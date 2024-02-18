Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 126
FileIsExists bazı (*.bat vb.) dosyaları görmez, ancak FileFindNext onları bulur.
Belki bir özellik değil, bir hatadır? İlgili başlıkta sordunuz mu? Ben böyle bir soru görmedim.
FileIsExists bazı (*.bat vb.) dosyaları görmez, ancak FileFindNext onları bulur.
Ve *.bat gibi bir dosyaya bilgi yazamazsınız, bence bu bir güvenlik sorunu ama tüm dosyaları aramasına izin vermekte fayda var.
Yürütülebilir dosyalara gelince, bilindiğini düşündüm. Bu bir hata değil. Ve tuhaflık, FileFindNext aracılığıyla hala görülebilmeleridir.
İyi
Bu, işlemcinin OHLC modunda alması gereken sonuç ile testçinin gerçekçi maksimum spread yerine danışmanı beslemesi sonucunda aldığı sonuç arasındaki test cihazında elde edilebilecek farktır. dakika çubuğu başına
Ve bu sorunu çözebileceğiniz iki basit amatör senaryo. Birincisi, mevcut grafiğin sembolünü, mevcut olanlar yerine her bir çubukta maksimum yayılma ile OHLC M1 ile özel bir sembole dönüştürür, ikincisi ise "Piyasa İzleme" de seçilen tüm sembolleri dönüştürür. Nispeten hızlı çalışırlar, hantal kütüphaneler ve gereksiz ziller ve ıslıklar olmadan (%100 doğru olduğunu garanti etmesem de)) Belki başka biri için kullanışlı olabilir.
mevcut grafiğin sembolünü OHLC M1 ile özel bir sembole dönüştürür, her çubukta mevcut yerine maksimum spreadler
Diyelim ki çubuğun içinde, Teklif fiyatının düşmesi nedeniyle yayılma aynı anda arttı. Peki, barda böyle bir yayılma için ne yazacak?
Bu sadece bir rollover'da olur ve siparişinizi gerçekten de hazırlıklı olmanız gereken yakın bir duraklama ile alabilir. Bu tür ani artışlar, rollover dışında alıntılarda mevcutsa, alıntıların kaynağını değiştirmeyi düşünmeniz daha olasıdır. Bu, likit Forex için bir araçtır, likit olmayan varlıklar için muhtemelen yalnızca gerçek keneler uygundur.
Genel olarak, bunları gerçek hayatta ticaret yaparak tam olarak komisyon almak için maksimum bir dakikalık yayılımı düşürerek, ani yükselişlerle bu tür alıntılarda filtrelemenin daha iyi olduğunu düşünüyorsanız, o zaman temelde sizinle aynı fikirde değilim.
Yeni başlayan biri gibi düşünmek...
Kulelerin altında her şey olabilir. Örneğin, yayılma ortalamanın iki katıdır. Maksimum yayılmayı ayarlayarak birçok TS'nin karlılığını öldürdünüz.
Görev basitçe formüle edilmiştir: "çubuklarla" testin "gerçek kenelerle" mümkün olduğunca yakın olması için böyle bir yayılmayı çubuklara yazmak. Bu, barda daha kötü değil, gerçekte olan fiyatlardan daha iyi açma şansı vermeniz gerektiği anlamına gelir.
Buna göre, "barlarla" Tester modelinde, Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real olduğundan emin olmanız gerekir. Ve siz, maksimum spreadinizle, gerçekte olan fiyatlarla açılışa izin vermiyorsunuz.
ZY Bütün hayvanat bahçesi bu konuyu yedi. Özel kenelere erişim olduğu için bu çubuklar uzun zaman önce atılmış olurdu.
Yeni başlayanlar olarak, tartışan sizsiniz, çünkü gerçek hayatta her şey, tarihe mümkün olduğunca yakın olan test cihazından daha kötü olacak. Bu neredeyse deneyimle gelen bir kaçınılmazlıktır. Yaklaşımım tam olarak böyle çalışıyor: sonucu, gerçek kenelerdeki sonuçtan biraz daha kötü, ancak sistemi bozan bağımsız bir faktör olduğu söylenebilecek kadar değil. Deneyimli tüccarlar bu yaklaşımı takdir edeceklerdir, eminim.