Alexey Viktorov :

fxsaber :

Artyom Trishkin :
Alexey Viktorov :

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Kitaplıklar: MT4Orders

fxsaber , 2020.04.07 18:47

MT5'te kısmi yürütme bulmak çok kolaydır.
 // true - сделка в результате частичного исполнения.
bool IsPartial( const ulong TicketDeal )
{
   const ulong TicketOrder = HistoryDealGetInteger (TicketDeal, DEAL_ORDER );
  
   return (( HistoryDealGetInteger (TicketDeal, DEAL_TYPE ) <= DEAL_TYPE_SELL ) &&
         (!TicketOrder ||
          ( HistoryDealGetDouble (TicketDeal, DEAL_VOLUME ) != HistoryOrderGetDouble (TicketOrder, ORDER_VOLUME_INITIAL ))));
}


 // Вывод всех частично-исполненных сделок.

input datetime inFrom = D'2020.01.01' ;

void OnStart ()
{
   if ( HistorySelect (inFrom, INT_MAX ))
  {
     for ( int i = HistoryDealsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--)
    {
       const ulong TicketDeal = HistoryDealGetTicket (i);
      
       if (IsPartial(TicketDeal))
         Print (TicketDeal);
    }
  }
}
 
fxsaber :

fxsaber :

Ve geçmişteki siparişleri ve anlaşmaları görüntülemeye ayarladınız. Yalnızca siparişlere geçerseniz?

 
Alexey Viktorov :

Alexey Viktorov :

fxsaber :

Alexey Viktorov :

