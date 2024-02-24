Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2160

Alexey Vyazmikin :

Gurur verici puanlama için teşekkürler.

Cevaplardan kaçmakta ustasın.

Peki ne sunmak istiyorsun?

TAMAM.

Bir şeyi kanıtlamak için bir şey göstermeniz gerekir.

Pazartesi gününden itibaren abonelik için NOT sinyalini açacağım. O zaman konuşuruz.

[Silindi]  
Renat Akhtyamov :

sadece karşılaştır

kimse sen yanlışsın demiyor

sisteminizdeki giriş verilerini değiştirin ve sonuca bakın

Bu arada, ben de onunla ilgileniyorum.

gerçek şu ki, aracınız için gürültünün ne olduğunu bilmiyorsunuz

bu yüzden beni filtreler, siz sadece aracı değiştirin

Bu bepontovy konusunu, fin için uygun olmayan dijital sinyal işleme ile kapatmayı öneriyorum. "kesinlikle" kelimesinden piyasalar

 
Maksim Dmitrievski :

gerçek şu ki, aracınız için gürültünün ne olduğunu bilmiyorsunuz

bu yüzden beni filtreler, siz sadece aracı değiştirin

Bu bepontovy konusunu, fin için uygun olmayan dijital sinyal işleme ile kapatmayı öneriyorum. "kesinlikle" kelimesinden piyasalar

kulağa inandırıcı geliyor mu?

admin'in sözleri:

[Silindi]  
Renat Akhtyamov :

kulağa inandırıcı geliyor mu?

admin'in sözleri:

https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042

hayır. Ama bu inandırıcı geliyor.

Maksim Dmitrievski :

hayır. Ama bu inandırıcı geliyor.

TAMAM

Bir Fourier serisinde alıntıları genişletmenin sorunu, birçokları için sorunun kafa kafaya, yani gürültü ile çözülmesidir.

önce filtrelenmeli ve ancak daha sonra ayrıştırılmalıdır

ayrıca, burada alışıldığı gibi her frekansa, kuyuya veya bir tahmin ediciye bir katsayı uygulayın

iyi, tekrar bir araya getir

sonuç ilginç olacak

[Silindi]  

Aslında, kimse bilmiyorsa, bu bir EMA filtresidir ( üstel hareketli ortalama ):

.

[Silindi]  
Renat Akhtyamov :

TAMAM

Bir Fourier serisinde alıntıları genişletmenin sorunu, birçokları için sorunun kafa kafaya, yani gürültü ile çözülmesidir.

önce filtrelenmeli ve ancak daha sonra ayrıştırılmalıdır

ayrıca, burada alışıldığı gibi her frekansa, kuyuya veya bir tahmin ediciye bir katsayı uygulayın

peki, geri koy

sonuç ilginç olacak

evet, makine öğrenimine hoş geldiniz

 
Maksim Dmitrievski :

evet, makine öğrenimine hoş geldiniz

Maxim, MO - bu DSP'dir (dijital sinyal işleme)

yani tartışma yok.

[Silindi]  
Renat Akhtyamov :
Maxim, MO, DSP'dir

böyle sürme

 
Renat Akhtyamov :

TAMAM

Birçokları için, bir Fourier serisindeki alıntıları genişletmedeki sorun, sorunun kafa kafaya, yani gürültü ile çözülmesi gerçeğinde yatmaktadır.

önce filtrelenmeli ve ancak daha sonra ayrıştırılmalıdır

ayrıca, burada alışıldığı gibi her frekansa, kuyuya veya bir tahmin ediciye bir katsayı uygulayın

iyi, tekrar bir araya getir

sonuç ilginç olacak

Bu amatör radyo saçmalığıyla ne kadar kazanabilirsiniz (((

Piyasa için çalışmıyor, hiç çalışmadı ve asla çalışmayacak.

