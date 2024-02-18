Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 194
Merhaba! Uzmanlardan yardım isteyin!
Belgelerdengenel değişkenler
"Global değişkenler, programı istemci terminalinin belleğine yükledikten sonra ve Init olayının ilk işlenmesinden önce bir kez başlatılır. Sınıf nesneleri olan global değişkenler için, başlatma sırasında ilgili kurucular çağrılır."
Ama aslında, grafik periyodunu değiştirirken, göstergedeki global nesne sınıfının yapıcısını çağırıyorum.
Gösterge başladıktan sonra kurucunun çağrılmasını nasıl sağlayabilirim?
Bir gösterge için TF'yi değiştirme - programın yeni bir kopyasını başlatma.
Teşekkür ederim!
Beklenmedik bir şekilde, belgeler anlamıyor.
Uzmanlar iyi.
LastModifyEX5() - __DATETIME__
Programınızı derlemenin ne kadar sürdüğünü aşağıdaki gibi öğrenebilirsiniz.
Ve bu LastModifyEX5() nedir? Sitede bulamıyorum.
En çok WinAPI üzerinden yazmak gerekiyor. Burada uygulama ikincildir.
Arkadaşlar, hobi meslektaşları!
Belirli bir zaman diliminde belirli bir gösterge için görünürlük programlı olarak nasıl ayarlanır,
diğer TF'lerde 5 gösterge daha olabileceği gerçeğini dikkate alarak.
Açıklamayı karıştırdım ve çok basit, yardım içinde arama yapın, ancak açıklamadaki arama, bunun çözülebileceği mekanizma hakkında bir sonuç vermiyor.
Nesnelerin görünürlüğünü ayarlayabilirim.
Bir zamanlar, sunucu zamanının GMT ofsetini belirlemek için bir yöntem önerildi . Her zaman doğru çalışmıyor.
Doğru sürüm aşağıdadır.
