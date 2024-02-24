Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 487
Teoride, rastgele ormanlarda küçük bir hata olmalıdır, çünkü karar ağaçlarında oluşturulduklarında, tüm değişkenler kullanılır ve sinir ağlarında olduğu gibi bellek kullanımında - nöronların sayısında - herhangi bir kısıtlama yoktur. Burada, seviyeyi sınırlama, ağaçları budama veya torbalama gibi sonucu "bulanıklaştırmak" için yalnızca bireysel işlemleri kullanabilirsiniz. Alglib'in MQ uygulamasında kırpma olup olmadığını bilmiyorum, torbalama var
bu değişken 1'den küçük yapılırsa hata artmalıdır.
öyle, ancak hata yukarıda açıklandığı gibi hala ortalama olarak gösterildi .. şimdi normal
Bu arada, r'de o.1 oranında bir azalma olsa bile, hata çok iyidir. büyük ölçüde artar. Üst r 0,9 alt 0,8
r = 0.66'da (RF'nin klasik versiyonunda olduğu gibi)
Ve sonuçlar gösteriyor ki Tablo. çarpma zaten kötü bir şekilde çözüyor
hatanın @Maxim Dmitrievsky kadar küçük olması için
Ve burada anlaşmalar var, size her karar ağacının pratik olarak tüm kalıpları hatırladığını ve örneğin %100'ü ile eğitim setinde hiç hata olmayabileceğini anlatıyorum, yani. R=1.
Evet, bu bir fazlalık, ancak algoritma böyle çalışıyor, bu yüzden rastgele ormanlarda her türlü hileyi kullanıyorlar.
bunun için modeli değerlendirmek için çantadan dışarı bakmanız gerekir, ancak daha sonra r = 0.66 max set evet
Muhtemelen seçmek gerekiyor, ancak bir torbalama tahmin için çok güçlü bir teknoloji değil - IMHO
peki şimdiye kadar neyle zenginler.. :) o zaman normal bir lib'i diplerning ile bağlasam izlerim
ama hız!
Ormanın nasıl çalıştığına girmedim. ama sözlerinize dayanarak, her ağacın daha sonra tekrarlanamayacak bir tür deseni hatırladığını anlıyorum. aynı zamanda, buna göre (tekrar olmadığı için), artı olarak çalışma olasılığının ne olduğunu söyleyemeyiz ve bir aksiyom olarak, olasılığını 0,5 olarak almak yerine 1 olarak alıyoruz, çünkü esasen bilinmiyor. dolayısıyla ormanın pratikte yanılmadığını anlıyoruz (sözlerinden).
Samimi olarak.
NS sinyali için eşiği yükselttiğimde, gerekli giriş verilerinin miktarını artırarak bunu telafi ettim, sonuç olarak hata azaldı, ancak giriş için daha az seçenek vardı.
Samimi olarak.
Eh, burada soru zaten doğru özelliklerde ve hedefte, çarpım tablosundan daha basit görünse de, orada bile hata küçük değil