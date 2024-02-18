Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 172
Resim çekseydiniz daha net olurdu.
Yukarıda güncellendi.
Canlı BuyLimit.
Eh, ve içinde hacimler belirtilir - doldurulmuş ve kalan. Ona göre kısmi infaz olduğu açıktır. Yoksa sorunu mu anlamadım?
Sipariş verme süresi, kısmi yürütme süresi olarak değiştirilmiştir.
Belki de geliştiricilerin dikkatini çekmek gerekir. Bir sipariş özelliği daha tanıtabilir.
Burada açıkça görülüyor.
İkinci kısmi infaz ile ne olacağını bilmiyorum.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Kitaplıklar: MT4Orders
fxsaber , 2020.04.07 18:47MT5'te kısmi yürütme bulmak çok kolaydır.
Bu bazı durumlarda oldukça kötü olabilir. Bu geliştiricilere bildirilmelidir.
Ve geçmişteki siparişleri ve anlaşmaları görüntülemeye ayarladınız. Yalnızca siparişlere geçerseniz?
Kötü olup olmadığını söylemek zor. CloseBy'de çökerken bile sihirler kaybolmuş gibi görünüyor. Kontrol etmek gerekiyor.
Bu, Anlaşma modudur . Diğer modlarda görünmez çünkü. düzen hala yaşıyor.
Aradım ve bunun bir anlaşma olduğunu anladım. Ancak bu durumda, siparişin zamanı değil, anlaşmanın zamanı gösterilir. Bu yüzden onu sipariş modunda görmek ilginç.
Sipariş modunda, canlı olduğunda sipariş olamaz. Öldüğünde - başta söylediği gibi, ilk performansın zamanı gelecek.