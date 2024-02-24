Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 988
Makine öğrenimi, bir olayı vurgulayacak özelliklere (kalıplar/özellikler) dayanır. Buna göre, neye bakmanız gerektiğini belirtmeniz gerekir ve MO algoritması gösterilen herhangi bir kalıp bulmaya ve davranış kuralları geliştirmeye çalışacaktır.
Ve bu işaretler ve kurallar nasıl resmileştirilir? Baş/omuz kalıbına uygulanır. Ya da belki başka bir örnek var mı? Kase için sormuyorum, resmileştirme tekniğinin kendisi ilginç.
Ve buna göre, daha fazla gözlem, daha uzun bir tarih dönemi boyunca kurallar daha doğru olacaktır.
Peki ya eğitim örneği? Analitik olarak tanımlanması her zaman kolay olmayan biçimsel kuralları değiştirenin kesinlikle o olduğuna inanıyordu.
NN hakkında konuşuyorsak, o zaman bir karar ağacı veya ormanlarla ilgiliyse, kuralları tanımlayan işlevler aranır, o zaman orada daha resmi kurallar elde edilir, ancak burada ve orada, elbette, eğitim döneminde elde edilirler. , bu yüzden daha fazla gözlem, bence daha iyi dedim.
Yeni başlayanlar için sorular. Lütfen bana makine öğrenimini nasıl kullanacağımı söyleyin. Örneğin, bir tüccar piyasada belirli bir model buldu. Diyelim ki bu bir HP modeli (kafa-omuzlar). Seçenekler:
Aynı zamanda, eğitilen modelin tam olarak neyi “anlayacağı” ve göstergelerinin ne olacağı, verinin kalitesine ve miktarına, modelin türüne ve ilk eğitim parametrelerine bağlı olacaktır, ML sizin anladığınız geçmişin derinliğini analiz edecektir. onu sor.
Kendi modelinizi oluşturmak için birçok mevcut kitaplığı, makalelerden örnekler vb. kullanabilirsiniz ve yapmaya değer olup olmadığını değerlendirmek için basit bir test istiyorsanız, özellikle sizin örneğinizle yardımcı olabilirim.
Bunu yapmak için, sinyallerinizi çizelgeye çizmeniz ve MT4 terminalinizde bir şablon olarak kaydetmeniz ve ayrıca modelinizi tanımladığınız çubuk sayısını belirtmeniz gerekecek, bu verileri kullanarak bir test yapabilirim ve oluşturabilirim , sinir ağı modeli veya sizin için bir model. rastgele orman tabanı.
geliştiriciler mashinlernery epta
hmm, IMHO, incelemeyi başardığım konunun tüm sayfaları için en mantıklı ifade! ))))
1000 sayfa okumanın gerçekçi olmadığı açık, ancak yine de makine öğrenimini öğrenmek istiyorum
piyasalar üzerine yaptığı çalışmanın bu dönemde olması gerçeğinden dolayı. "Gül renkli gözlükleri çıkarmaya" karar verdim ve yine de en azından bir yerde çalışan matematiksel bir cihaz bulmaya çalıştım ....
ind_Weierstrass.mql4 göstergesini çizdim - Weierstrass işlevini oluşturur - gerekli grafik parametrelerini görsel olarak seçebilirsiniz, gösterge elde edilen değerleri normalleştirir, normalleştirme sonucu uzman günlüğünde görüntülenir
işte script_WeierstrassHST betiği - ayarlarda (varsayılan olarak NZDUSD), TimeFrame grafik periyodu, Geçmiş çubuklarının sayısı Geçmiş, Basamak sembolü karakterlerinin sayısı, kene hacimleri hacmi = 5 olan sembol adıyla bir geçmiş dosyası oluşturur
prensipte bu, tarihsel veriler oluşturmak için yeterlidir
daha sonra MT kaynağından standart dönem dönüştürücü PeriodConverter'ı kullanarak tüm TF'leri (5,15,30,60,240,1440,10080,43200) dönüştürüyoruz
burada, prensipte, geçmiş veriler hazırdır - varsayılan ayarlarla, günlük ve daha yüksek TF ile - çalışmadı :( - parametre girişi double Weierstrass_A = 0.33;input double Weierstrass_B = 1.5;input int Weierstrass_N = 10; seçme
İnterneti terminalde kapatın (çıkış yapın) ve düzenli bir programla çalışabilirsiniz
Öyleyse, varsaydığım kadarıyla, Weierstrass işlevinde, makine öğreniminin sonucu > 90 mı olmalı? (ileri test anlamında)
kim böyle bir mat.aparat gösterebilir? - belirli bir örnekle ilgileniyor
şimdiden teşekkürler!
evet, oradaki döngüler gözle bile kolayca tahmin edilebilir ama bunun piyasayla alakası yok. üzerinde onlar periyodik değil
Bir şey gözle tahmin edilirse, MO başa çıkacaktır. Piyasa, genel durumla ilgili, gözle tahmin edilmiyor
Döngüleri VM işlevleriyle ve piyasayla, korelasyon dışında, ancak düzeltme yoluyla nasıl karşılaştıracağımı bilmiyorum. saçmalık
Muhtemelen korelasyon yoluyla. Ancak, çubuk sayısını belirtmeniz gerekir ve döngüler genellikle farklı sayıda çubukla olacaktır, bu nedenle geçmişten gelen örnek her zaman tam olarak kapsanmayacaktır.
Bunu nasıl aşacağımı henüz bulamadım. Sonuçta korelasyonda aynı boyutta diziler olmalı ...?
1. Neden bir HST dosyası oluşturulur, gösterge verileri bir dosyaya yazıp ağa gönderilebilir mi? Yoksa başka bir şey için mi?
2. Weierstrass işlevi, "aptallar için" işlevinin ne yaptığını özünü açıklamak zor değilse (netten okudum, hiçbir şey anlamıyorum, çünkü bilimsel bir dilde bir açıklama var) .
Kodu anlamakla ilgili hiçbir soru yok, her şey açık görünüyor.
1. Hst'yi özellikle yaptım, böylece birisi MT'de zaten yapılandırdıysa, hemen sonucu verirdim
2. wiki yardımcı olmak için, nokta henüz periyodik fonksiyon değil, önemli olan doğru çalışabilen matematiksel aparattır
Şimdi tam tersinden gitmek istiyorum - rastgele veriler yok, bu da matematik aparatının mükemmel bir tahmin vermesi gerektiği anlamına geliyor, o zaman zaten karmaşık hale getirebilirsiniz.
onlar. Verilerin üzerine matapparat çekmemenizi, matapparat'ın işlemesi gereken verileri %100 garanti ile göndermenizi öneririm.
Muhtemelen korelasyon yoluyla. Ancak, çubuk sayısını belirtmeniz gerekir ve döngüler genellikle farklı sayıda çubukla olacaktır, bu nedenle geçmişten gelen örnek her zaman tam olarak kapsanmayacaktır.
Bunu nasıl aşacağımı henüz bulamadım. Sonuçta korelasyonda aynı boyutta diziler olmalı ...?
evet, peki, bazı ara değerleri doldurabilirsiniz
Fraktallarda kullandığım tek şey zekal simetridir, grafiklerde bazen iyi girişlerle güzel desenler elde edilir. Ama elle, hiçbir şekilde otomatik değil
sonuncusundan bu gibi
multifraktaller bile bazen çalışır - oluşumlar birbiri ardına ancak farklı periyotlarla tekrarlanır, tıpkı V-M işlevinde olduğu gibi