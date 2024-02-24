Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 980
yazıldı - MT5'e taşınan alglib sayısal analiz kitaplığı. Zayuzal zaten uzak ve geniş, genel olarak hisse senedi yok, ya da iyi. Ancak görselleştirme ve daha yeni modern modeller olmadan. Görünüşe göre lib artık geliştirilmiyor, siteleri sessiz.
Evet, özledim. Çıkmaz bir kütüphanede harcanan zamana üzülmüyor musunuz?
R hakkında övgüler şimdi başlarsa, o zaman sizden ifadeyi en az altı ay boyunca göstermenizi istemek zorunda kalacağım.
Tünaydın ))
Siz hala burada arama yaparken, biz zaten bir Rus atılım öğesi olan RPE'yi yarattık.
Bu "beşinci unsur" - kase, filozofun taşı, zinober, qi sistemi, bilimsel uzmanlarımızın algoritmalaştırmadaki başarısı.
Artık herhangi bir ekonomik ve finansal proje, RPE üzerinde derin sinirsel analiz yoluyla optimize edilecektir.
Onlar. gelecekte 1 ruble 1 dolara eşit olacak - ekonomik atılımlar sayesinde.
Birlikte parlak bir geleceğe doğru ilerliyoruz!
Nerede yaşıyorsun, sana nasıl ulaşabilirim? Ben de bu mantarları denemek istiyorum!
robotumu eğitmeye çalıştığımda ..... o zaman robot bana kendimi öğretti :)))
kahretsin anladın mı))
İyi evet. Otomatik telefon alışverişi yapıyorsunuz - eğitimlisiniz. Gayet normal.
İşte pusu. Sinir ağını ne besleyeceğini ve ne eğiteceğini bilenlerin buna ihtiyacı yoktur. Şimdi ne öğreteceğimi ve hangi tahmincilere ihtiyaç olduğunu biliyorum, Tanrı beni bağışlasın, Schaub sular altında kaldı. Ama üç yüz yıl boyunca onları ızgaraya sokmama ve orada bir şeyler öğretmeme gerek yok, çünkü bu olmadan bile her şey çok daha kolay yürüyor. Düzgün bilenmiş bir mosk en iyi sinir ağıdır. Tanıdık bir sanatçı, gözleriyle iki akşam için tüm kalıpları konyak altında buldu :) Ve burada 980 sayfa var ve bir parça modeli değil. Saçmalık saçmalık.
Önemli değil. Kendi beynine sahipsin - bu yeterli. Ana şey, bazı düşünceleri getirmektir.
Kendi tecrübem dışında başka bir deneyimim yok.) Fikir buradan derlendi ve ben 3 aydır. Ulusal Meclisi ne besleyeceğini buldum. Anladım, tahmin yok, numaralandırma yok - her şey NS tarafından yapılır.
R-3.5.0'da paketler güncellendiğinde bayt kodunda derlenir. Daha önce durum böyle değildi.
Güncellenmeyen paketler ne olacak?
Tüm paketlerin bayt kodunda olmasını istiyorum. Bayt kodunun hızının kat kat daha yüksek olduğunu gösteren bir makale gördüm.
Kaldırıp yeniden yükleyebilir misiniz? Ve sonra bayt kodu için derlenirler mi?
İlginçtir, ancak yorumlayıcıda kendi başına yazılan kod bayt koduna derlenemez mi? Örneğin, bir paket olarak yayınlayarak.