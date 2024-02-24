Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 960
Ben icat ederken herkesin bunu uzun zamandır kullandığını bilmiyordum ...
yarım asırdır burada tartışılan her şeyi kullanıyorlar
şimdi sadece diplerning gibi daha ilerici modeller ekleniyor
gözlem - aklıma gelen ve daha sonra internette neredeyse aynısını bulamadığım tek bir fikir yok. (Örneğin, geçenlerde bulanık mantık ve NN ile ilgili bir örneği atmıştım. İlk önce aklıma geldi ve sonra tam olarak aynı 1'de 1'i buldum, makale oldukça taze olmasına rağmen) Ve onların yapacakları tek bir ML modeli yok. Piyasaya daha önce başvurmayı denemedim :) Temelde İngilizce kaynaklar, tabii ki .. RuNet'te, genel olarak bronzlaşma tamamlandı
Sıkıcı :)
Sıkıcı :)
Evet bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum kimse fikir atmazken ben düşünemeyecek kadar tembelim
iyi, bir model var, çeşitli modifikasyonlarda sürekli olarak iyi eğitiyor, bazıları burada olduğu gibi OOS için trenin% 100 veya daha fazlasını çalıştırıyor .. (4 aylık eğitim 10 aylık OOS) sonra çöp
Demolar üzerinde test etme noktasını görmüyorum. zaten açık
real - xs'e geç, çünkü gelecekte sistemin ne zaman bozulacağı belli değil :D bir çeşit yarım kase yaptım ve şimdi oturup boş boş bakıyorum, şimdiden 50k teklif edildi
500 sayfa tekrar İngilizce okunacak kitaplar...
Özellikleri değiştirmeye başlayabilir miyiz?
"Girişte çöp - çıkışta çöp" doğru ve aynı zamanda anlaşılması için önemli, temel çalışmaya değer bir tezdir. Doğal olarak, modellemenin tüm olanaklarını tüketmez ve araştırma için ilk verileri seçme yollarının sınırsızlığını hesaba katmaz. Herkes, veri seçiminin, incelenen nesnenin özelliklerine veya biliniyorsa matematiksel modelinin doğasına göre belirlendiğini bilir. Öte yandan, herhangi bir veri , piyasanın davranışını belirleyen "mutlak" faktörler kümesiyle ilgili olarak belirli bir soyutlama düzeyinde düşünülmelidir. Bu standartlar olmadan, yalnızca tamamen yerel olacak karşılaştırmalı bir değerlendirme yapabiliriz. Şahsen, kendi deneyimlerimden, başlangıç verilerinin seçimine yönelik düşünceli bir yaklaşımın sayısal verilerin performansını artırdığına ikna oldum. modelleme.
Sadece girişte fiyatlarım var, özelliklerden muzdarip değilim :) asıl mesele hedef seçimi
"Girişte çöp - çıkışta çöp" doğru ve aynı zamanda anlaşılması için önemli, temel çalışmaya değer bir tezdir. Doğal olarak, modellemenin tüm olanaklarını tüketmez ve araştırma için ilk verileri seçme yollarının sınırsızlığını hesaba katmaz. Herkes, veri seçiminin, incelenen nesnenin özelliklerine veya biliniyorsa matematiksel modelinin doğasına göre belirlendiğini bilir. Öte yandan, herhangi bir veri , piyasanın davranışını belirleyen "mutlak" faktörler kümesiyle ilgili olarak belirli bir soyutlama düzeyinde düşünülmelidir. Bu standartlar olmadan, yalnızca tamamen yerel olacak karşılaştırmalı bir değerlendirme yapabiliriz. Şahsen, kendi deneyimlerimden, başlangıç verilerinin seçimine yönelik düşünceli bir yaklaşımın sayısal verilerin performansını artırdığına ikna oldum. modelleme.
Bence terver + MO, başka seçenek yok. Hem bilimsel hem de zevkli çıkıyor
burada terver ile genellikle zayıftır, çalışmanız gerekir
Sadece girişte fiyatlarım var, özelliklerden muzdarip değilim :) asıl mesele hedef seçimi
O zaman her şey ancak tarihsel fiyatlar tekrar ettiği sürece işe yaramalı...
Aynen öyle.
Belli bir Asaulenko tam da bunu yapıyor. Tavşan gibi kaçmaya çalışsa da o hala bir fizikçi ve ben onun modeline güveniyorum.
Ve bu böyle - fiyatın güven düzeyinin ötesine geçip geçmediğini görmek için görünüyor ve Millet Meclisi ayrıca işleme girmek için izin veriyor / reddediyor. Her şeye sahibim, sadece NS yerine Pearson'ın çarpıklık katsayısını kullanıyorum. Ama o daha iyi - ben de aynısını yapmak istiyorum.