Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 961
O zaman her şey ancak tarihsel fiyatlar tekrar ettiği sürece işe yaramalı...
belki sorun budur) yeniden yapıp göreceğim
Aynen öyle.
Belli bir Asaulenko tam da bunu yapıyor. Tavşan gibi kaçmaya çalışsa da o hala bir fizikçi ve ben onun modeline güveniyorum.
Ve bu böyle - fiyatın güven düzeyinin ötesine geçip geçmediğini görmek için görünüyor ve Millet Meclisi ayrıca işleme girmek için izin veriyor / reddediyor. Her şeye sahibim, sadece NS yerine Pearson'ın çarpıklık katsayısını kullanıyorum. Ama o daha iyi - ben de aynısını yapmak istiyorum.
evet, aralıklarda bir bozulma olduğunu anlıyorum, ancak iblis her zamanki gibi nüanslara gömülü
Hangi döviz çiftinin seçileceğini (EURUSD-H1 veya XAUUSD-H1) ve eğitim ve test olarak hangi periyotların ayarlanacağını önerin? 10000/1000? 30000/1500? Orman parametreleri de isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. Paket randomForest'tir ( https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf ). Çalışmamın mümkün olduğunca sosyal olarak faydalı olmasını istiyorum :)
araştırma içeren herhangi bir makale daha iyidir :)
Tarih/Gelecek = 10000/1000
Grafik, OOS döneminin başlangıcını açıkça göstermektedir)) Giriş - RSI göstergesi (100 bileşen)
j-th girişini hesaplama formülü iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50'dir, RSI periyodu 2+j'dir, burada j 0 ile 99 arasındadır.
dada, ortaklık programı aracılığıyla yayılmayı nasıl geri ödeyeceğimizi de biliyoruz.
Dada, bu tür indirimlerin nasıl kullanılacağını da biliyoruz ))
evet ilk gözleme ama şimdi yeni bir giriş yapıyorum. şimdi mumların gövdeleri girişe - çıkışa da sadece bir sinyal (0.1) şeklinde uygulanır. filtreleme olmadan strateji.
Aşağıdaki bir denemedir. 2 puanlık bir yayılma ile sonuç içler acısı - -398 puan. Filtrelemeye çalışacağım. Eğitim döneminde ormanın düzenlenmesine gerek olmadığını düşünüyorum iyi öğreniyor.
Segmenti yalnızca OOS ile göster (eğitim ve doğrulama olmadan)
LevelOpen > 0.1(< -0.1) Kar 73 puan
LevelOpen > 0.15(< -0.15) Kar 21 pip
Küçük bir kâr, ama yine de. 0.1 kayıptan daha düşük seviyelerde. Şimdi bu sonuçları geçmek için çaba göstermeliyiz)