gerçekçi olmayan 50 nokta ile revizyonunuzu çöp kutusuna atın
test cihazı chtol için ilk gün nedir
geliştiriciler mashinlernery epta
Sonucu göndermek için gereksinimlerinden bıktım!
ne gösterdin Grafiğin sonunda bir eğitim dönemi şeklinde cebinizde bir incir ile bilinmeyen bir tür krivulki? Bir testçi bile değil!
Ve işte sonuç, 14 ayda %360, orijinal metinle birlikte bir sürü özellik içeren iyi bir denge tablosu.
Ve MO'nun hemen bir sonucu var.
Bu, buradan değiştirilmiş bir uzman
Girdi, bir alış/satış elde ettiğimiz düzgün dağılmış rastgele bir değişkendir. Biliyorsun, rastgele.
Ancak bu daldaki modellerle ilgili alıştırmalarda, genellikle %50'den biraz daha az bir hata gösterirler ve burada temel sürümde kârlı ile kârsız arasındaki oran 47/53'tür.
O zaman neden MO? Ve neden performansınızda MO? Sonuçta, modelin yeniden eğitilmediğine dair hiçbir kanıt sunmuyorsunuz! Ve yeniden eğitim sorunuyla uğraşmazsanız, işte Petr Voytenko'dan herkes için ücretsiz bir danışman .
harika bir byll (!!!!) danışmanına benziyor
bağlantı bozuk
Bunu da 10. yılda böyle yaşadı. Bununla ilgili bir yere yazdı. İşlemin optimal destek kapanışını çözdüm ve girişleri rahatsız etmemek için rastgele yaptım. Düşünce şuydu - kayıpları en aza indirmek için eskort-kapanış. Sürprizime göre, ayda yaklaşık %10-15'lik bir kâr çıktı.
harika bir byll (!!!!) danışmanına benziyor
bağlantı bozuk
Neden kırık? Benim için çalışıyor.
işte metin
Onu gördüğümde, sadece çok memnun oldum - tahmincilerin tahmin yeteneğiyle ve mutlaka bu tahmin yeteneğinin çok az değiştiğine dair kanıtla uğraşmanın gerekli olduğuna dair en çarpıcı kanıt.
O zaman testçi bu gerçeği bize kanıtlayacaktır.
Ve Rastgele danışman için test cihazı neyi kanıtlıyor? Sadece girişte rastgelebir sipariş seçimi var. Bu EA'yı test eden kişi, EA'nın gelecekteki davranışı hakkında kanıt sağlıyor mu? Hayır, soru bu değildi.
Neden kırık? Benim için çalışıyor.
işte metin
serin
işte manuel ticaretin otomatikleştirilmiş bir versiyonu
Ve işte diğer kalkış/duraklar nedeniyle başka bir seçenek
Uzun süredir küçük parçalarda biriken kayıp bir anda burada.
Parametreleri değiştirerek çeşitli harici seçenekler elde edebilirsiniz.
Bana öyle geliyor ki bu, en azından gözlemci için, piyasanın rastgeleliğinin kanıtı.
Aslında rastgele bir süreç olarak çalışıyorum. Evet, bu durumda bazı eğilimler kayboluyor, ancak çok sayıda işlemle telafi ediliyorlar çünkü. gürültü daha yüksektir.
ZY Hmm. Sonuç olarak, ana kâr, işlemin desteklenmesiyle elde edilir. Eh, ve muhtemelen hiç anlamadığım MM.)
Evet, olması gereken bir yer var.
Oyun teorisi aşağıdaki problemle başlar.
Tamamen karanlık, gözleri bağlı bir odada kral, gözleri de bağlı olan yandaşını yakalamaya çalışır.
Soru 1: En az adımda köşelerde saklanan çocuğu yakalamak için kral nasıl bir strateji izlemelidir?
Soru 2: Minimum adımda köşelere bakan şahın önüne geçmek için sayfa nasıl bir strateji izlemelidir?
Cevap aynı: tekdüze dağılmış bir rastgele değişken.
Çok pozitif denge grafiğinin arkasında, tam olarak, teklif artışının eşit olarak dağıtılmış bir değer olduğu hükmü yatmaktadır.
İşte burada Wiener sürecine veya Wiener benzeri sürece geliyoruz. Ve tahmin edilecek ne var? En iyi tahmin, büyüklüğün kendisidir.
Ancak normal dağılımı (veya normale yakın) iyi tahmin edebiliriz. Gerçek anlamda değil, elbette, bir mum izi gibi.