Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 170
EA başka bir cihazdan/TF'den veri alırsa ve bir buçuk dakika boyunca bunun için hiçbir onay işareti olmazsa, CopyBuffer hatasız çalışsa da, bu TF cihazından gelen bir sonraki gösterge talebi anlamsız dönecektir ve iTime ve iOpen ayrıca yukarıdaki satırda doğru değerleri döndürün.
"Zaman dizisi önbelleğinin ömrü" hakkında bilgim var (3 dakika gibi görünse de), ancak kene yoksa neden "düştüğü" hiç açık değil. Zamanlayıcıda CopyClose'un periyodik sarsıntısı yapıldı.
Her iki dakikada bir, diğer insanların zaman serilerini çekmeniz gerekir. En azından.
150 saniye vardı, aynı yabancı enstrümanın tiklerine bir çağrı. İyi çalıştı. Sadece kenelerde bu tür duraklamalar meydana geldiğinde başarısız oldu.
50 saniye ve zamanlayıcı yaptım. Umarım işe yarar. Bu tür "özellikleri" yakalamak zor.
Bir hedge üzerinde, bir pozisyon birkaç IN işlemlerinden oluşabilir. Bu, kısmi yürütme ile olur.
Aynı zamanda, kısmen uygulanan bir emir, ORDER_TIME_SETUP (_MSC) değerini ilk (muhtemelen sondan bir önceki) anlaşmanın yürütülme zamanına değiştirir. Onlar. örneğin BuyLimit'in ne zaman ayarlandığını geçmişten belirlemek mümkün olmayacaktır.
Sonuç olarak, bir hedge pozisyonu, netleştirmede sıklıkla görüldüğü gibi, kısmi bir açık fiyata sahip olabilir .
Bunu detaylandırabilir misin?
Uzun zamandır şebekeyle savaşıyorum. Grid adımını kaybetmemek için Stop ve Limit emirlerinin fiyatını kullanıyorum. Anlamak istiyorum, kısmi uygulama ile sipariş verme süresinin değiştiğini mi söylüyorsunuz? Bu olabilir mi? Birden fazla IN işlemi bir siparişi nasıl etkileyebilir?
adanmış için teşekkürler. Bir çek koyacağım. Emir açılış fiyatında zaman zaman bir şeyler olur ve şebeke kaybolur.
İşte hedge üzerinde canlı bir pozisyon açmanın fiyatı .
Sipariş verme zamanı geçmişte tam olarak değişir. Kalan cilt için canlı sipariş için - bilmiyorum.
Bu bir emrin fiyatı mı yoksa bir pozisyonun fiyatı mı? Tabii kalan hacim için siparişin zamanının değişebileceğini, bununla birlikte bir parçanın yapıldığını ve ikinci parça için ayrı bir sipariş verilebileceğini varsayabilirim. Ama pozisyon kimliğine göre geçmişi seçerseniz, o zaman emirler listesinde indeks 0 olan emrin zamanı değişmemeli, bana öyle geliyor. Ama mührü kontrol etmek için fiyatı koydum.
Pozisyonlar.
Tabii kalan hacim için siparişin zamanının değişebileceğini, bununla birlikte bir parçanın yapıldığını ve ikinci parça için ayrı bir sipariş verilebileceğini varsayabilirim. Ama pozisyon kimliğine göre geçmişi seçerseniz, o zaman emirler listesinde indeks 0 olan emrin zamanı değişmemeli, bana öyle geliyor.
Bir açılış emri tarihteki zamanını değiştirir.
Sipariş verme zamanı resimde kayıtlı değil, ama yine de tarihte belirtildiği gibi tam olarak dündü. Ve bugün etkinleştirildi. Ancak bu tam bir ifşadır. Ama henüz kısmi bir açılış yaşamadım. Devamını izleyeceğim.
Yeşil çerçevede, kısmi yürütme ile alt kırmızı çerçeveye eşit oldum. Kısmi iki işlemdi.