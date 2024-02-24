Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 892
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Genel olarak, giriş için tüm temel koşul bu
Pekala, harika, şimdi bu sinyalleri grafikte göster. Sterlin zor olmasa bile .... sinyallerin nerede göründüğünü oklarla göstermeniz yeterli ....
Pekala, harika, şimdi bu sinyalleri grafikte göster. Sterlin zor olmasa bile .... sinyallerin nerede göründüğünü oklarla göstermeniz yeterli ....
İşte takas edilen fırsatlar
İşte takas edilen fırsatlar
Pekala, takas edilen anlaşmalar dürüst olmak gerekirse buz değildir. Girmeniz gerektiğinde size bir ok göstermesi için hepsini ok göstergesine atabilir misiniz ??? Temel strateji bu. Sonuçta, ana görevi zaman içinde bir andır. tamamlanmış hali. Hindi yap hazır kodlar varsa 5 saniye sürer sanırım. Bekliyorum .... Hindi atmama gerek yok, çizelgede görebilirsiniz. Basitçe görüntüle...
Pekala, takas edilen anlaşmalar dürüst olmak gerekirse buz değildir. Girmeniz gerektiğinde size bir ok göstermesi için hepsini ok göstergesine atabilir misiniz ??? Temel strateji bu. Sonuçta, ana görevi zaman içinde bir andır. tamamlanmış hali. Hindi yap hazır kodlar varsa 5 saniye sürer sanırım. Bekliyorum .... Hindi atmama gerek yok, çizelgede görebilirsiniz. Basitçe görüntüle...
Her zaman bir girdi olacağından ve bu işe yaramayacağından, temel sinyaldeki okları öylece fırlatamayacağınızı açıklıyorum.
Her zaman bir girdi olacağından ve bu işe yaramayacağından, temel sinyaldeki okları öylece fırlatamayacağınızı açıklıyorum.
her zaman ne demek???? Öğretmenle tartışmayın... Yap diyorlar... Sinyalli bu gösterge nasıl görünecek. Sonra doğru mu yanlış mı analiz edeceksiniz. Tüm sınıflandırma araçları bu şekilde çalışır. Eğer herhangi bir şeyde. Ama bir şeyi sınıflandırmak için bir şeye sahip olması gerekir. Temel bir karşı trend stratejim var. Analiz için en iyi an, tüm karşı-trend stratejilerinin yaptığı gibi, OLASI bir piyasa dönüşü anıdır. Ne de olsa en büyük trend küçük bir geri çekilmeyle başlar... Karanlık... Tartışmayın.. Ok hindisi yapın...
her zaman ne demek???? Öğretmenle tartışmayın... Yap diyorlar... Sinyalli bu gösterge nasıl görünecek. Sonra doğru mu yanlış mı analiz edeceksiniz. Tüm sınıflandırma araçları bu şekilde çalışır. Eğer herhangi bir şeyde. Ama bir şeyi sınıflandırmak için bir şeye sahip olması gerekir. Temel bir karşı trend stratejim var. Analiz için en iyi an, tüm karşı-trend stratejilerinin yaptığı gibi, OLASI bir piyasa dönüşü anıdır. Ne de olsa en büyük trend küçük bir geri çekilmeyle başlar... Karanlık... Tartışmayın.. Ok hindisi yapın...
Kodu gösterdim - her zaman, yani fiyat Donchian kanalında belirtilen seviyenin% 50'nin üzerinde ve altındaysa, satın alma işlemine gireriz ve satış tam tersi olur ve her zaman bir şeklinde olacaktır. gösterge ve bir danışman şeklinde bir koşul daha görünecektir - bir anlaşma açılırsa, kapanana kadar piyasaya girmeyiz.
Kodu gösterdim - her zaman, yani fiyat Donchian kanalında belirtilen seviyenin% 50'nin üzerinde ve altındaysa, satın alma işlemine gireriz ve satış tam tersi olur ve her zaman bir şeklinde olacaktır. gösterge ve bir danışman şeklinde bir koşul daha görünecektir - bir anlaşma açılırsa, kapanana kadar piyasaya girmeyiz.
Pekala, işte ilk hatalar... Tamam, o zaman geçiş anını belirleyelim, aşağıdan yukarıya işaret alım, yukarıdan aşağıya satış için bir işarettir. Ama sadece bir barda. Yani, sadece 50'yi geçme anını bırakıyoruz.Umarım bu bir barda olur???
Esasen, fiyat aşağıdan yukarıya doğru %50 işaretini geçer geçmez, aynı anda belirtilen seviyenin altına düşer. Bu yüzden aşağıdan yukarıya %50'lik işareti geçmek ve satın almak yeterli olacaktır. Naoborod naoborod .... Bu planı nasıl buldunuz ???
İkinci makalede, bir grup parametrenin genetiği ve numaralandırılması, bir değer vektörü (orman girişleri, tahmin ediciler) ile değiştirilir ve maksimum karlı ticaret sayısı dikkate alınarak çıkışlar seçilir. Beşinci ödülü ayarlayarak diğer kriterleri tanıtabilirsiniz (DD, keskin oran, her neyse dahil).
Algoritma, optimize edicide sadece birkaç geçişte (genellikle 5) herhangi bir stratejiyi çok yüksek kalitede optimize eder (GA'nın ve ayrıca kapsamlı aramanın aksine). Makalede verilen örnekte bu saniyedir. Ayrıca, tahmin edicilerin sayısındaki artış, neredeyse optimizasyon geçişlerinin sayısını artırmaz. Strateji Liginiz için başka bir konuda denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca, önerilen yaklaşıma dayalı olarak Lig için daha da verimli optimizasyon algoritmaları oluşturabilirsiniz. Normal optimize edici, özellikle çapraz doğrulama (wolf-forward) olmadan eskimiş olarak atılabilir ve (en azından) hızda bir kat kaybeder, ancak kalite olarak daha iyi değildir. Ormanı kfold ile bir NN ile değiştirirsek, o zaman bir kurt ileri analogu ve bunda çok hızlı bir analog elde ederiz. Ama eller ulaşana kadar.
Karşılıklı bilgi, hedef değişken ile öngörücüler arasındaki entropinin bir ölçüsüdür, resimde tahmin edicilerin önemine ilişkin bir tablo şeklinde gösterdiğiniz gibi. Ancak lazlarda özyinelemeli özellik elemeyi kullanabilir ve hataları izleyebilirsiniz. Eğer öyleyse, bilgi vermeyen tahmin edicileri sıralamak ve silmek gereklidir. (google'da şifresini çöz)
yukarı
Max, sen kazandın. Önce düşüncelerinizi sonuna kadar formüle edin ve sonra şubeye gönderin. Zadolbal düzenlemek için ... Hepsi bana cevap vermişler gibi görünüyor ...
Max, sen kazandın. Önce düşüncelerinizi sonuna kadar formüle edin ve sonra şubeye gönderin. Zadolbal düzenlemek için ... Hepsi bana cevap vermişler gibi görünüyor ...
Seninle hiç konuşmadım) düşüncelerim yazmaya zamanımdan daha hızlı gidiyor
tüm bunlar bir makale şeklinde düzenlenebilir, gelişmeler daha da ileri gitti, ama çok tembel