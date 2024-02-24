Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 890
Yani ilk test konusu hazır - 2015-2016'da eğitim ve 2017'den beri ağacın seçilen kurallarına göre net ticaret - birleşmedi - zaten iyi mi?
NS olmadan ticarete karşı - eğitim (ugh - ayarlama ve optimizasyon) 2016-2017
Şimdiye kadar, bunu nasıl daha iyi yapacağımı hala anlamıyorum - sonuç olarak, kuralları seçtim ve koda dönüştürdüm - çok özenli manuel çalışma ... sürecin bir tür otomasyonuna ihtiyaç var.
Eğitimdeki %10'luk bir hata, gelecekte %50 oldu.Bu, ya yeniden eğitim ya da geleceğe bakan tahmincilerdir.
bu yüzden ağacınız yok ve her şey çalışıyor) makalemden ormandaki optimize ediciyi sabitlemeye çalışın, MB sonuçları iyileşecek
ve önemini belirlemek için karşılıklı bilgileri kullanabilirsiniz, bir kod vardır (gerekirse)
İki makaleye baktım - iskele için optimize edicinin ne anlama geldiğini anlamadım?
Önemle ilgili olarak, ağ ve bir ağ veya alım satım sinyali olmayan bir danışman arasında ne tür bir karşılıklı bilgi olduğunu açıklayabilir misiniz? Kod gerekli, ancak bunu çözeceğim bir gerçek değil.
Tam olarak değil, satın alma için yalnızca 25 kural ve elle satış için 16 kural seçtim, bu da muhtemelen tüm kuralların %0,1'inden daha az. Yukarıda yazdım, sıkıntı şu ki, bence çok fazla kural elde ediliyor ki bu da etkili değil.
Orada gözetleme yok (mantıkta gözetleme yok, peki, hata koddaysa, ancak iki kod kullanılır - biri komut dosyasındaki bilgileri kaldırmak için, diğeri şeklinde kurallara göre çalışmak için bir gösterge, yani bir hata olasılığı daha azdır).
Yeniden eğitim - evet, belki de genel olarak, eğer küreselse, o zaman "trendi takip et" alanındaki özelliklerim trendleri aramak için yapılmıştır ve Si'de 2017, küresel trendler olmadan neredeyse düzdü - biraz farklı bir pazar.
Öte yandan, farklı TF'lerden özellikler topluyorum, daha çoktan daha azına belirli bir sınıflandırma çıkıyor ve ters çevrilmiş bir piramit veya yakınlaştırma gibi görünüyor, yani. ayı koşullu olarak alt kümelerle iki bölüme ayırdık, her alt kümeye aynı hafta, gün, saat için baktık ... ve şimdi diğer özelliklerle birlikte örnekte tekrarlandığı ortaya çıkan istatistikleri topladık.
Satın alma kuralları
Mavi - bu, bir karar verme anında fiyatın Donchian kanalında olduğu zamandır - 0 - 10 -% 10'luk bir adım - fiyat yükseldiğinde, genel olarak makul olan bir satın alma teklif edilir.
Yeşil - planlanan ATR alanının sadece büyük bir ölçeği gün, hafta, ay - yani. büyük bir eğilim, -8 seviyesinden +8 seviyesine bir kırılma var, örneğin, aylık TF'de aşırı satıldığında - seviye -6 - satın almak için sadece 1 kural varken, seviyeden büyüme - 3, -1, - bekleniyor 2, -4 - yani. Muhtemelen, temelde ruble için dolar vadeli işlemlerinin aylara göre düştüğünden daha fazla büyüdüğü ve çubuk içinde çalkantılar olduğu gerçeğine çok fazla vurgu yapılıyor (birindeki güçlü bir hareketin ardından açılış fiyatının ters geçişi) yönler).
Gri(?) - Saatte RSI - 70 seviyelerinin ötesinde satın alınması önerilir (70 seviyesinin ötesinde satın alınması için yalnızca 1 kez önerilir).
Turuncu (ofise göre) - BB_Up - bu, yeni bir çubuğun açılışında cıvatanın üst sınırının seviyesinin üzerinde olan fiyattır - 25 kişiden 6'sı şu anda girmek için bir sinyal olarak aşırı alımı tercih ediyor, ancak kalan 19'u aşırı satım olmamasını tercih ediyor ve BB_Down - dinlenme - raf veya düz olarak değerlendiriyor.
Sarı - TimeH - saat 10'da (13 üzerinden 4'te) giriş için bir tercih vardır - yani. hemen açılış ve kapanışta - saat 23'te (13'te 2) ve bu şaşırtıcı değil çünkü saat 10'da keskin ve güçlü bir hareket sağlanıyor, kalan 12,15,13,17 normal iyi volatilite ile günlük seans, ancak 20 saat kuralın bir istisnasıdır. Belki haftanın günlerini eklersek, haftalık haberlerle ilgili düzenlilikler ortaya çıkacaktır - petrol rezervleri ve tahminleri ruble için geçerlidir - deneyeceğim.
