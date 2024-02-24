Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 961

Alexey Vyazmikin :

O zaman her şey ancak tarihsel fiyatlar tekrar ettiği sürece işe yaramalı...

belki sorun budur) yeniden yapıp göreceğim

Alexander_K2 :

Aynen öyle.

Belli bir Asaulenko tam da bunu yapıyor. Tavşan gibi kaçmaya çalışsa da o hala bir fizikçi ve ben onun modeline güveniyorum.

Ve bu böyle - fiyatın güven düzeyinin ötesine geçip geçmediğini görmek için görünüyor ve Millet Meclisi ayrıca işleme girmek için izin veriyor / reddediyor. Her şeye sahibim, sadece NS yerine Pearson'ın çarpıklık katsayısını kullanıyorum. Ama o daha iyi - ben de aynısını yapmak istiyorum.

evet, aralıklarda bir bozulma olduğunu anlıyorum, ancak iblis her zamanki gibi nüanslara gömülü

 
Hangi döviz çiftinin seçileceğini (EURUSD-H1 veya XAUUSD-H1) ve eğitim ve test olarak hangi periyotların ayarlanacağını önerin? 10000/1000? 30000/1500? Orman parametreleri de isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. Paket randomForest'tir ( https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf ). Çalışmamın mümkün olduğunca sosyal olarak faydalı olmasını istiyorum :)
İlya Antipin :
araştırma içeren herhangi bir makale daha iyidir :)

 
Max, fikir için teşekkürler. Bu konuyla ilgili deneyler yaparken bir şeyle karşılaşmayı başarırsanız, o zaman bir makale olacaktır.
 


Tarih/Gelecek = 10000/1000

Grafik, OOS döneminin başlangıcını açıkça göstermektedir)) Giriş - RSI göstergesi (100 bileşen)

j-th girişini hesaplama formülü iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50'dir, RSI periyodu 2+j'dir, burada j 0 ile 99 arasındadır.

İlya Antipin :

dada, ortaklık programı aracılığıyla yayılmayı nasıl geri ödeyeceğimizi de biliyoruz.

 
Maksim Dmitrievski :

Dada, bu tür indirimlerin nasıl kullanılacağını da biliyoruz ))

evet ilk gözleme ama şimdi yeni bir giriş yapıyorum. şimdi mumların gövdeleri girişe - çıkışa da sadece bir sinyal (0.1) şeklinde uygulanır. filtreleme olmadan strateji.

Aşağıdaki bir denemedir. 2 puanlık bir yayılma ile sonuç içler acısı - -398 puan. Filtrelemeye çalışacağım. Eğitim döneminde ormanın düzenlenmesine gerek olmadığını düşünüyorum iyi öğreniyor.

 
İlya Antipin :


Tarih/Gelecek = 10000/1000

Grafik, OOS döneminin başlangıcını açıkça göstermektedir)) Giriş - RSI göstergesi (100 bileşen)

j-th girişini hesaplama formülü iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50'dir, RSI periyodu 2+j'dir, burada j 0 ile 99 arasındadır.

Segmenti yalnızca OOS ile göster (eğitim ve doğrulama olmadan)

 

LevelOpen > 0.1(< -0.1) Kar 73 puan

LevelOpen > 0.15(< -0.15) Kar 21 pip

Küçük bir kâr, ama yine de. 0.1 kayıptan daha düşük seviyelerde. Şimdi bu sonuçları geçmek için çaba göstermeliyiz)

