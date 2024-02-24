Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2160
Gurur verici puanlama için teşekkürler.
Cevaplardan kaçmakta ustasın.
Peki ne sunmak istiyorsun?
TAMAM.
Bir şeyi kanıtlamak için bir şey göstermeniz gerekir.
Pazartesi gününden itibaren abonelik için NOT sinyalini açacağım. O zaman konuşuruz.
sadece karşılaştır
kimse sen yanlışsın demiyor
sisteminizdeki giriş verilerini değiştirin ve sonuca bakın
Bu arada, ben de onunla ilgileniyorum.
gerçek şu ki, aracınız için gürültünün ne olduğunu bilmiyorsunuz
bu yüzden beni filtreler, siz sadece aracı değiştirin
Bu bepontovy konusunu, fin için uygun olmayan dijital sinyal işleme ile kapatmayı öneriyorum. "kesinlikle" kelimesinden piyasalar
kulağa inandırıcı geliyor mu?
admin'in sözleri:
https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042
hayır. Ama bu inandırıcı geliyor.https://www.mql5.com/en/forum/101311/page8#comment_2962102
hayır. Ama bu inandırıcı geliyor.https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102
TAMAM
Bir Fourier serisinde alıntıları genişletmenin sorunu, birçokları için sorunun kafa kafaya, yani gürültü ile çözülmesidir.
önce filtrelenmeli ve ancak daha sonra ayrıştırılmalıdır
ayrıca, burada alışıldığı gibi her frekansa, kuyuya veya bir tahmin ediciye bir katsayı uygulayın
iyi, tekrar bir araya getir
sonuç ilginç olacak
Aslında, kimse bilmiyorsa, bu bir EMA filtresidir ( üstel hareketli ortalama ):
.
evet, makine öğrenimine hoş geldiniz
evet, makine öğrenimine hoş geldiniz
Maxim, MO - bu DSP'dir (dijital sinyal işleme)
yani tartışma yok.
TAMAM
Bu amatör radyo saçmalığıyla ne kadar kazanabilirsiniz (((
Piyasa için çalışmıyor, hiç çalışmadı ve asla çalışmayacak.