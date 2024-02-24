Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 981

Yeni yorum
 
elibrarius :


İlginçtir, ancak yorumlayıcıda kendi başına yazılan kod bayt koduna derlenemez mi? Örneğin, bir paket olarak yayınlayarak.

Bir paket olabilir veya olmayabilir. En ilginç özellikler. Görünüşe göre daha sonra eval tarafından yürütülen kod parçaları yapabilirsiniz. 


cmpfun(f, options = NULL )
compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL )
cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE , env = .GlobalEnv,
        verbose = FALSE , options = NULL )
loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE )
disassemble(code)
enableJIT(level)
compilePKGS(enable)
getCompilerOption(name, options)
setCompilerOptions(...)
[Silindi]  

Neden kimsenin fotoğrafı yok?

kimse bunun ticaretini yapar mı?


 

Mevduatın boşaltılması hızlı ve yaygın olacaktır. 1 Ocak 2018'de diz açıkça görülebilir. Bu kötü.

Yüzde - Mart ortasından son tarihe kadar üst giyim ile eğitim ve FOS için en iyi modelin seçimi (Ocak - Mart ortası 2018).


İşte size bir resim, ben de yapabilirim. Ancak güzelliğe rağmen, yeni verilerden kâr olmayacak, karlı modeller yapılır ve tamamen farklı görünür.


[Silindi]  
Dr. tüccar :

Mevduatın boşaltılması hızlı ve yaygın olacaktır. 1 Ocak 2018'de diz açıkça görülebilir. Bu kötü.

Yüzde - Mart ortasından son tarihe kadar üst giyim ile eğitim ve FOS için en iyi modelin seçimi (Ocak - Mart ortası 2018).


İşte size bir resim, ben de yapabilirim. Ancak güzelliğe rağmen, yeni verilerden kâr olmayacak, karlı modeller yapılır ve tamamen farklı görünür.


yani sınavın yok

karlı olanlar neye benziyor? ve sürekli sanal olarak yeniden eğitirseniz, rahatsız etmeye değer mi?

 
Dr. tüccar :

Ancak güzelliğe rağmen, yeni verilerden kâr olmayacak, karlı modeller yapılır ve tamamen farklı görünür.


Bir sır değilse ne kadar karlı yapılır ve görünür?

 

Bu bütün bir yıl ve otur ve sosis mi?

hmm.. bu eğitim devam ediyor mu?



[Silindi]  
Aleksandr İvanov :

Bu bütün bir yıl ve otur ve sosis mi?

hmm.. bu eğitim devam ediyor mu?

cr sağında eğitim. çizgiler, sonra bir süre geçmişte çalışır ve sonra zıplar

Burada, aslında, saf bir model, sadece giriş için fiyatlar sunulur ve çıkışlar otomatik olarak seçilir. çünkü Normal bir temel stratejim yok

 
Maksim Dmitrievski :

cr sağında eğitim. çizgiler, sonra bir süre geçmişte çalışır ve sonra zıplar

Burada, aslında, saf bir model, sadece giriş için fiyatlar sunulur ve çıkışlar otomatik olarak seçilir. çünkü Normal bir temel stratejim yok

Öğrenmeyi hızlandırmanın bir yolu var mı? En fazla bir aylık eğitim yeterli değil mi?

[Silindi]  
Aleksandr İvanov :

Öğrenmeyi hızlandırmanın bir yolu var mı? En fazla bir aylık eğitim yeterli değil mi?

evet en az bir gün

MO ile gerçek bir kalıp bulmak imkansızdır, sadece değişmeyen bir şey öğretebilirsiniz. Ve bu ayrı olarak aranacak bir şey

 
Maksim Dmitrievski :

cr sağında eğitim. çizgiler, sonra bir süre geçmişte çalışır ve sonra zıplar

Burada, aslında, saf bir model, sadece giriş için fiyatlar sunulur ve çıkışlar otomatik olarak seçilir. çünkü Normal bir temel stratejim yok

Eğitimden daha eski veriler üzerinde test yapmak neden böyle bir moda?

Strateji hakkında, temel eğilim stratejime göre birlikte çalışmayı öneriyorum - bir giriş arıyoruz ve çıkış önceden belirlenmiş - Donchian kanalı boyunca trol .

1...974975976977978979980981982983984985986987988...3399
Yeni yorum