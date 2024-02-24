Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 475
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Açık bir hesabım var. Başka neler eklenebilir? Hacim denilince ilk akla gelen şeydir. Forex'te yok. Bildiğim kadarıyla terminalde fiyat ve hacim dışında başka bir şey yok. Görünüşe göre yandan veriye ihtiyacınız var mı? RTS endeksi, Sberbank ve Sishka'da zikzak dönüşlerini belirlemeye çalıştım. Sonuçlar çok iyi değil. Birçok sinyal kaçırıldı. Bazı durumlarda, birçok yanlış sinyal vardır. Sishka'daki bir sonraki barın fiyatını tahmin etmeye çalıştım. Ayrıca sonuçlar çok iyi değil. Genel olarak, istenirse herkes geliştirmelerimle oynayabilir. Bir arzu varsa, nasıl kurulacağını ve neyin çalıştırılacağını anlatacağım. MT betiğinden veri aktarımının üç aşaması vardır, ağ eğitimi (Python betiği), MT'de sonuçların gözlemlenmesi (hazır gösterge). Ağlarla çalışmak için kitaplığı Microsoft web sitesinden yüklemeniz gerekir. Ve Python dili desteği ile.
Açık bir hesabım var. Başka ne eklenebilir? Hacim denilince ilk akla gelen şeydir. Forex'te yok. Ve fiyat ve hacim dışında bildiğim kadarıyla terminalde başka bir şey yok. Görünüşe göre yandan veriye ihtiyacınız var mı? RTS endeksi, Sberbank ve Sishka'da zikzak dönüşlerini belirlemeye çalıştım. Sonuçlar çok iyi değil. Birçok sinyal kaçırıldı. Bazı durumlarda, birçok yanlış sinyal vardır. Sishka'daki bir sonraki barın fiyatını tahmin etmeye çalıştım. Ayrıca sonuçlar çok iyi değil. Genel olarak, istenirse herkes geliştirmelerimle oynayabilir. Bir arzu varsa, nasıl kurulacağını ve neyin çalıştırılacağını anlatacağım. MT betiğinden veri aktarımının üç aşaması vardır, ağ eğitimi (Python betiği), MT'de sonuçların gözlemlenmesi (hazır gösterge). Ağlarla çalışmak için Microsoft web sitesinden kitaplığı yüklemeniz gerekir. Ve Python dili desteği ile.
Fiyat ve hacme ek olarak, birkaç akış daha vardır. MT5'te geçmişleri yoktur, bu yüzden biriktirmeniz gerekir.
Belirli girişleri (ideal olarak) IMHO'yu tahmin etmek daha iyidir, ancak bir zikzak ile başlayabilirsiniz. Asılsız olmamak için bir resim daha iyidir:
Bu, MT5'teki tüm verilerdir (sipariş defterini saymaz). Borsa ek olarak başka bir şey verir, ancak bu kritik değildir.
Etrafta oynamaya gelince - zaman olsaydı, teklif etmezdim. Eller ulaştığında (ve yapacaklar), o zaman verileri sunmayacağım))
Bu verileri Forts için MT5'te nasıl alacağımızı bize bildirin. Gerisini ben yapacağım. Ve en önemli şey, bu verilerin çubuklardaki uzunluğudur. Ne kadar çok tarih o kadar iyi. Bu verileri kendim alamazsam, onlar üzerinde bir ağ kurmakla ilgilenmem. Her zaman işlemlerimde kullanamayacağım.
Fiyat ve hacme ek olarak, birkaç akış daha vardır. MT5'te geçmişleri yoktur, bu yüzden biriktirmeniz gerekir.
Belirli girişleri (ideal olarak) IMHO'yu tahmin etmek daha iyidir, ancak bir zikzak ile başlayabilirsiniz. Asılsız olmamak için bir resim daha iyidir:
Bu, MT5'teki tüm verilerdir (sipariş defterini saymaz). Borsa ek olarak başka bir şey verir, ancak bu kritik değildir.
Etrafta oynamaya gelince - zaman olsaydı, teklif etmezdim. Eller ulaştığında (ve yapacaklar), o zaman verileri sunmayacağım))
Tüm verileriniz ertelenir veya tekliflerdeki değişikliklerle aynı anda görünür, bir fiyat aralığı almanız ve yalnızca çeşitli manipülasyonlarla onunla çalışmanız gerekir.
Tüm verileriniz ertelenir veya tekliflerdeki değişikliklerle aynı anda görünür, bir fiyat aralığı almanız ve yalnızca çeşitli manipülasyonlarla onunla çalışmanız gerekir.
Veriler benim değil, değiş tokuşlar. Hiçbir şekilde fiyatın gerisinde kalmazlar, ancak değişmesinin nedenidir (bunlardan biri).
Yoksa (Yusuf ve J. Doe ile birlikte) fiyatta her şeyin zaten dikkate alındığını mı düşünüyorsunuz?)) O zaman evet, tek fiyat alın.
Veriler benim değil, değiş tokuşlar. Hiçbir şekilde fiyatın gerisinde kalmazlar, ancak değişmesinin nedenidir (bunlardan biri).
Yoksa (Yusuf ve J. Doe ile birlikte) fiyatta her şeyin zaten dikkate alındığını mı düşünüyorsunuz?)) O zaman evet, tek fiyat alın.
Eh, kakbe evet, her şey hesaba katılır. Açık faiz nasıl fiyat değişikliklerine neden olabilir? algoritmayı açıklayın lütfen
Bu verileri Forts için MT5'te nasıl alacağımızı bize bildirin. Gerisini ben yapacağım. Ve en önemli şey, bu verilerin çubuklardaki uzunluğudur. Ne kadar çok tarih o kadar iyi. Bu verileri kendim alamazsam, onlar üzerinde bir ağ kurmakla ilgilenmem. Her zaman işlemlerimde kullanamayacağım.
Eh, kakbe evet, her şey hesaba katılır. Açık faiz nasıl fiyat değişikliklerine neden olabilir? algoritmayı açıklayın lütfen
Nn, Yusuf ile tartışmaya başladı ama sana cevap vereceğim. Her şey hesaba katılırsa, fiyat ya sabit kaldı ya da seviyeden seviyeye atladı. Bunu izliyor muyuz? Açılışta bile mi?
Bu nasıl bir mantık sıçramasına göre mi yoksa yerinde mi? Piyasada olan bir şey anında fiyata yansır, etkin piyasa teorisi :)
Bu nasıl bir mantık sıçramasına göre mi yoksa yerinde mi? Piyasada bir şey olur ve anında fiyata yansır, etkin piyasa teorisi :)
Bu, boşlukta küresel bir atın teorisidir)) Bu kelime sizin için anında ne anlama geliyor?