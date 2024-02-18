Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 133
Niye ya?
zaten denendi
Ama burada
Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri
Nikolai Semko , 2019.04.03 22:33
Evet, teşekkürler Alex. Bu özelliği unutmuşum. Daha önce görmüştüm ama hiç kullanmadım.
Sınanmış. Bir şeyler ters gidiyor. Sil, sonra siler, ancak kaldırıldıktan sonra her şey durur.
Aşağıdaki parametrelerle göstergeyi hesaplamadan önce DrawSetup() işlevine bir satır kod eklemeniz yeterli.
Gösterge çalışmayı durduruyor ve nedenini henüz anlayamıyorum.
Kesinlikle sana katılıyorum. O sadece işe yaramaz bir oyuncak.
Ama burada
Ayrıca, en derinde gömülü olandan başlayarak bir zincirdeki tüm kolları serbest bırakmayı deneyebilirsiniz.
Pekala, bu furychit değil. Ya da hırlarsa, bir tür fren açılır.
Çizgiyi IndicatorRelease ile belgelerseniz, her şey yolunda gider, ancak bazı frenler açılır ve ne olduğunu anlamıyorum.
Göstergeler: MaFromMa
Nikolai Semko , 2019.04.04 01:00
Özyineleme ve yinelemenin performansını karşılaştırmak istedim.
Özyinelemenin iki kattan daha hızlı olduğu ortaya çıktı ...
Muhtemelen yığın daha hızlı olduğu için ...
Yakında harika. Ben tam tersi bir etki bekliyordum. ))
Beyler, lotu MT 5 için depozito yüzdesine göre stop loss olmadan hesaplamak için kanıtlanmış ve güvenilir bir işlevi olan var mı?
Paylaşmak...
Tester OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
Bu mesaja göre sebebini anlamak neredeyse imkansız çünkü. Terminal günlüğüne bir referanstan tamamen yoksundur. İşte bunun nedenini aramanız gerekiyor.
Böyle bir danışman örneği
Expert Advisor, Menzilin sıfıra ulaşmadığı aralıkta optimize edilmiştir. Ancak, optimizasyon başarısız olur.
Bunun nedeni, Uzman Danışmanların Çerçeve modunun her zaman EX5'te sabit kodlanmış giriş parametreleriyle başlatılmasıdır. Bu durumda Çerçeve modunda sıfıra bölme elde edilir.
OnTesterDeinit- dummy kaynak koddan kaldırılırsa, Optimizasyon sorunsuz ilerleyecektir.
Bu gibi durumlarda Tester Günlüğünde Terminal Günlüğüne bir referans olması iyi olacaktır. Aksi takdirde, neler olduğunu anlamak her zaman mümkün değildir (Optimizasyon sırasında hata ayıklama yapılamaz).
Uzman Danışmanların grafikte başlatılmadığı bir durumla karşılaşabilirsiniz.
Solda - bir Uzman Danışmanı bir çizelgeye sürüklerken normal bir imleç. Sağda bizim durumumuz var.
Günlükte hiçbir giriş olmayacak. Genel olarak, devre dışı bırakma imleci, bu tür çizelgeler için tek görsel tanımlayıcıdır.
Tpl şablonunu kaydederseniz, bu grafikler bir satırla ayırt edilecektir.
tester= 1
Bu muhtemelen grafiğin türünü belirleyen tek yazılım seçeneğidir. Bu bir çerçeve grafiğidir.
Dolayısıyla, kendinizi otomatik ticaretten korumak istiyorsanız, yalnızca bu tür grafiklerle çalışabilirsiniz.
Hatalar, hatalar, sorular
Nikolai Semko :
Sentetik bir araç formülünde, sembol adı bir noktayla başlarsa (veya içeriyorsa) "Bilinmeyen ayrıştırma hatası" hatası verir.
Slava , 2019.04.19 06:08Sembol adı bir nokta, tire veya başka bir şey içeriyorsa ("RTS-12.19" ne olacak?), bu ad kesme işareti içinde çerçevelenmelidir.