Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 986
İşte burada Wiener sürecine veya Wiener benzeri sürece geliyoruz. Ve tahmin edilecek ne var? En iyi tahmin, büyüklüğün kendisidir.
Ancak normal dağılımı (veya normale yakın) iyi tahmin edebiliriz. Gerçek anlamda değil, elbette, bir mum izi gibi.
yukarıdaki danışman. Kanıtla.
Piyasayla ilgilenmiyorum, hatta bedava bile ve yapmayı düşünmüyorum.) MT'de de model yapmıyorum ve tester kullanmıyorum.
Benim modelimde mümkün mü? Sonra bakın - bir sürü çok küçük anlaşma. Alım satımlar rastgele değildir, ancak piyasanın rastgele olduğu varsayımına dayalı olarak yapılır. Kesinlikle çok iyi gelmiyor.
3 ay dene.
X için - işlem sayısı, Y için - paragraflardaki kâr. grafik Sanatları.
Bir önemsememek dışında her şey harika: gelecekte de güzel olacağına dair kanıt nerede?
Bu gelecek. Tabii ki modelde. Ve gelecek için hiçbir kanıt yoktur ve olamaz. Onları nasıl alacaksın?
Bir yıldan fazladır bu işi yapıyorum ve bu modelin altı ay veya bir yıl yeteceğini düşünüyorum. O. Bender'in dediği gibi - Bir soba için sonsuz bir iğneye ihtiyacım yok. Sonsuza kadar yaşamak istemiyorum.
Bu arada, model henüz uygulanmadı.
Yanılıyorsunuz, insanlar bu tür kanıtlar için bir soylu bile alıyorlar.
bunun hakkında defalarca yazdım
Rol yapmıyorum.) Ancak, model doğru bir şekilde test edilirse, kural olarak gerçek hayatta yaklaşık olarak benzer sonuçlar olacaktır.
İyi şanlar.
Benim için sonuç, EA'nın gelecekteki davranışının kanıtı olacak, EA'dan kâr değil.
Sıkıcı, SanSanych. TS uygulandığında ve çalıştığında tartışılacak bir şey yoktur - konu yoktur. Geliştirme süreci çok daha ilginç.
Burada neyi ve neden kanıtlamak gerekiyor? Yaklaşım size uyuyorsa, deneyin. Kabul edilemez - kendinize ait olun. Görüş alışverişinde bulunduk - ancak forumdan kaçtılar.
Bir atıştırma için.
aynı Expert Advisor'ı yukarıdakiyle aynı ayarlarla çalıştırıyor, ancak zaman aralığı artıyor.
Tüm bu güzel resimlerin tüm değeri bu.
Resim, anlamı SADECE danışmanın gelecekteki davranışı ile ilgili olan fikri kanıtlamalıdır.
Aslında herkes yapıyor. Bir aralıkta ayar yapın, diğerinde test edin. Test doğruysa, gelecekteki davranış neredeyse garanti edilir.
Bu yüzden MT test cihazını değil, test cihazımı kullanıyorum - nedense içinde çok fazla Kase var. Test cihazınızda, en azından, ne ve nasıl yaptığını kesin olarak biliyorsunuz. Evet ve testten gelen bilgiler çok daha fazla ve daha kolay elde edilebilir.