O zaman ne yazık ki yardım edemem - sorun çözülmeden önce yeniden üretilmelidir.
Bir gecikme için EventSetTimer'ı kullanmayı deneyebilirsiniz - çubuğun görünmesinden birkaç saniye sonra göstergeyi okuyun .
Tavsiye için teşekkürler.
Ve birkaç saniye içinde yapamazsınız, ancak 30 saniyede bu şekilde ??? Ve nasıl yapılır?
Yapabilir. Örneğindeki kod tabanındaki göstergeleri arayın.
Soruma göre, anladığım kadarıyla uzman yok ????
Nvidia'nın API'sini kullanan var mı? Geçen gün kart açısından biraz araştırdım, şirketin video konektörleri olmadan madencilik için kartlar ürettiğini görüyorum.
Unuttum ve bazı API'ler yayınlandı, ben CUDA'yım
Nvidia'nın bir sürü API'si var.
OpenCL popüler bir standarttır, özel C şeklinde kod yazmanız gerekir. Hem Nvidia hem de AMD desteklenir, ekran kartı yerine işlemci işlemcileri için bir kitaplık bile kurabilirsiniz. R'de https://cran.r-project.org/web/packages/OpenCL/index.html kitaplığı aracılığıyla kullanıyorum
MT5 de bu API'yi kullanabilir.
CUDA bir tür kesinlikle nvidia kitaplığıdır ve örneğin AMD'den vidyuhi bunu desteklemez. Sonuç olarak, normal C++ kodunu alıp vidyuhi üzerinde çalışacak şekilde derlemektir. Muhtemelen izin verilen işlevlerde kısıtlamalar vardır, ben araştırmadım
CUDNN - CUDA'ya dayalı nöron api ve kitaplığı
Örneğin böyle bir MXNET nöronu var, tüm bu teknolojileri destekliyor, üzerindeki videoyu test edebilirsiniz https://mxnet.incubator.apache.org/get_started/install.html
Süreci anlamama yardım et :)
Doğrusal bir sınıflandırıcı örneğinde. Bir sınıflandırıcıya bir şey öğrettiğimizi varsayalım, 2 çıkış için 0'dan 1'e fiyat artışları uyguluyoruz, burada 0,5 sinyal yok (çıktıların toplamı her zaman bire eşittir)
Örneğin fiyatlara göre basit bir regresyon doğrusu oluşturursak, daha büyük fiyat artışları satırdan daha uzağa, daha küçük olanlar daha yakına, yani sınıflandırıcı 0,9 çıktı verirse; 0.1 o zaman pozitif artış çizgiden uzaktadır, yani. 0,9 sinyali 0,6 satın alma sinyalinden daha güçlü olacaktır
Ve doğrusal olmayan bir sınıflandırmaya sahip bir sinir ağı alırsak, çıktı okumaları sinyalin gücünü mü gösterecek yoksa sadece 2 sınıftan birine ait olma derecesini mi gösterecekler, daha fazlasını değil mi?
Onlar. Aşağıdaki koşul karşılanacak mı:
Bir düşünün: çizgi sınırdır (en basit durumda ortalama). Fiyat artışının sınırına ne kadar yakınsa , ortalamadan o kadar az farklılık gösterirler , ancak mutlak değerde hiç de küçük olmayabilirler. (sorunun böyle bir ifadesi için)
Yani hedefin sınıfa ait olma derecesine göre mutlak değişim hakkında bir sonuç çıkarmak imkansızdır, 0,9 fiyat artışının 0,6 durumundan daha büyük olacağı anlamına gelmez.
Yine, sınıflandırmanın nasıl oluşturulduğuna bağlıdır. Yukarıdaki örnekte, sınıflandırma, artışın mutlak değeri dikkate alınmadan orta hattan (sınırdan) olan mesafeye göre yapılmıştır. Mutlak artışın göstergesini girerseniz, sınıflandırma prensipte farklı olacaktır. Ölçeği de farklı olacaktır.