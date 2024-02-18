Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 194

Merhaba! Uzmanlardan yardım isteyin!

Belgelerden

genel değişkenler

"Global değişkenler, programı istemci terminalinin belleğine yükledikten sonra ve Init olayının ilk işlenmesinden önce bir kez başlatılır. Sınıf nesneleri olan global değişkenler için, başlatma sırasında ilgili kurucular çağrılır."

Ama aslında, grafik periyodunu değiştirirken, göstergedeki global nesne sınıfının yapıcısını çağırıyorum.

Gösterge başladıktan sonra kurucunun çağrılmasını nasıl sağlayabilirim?

 
Gudgeon :

Ama aslında, grafik periyodunu değiştirirken, göstergedeki nesne sınıfının yapıcısını çağırırım.

Gösterge başladıktan sonra kurucunun çağrılmasını nasıl sağlayabilirim?

Bir gösterge için TF'yi değiştirme - programın yeni bir kopyasını başlatma.

 
fxsaber :

Bir gösterge için TF'yi değiştirme - programın yeni bir kopyasını başlatma.

Teşekkür ederim!

Beklenmedik bir şekilde, belgeler anlamıyor.

Uzmanlar iyi.

 
Programınızı derlemenin ne kadar sürdüğünü aşağıdaki gibi öğrenebilirsiniz. 
LastModifyEX5() - __DATETIME__
 
fxsaber :
Programınızı derlemenin ne kadar sürdüğünü aşağıdaki gibi öğrenebilirsiniz.
Ve bu LastModifyEX5() nedir? Sitede bulamıyorum.
 
Alexey Viktorov :
Ve bu LastModifyEX5() nedir? Sitede bulamıyorum.

En çok WinAPI üzerinden yazmak gerekiyor. Burada uygulama ikincildir.

 

Arkadaşlar, hobi meslektaşları!

Belirli bir zaman diliminde belirli bir gösterge için görünürlük programlı olarak nasıl ayarlanır,

diğer TF'lerde 5 gösterge daha olabileceği gerçeğini dikkate alarak.

Açıklamayı karıştırdım ve çok basit, yardım içinde arama yapın, ancak açıklamadaki arama, bunun çözülebileceği mekanizma hakkında bir sonuç vermiyor.


Nesnelerin görünürlüğünü ayarlayabilirim.

 
Sınırlayıcı, ORDER_TIME_SETUP_MSC'sini değiştirebilir - kısmi yürütme durumunda, bu özellik ilk (muhtemelen sondan bir önceki) kısmi yürütmenin zamanına eşit olur.
 
Bu koşul, Test Cihazında her zaman çalışır.
 int OnInit ()
{
   MqlTick Tick;
  
   return ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick) && ( TimeCurrent () != Tick.time) );
}
Bunun bir Tester hatası mı yoksa bir özellik mi olduğunu söylemek zor.
 

Bir zamanlar, sunucu zamanının GMT ofsetini belirlemek için bir yöntem önerildi . Her zaman doğru çalışmıyor.

Doğru sürüm aşağıdadır.

 // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmtoffset
int TimeServerGMTOffset( void )
{
   MqlCalendarValue Value[ 1 ];
  
   CalendarValueHistoryByEvent ( 840030016 , Value, D'2020.12.03' , D'2020.12.06' );
  
   return (( 13 - ((Value[ 0 ].time / 3600 ) % 24 )) * 3600 );
}

// Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmt
datetime TimeServerGMT( void )
{
   return ( TimeTradeServer () + TimeServerGMTOffset());
}


Başvuru

Mql4 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri

fxsaber , 2018.03.29 14:32

Başvuru

 #define PRINT(A) Print ( #A + " = " + ( string )(A))

void OnStart ()
{  
  PRINT( TimeGMT ());
  PRINT(TimeServerGMT());  
}