İyi istatistikler elde edene kadar sessiz bir akşam yemeği tutmak istedim, ama nasıl inatla yanıldığını göremiyorum ....
Herhangi bir dönüşüm, istenen seri hakkında bilgide bir azalmaya yol açar. Parametre 2'ye sahip Mashka bile gecikmeye başlar ve aynı zamanda tırtıl hakkında önemsiz miktarda bilgi kaybeder. NS, 10 ondalık basamakta bile herhangi bir basamağın nihai kararda belirleyici olabileceği gerçek sayılarla çalışan çok ince bir araçtır. 31 kategori elde ederken, girdilerinizi -1'den 30'a (örnek olarak) kategorilere getirerek sayının gerçek kısmını tamamen kesiyorsunuz. Maddi dünyada, -1 ile 30 arasındaki seçeneklerin sayısı, ondalık noktadan sonra bu siparişleri aldığınız kadardır. Sonuç olarak, int alırsanız 31 bölme seçeneğiniz olur ve int alırsanız çok daha fazla bölme seçeneğiniz vardır.
-1'den 30'a kadar kategorik bir giriş kullanırsanız, ağın onlardan öğrenebilmesi ve yüksek kaliteli bir sonuç alabilmesi için verilerin kendisinin kalitesi çok yüksek olmalıdır ve TÜM verileriniz fiyattan oluşturulduğundan , o zaman onların kalitesi büyük bir şüphe içindedir ve ayrıca gerçek sayıları int'ye indirdiniz, böylece Ulusal Meclis'in en azından herhangi bir şey için yakalama olasılığını öldürdünüz.
Kullanılan verilerin kalitesi zaten yeterince yüksekse, kategoriler girdi olarak kullanılabilir. Hangi, prensipte, prensipte NS kullanımını bozmaz. İyi kategorik öngörücülere sahip olarak, NS'siz bir TS oluşturmak mümkündür....
Şey, bu çok .... sesli düşünüyorum ... saçmalıklarına baktığımda kalbim kanıyor ... Sessizlik yemeğini bile bozdum .....
Bir gölü diğeriyle karşılaştırırsak, metrik bizim için gerçekten bu kadar önemli mi? Hayır, tabii ki, bir gölü bir gölle değil, bir gölü karşılaştırırsak, o zaman cevap farklı olabilir - hem gölet hem de su birikintisi, göle giderken ayaklarımızı bir su birikintisine sokmaktan korkmalı mıyız? Şahsen, tam kategorilerdeki noktayı göremiyorum, belki bu, bilgiyi yukarı ve aşağı analiz etmeyi bilen NN için önemlidir, ancak bende bir tane yok ve bir ağaç için bu fazlasıyla yeterli, çünkü ben şimdi gör.
Kategorik girişleri kullanmak için. Bu tür girdilerin kalitesi çok iyi olmalıdır. En azından küçük bir çalışma modeli elde etmek için. Girdilerin kalitesi düşükse, kategorilere çevirmek değil, göstergelerin gerçek değerlerini sunmak daha iyidir. Böylece NA, bu alanı yeterince bölmek için daha fazla seçeneğe sahip olacak IMHO !!!
Tamam, sihirbaza özel şükranlarımı sunmak istiyorum !!!!!
Bu noktaya geleceğini düşünmemiştim, ancak tavsiyeniz gerçekten tahmin edicileri hazırlamada kilit rol oynadı. Sana çok alçak selam orospu .. çok naziksin !!!! (suç yok)
Biraz sonra kesinlikle sizden kesinlikle bahsedeceğim bir video yayınlayacağım ... Bu yüzden Mikhail'in videosunu bekleyin :-) burada Mo alanını bir bütün olarak anlayışımdan bahsedeceğim. Bu videonun sadece yeni başlayanlar için değil, aynı zamanda deneyimliler için de ilginç olacağını düşünüyorum .... yani .. bekleyin !!!!
Kalite nasıl ölçülür?
Kategorik girişleri kullanmak. Bu tür girdilerin kalitesi çok iyi olmalıdır. En azından küçük bir çalışma modeli elde etmek için. Girdilerin kalitesi düşükse, kategorilere çevirmek değil, göstergelerin gerçek değerlerini sunmak daha iyidir. Böylece NA, bu alanı yeterince bölmek için daha fazla seçeneğe sahip olacak IMHO !!!
Önce karar verme anını düzeltin. Bir tür olay olsun. Ardından, tam olarak olayın gerçekleştiği anda, göstergelerin değerlerini kaydedin.
Dürüst olmak gerekirse, tablonuz tamamen net değil. İçinde ne var???