On Terminalim var. Birindeki karışıklıkta başka bir hesaba geçti. Zaman geçiyor, Terminal'e bakıyorum ve başka bir hesaba ihtiyacım olduğunu görüyorum - öncekine geçiyorum. Ve danışmanın askıya alınmasını hiç beklemiyorum, danışmanın başladığını görüyorum.
Ve bu senaryolardan sadece biri.
Bu, serbest çalışan bir müşterinin İstek Listesi değil, ihtiyacım olan şey.
Bunun işe yarayabileceği bir durum hayal etmeye çalışıyorum. Yapamam.
Soru numarası 1. Savaş terminalinde neden başka bir hesaba giriş yapmalısınız?
Tüm hesaplar için evrensel bir terminal vardır. Tüm araçlar elinizin altında + ME'de bir şeyler yazmak / düzeltmek için hızlı bir fırsat.
Bu Terminalde çeşitli işlemler için günlük olarak hesaplar arasında geçiş yapıyorum. Örneğin, elemeler için, ticari emirlerin yerine getirilme kalitesinin analizi vb.
Bir şey başlattıysam ve unuttuysam, başka bir hesaba geçerken bir şeyi boşaltmak mantıklıdır.
Alexey Navoykov :
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.
Her seferinde hesap numarasını girmek çok zahmetli. Örneğin, on haneli bir hesabım var.
Aksi takdirde, gerçek bir hesapta nasıl çalışabileceğinizi hayal edemiyorum. Özellikle çok sayıda terminal ve "kargaşa" varsa.
Uzman Danışmanınızı başlangıçta manuel olarak başlatmak kasıtlı bir konudur. Ayrıca, başlatıldıktan hemen sonra, Expert Advisor'ın mevcut tik değerine kadar geriye dönük testinin HTML raporu tarayıcıda gösterilir. Bu nedenle, hata yapmak çok zordur.
Ancak danışman zaten askıdayken, yetkisiz lansmanları istenmez. Burada sipariş ettiği koruma bir patlama ile başa çıkıyor. Ve ekstra bir şey girmenize gerek yok.
Böyle bir terminalde genellikle 1-2 çizelgem olur, kafam karışmak zor. Ama anlamı açık.