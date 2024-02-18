Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 137
Aritmetik işlemlerle ilgili değil gibi görünüyor, çünkü orada değiller, derleme aşamasında tüm değerler hesaplanır. Bunun nedeni, bilinmeyen sayıda yinelemeli bir döngünün varlığıdır (bu yinelemeler ortalama olarak ikiden az olmasına rağmen). Böylece kodunuz, bilinen sayıda Rand() çağrısı ile bir şekilde optimize edilir.
https://www.mql5.com/en/forum/308881/page3#comment_11222192
İşlemci geliştiricilerinin nesi var? Jeneratör - yazılım uygulandı.
Tabii ki değil. Bu jeneratör donanımda uygulanmaktadır. Programlı olarak, bu hıza ulaşılamaz - bu açıktır.
Aslında, donanımda bir RANDOM üreteci uygularlar ve Rand () sözde rastgele bir şeydir, referans kitabında bu konuda yazılmıştır.
MatematikRand
0 ile 32767 arasında bir sözde rasgele tamsayı döndürür.
Aslında, donanımda bir RANDOM üreteci uygularlar ve Rand () sözde rastgele bir şeydir, referans kitabında bu konuda yazılmıştır.Donanıma pek aşina değilim, ancak muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksınız - çok hızlı çalışmıyor gibi görünüyor, yalnızca sözde rastgelelik için bir tohum olarak iyi.
kül kütüğü - sözde.
rastgele olanlar çok daha yavaştır ( https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand )
Evet, sözde koydular. Ama eminim - Rand () programlı olarak uygulanmaktadır. Belki oradan geçen "kıdemli" yoldaşlardan biri bunu onaylayacaktır.
Belki oradan geçen "kıdemli" yoldaşlardan biri bunu onaylayacaktır.
Evet, muhtemelen haklısın.
Rand16() işlevinin önceden rasgele sayılar üretmeye yönelik bu sürümü, orijinal işlevin iki katından daha yavaştır ve 0'dan 65535'e kadar rasgele sayılar üretir.
onlar. 2 nanosaniyeden az.
Ek olarak, sınıf nesnesi aynı POD yapısının nesnesinden 16 bayt daha büyüktür. Onlar. yapı dizileri daha da ekonomiktir.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Symbol() ve _Symbol arasındaki fark nedir
fxsaber , 2019.07.07 14:47
:: olmadan bir sınıf/yapı içinde Symbol() çağrılırsa, önceden tanımlanmış bir değişkenden daha uygun olabilir, çünkü aynı adı taşıyan bir yöntem bildirerek hızlı bir değişiklik yapabilirsiniz.