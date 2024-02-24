Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 889
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eğitim sırasında nöronlar için ağırlıklar ve önyargılar aldı ve bunlara göre çıktıyı yeni veriler üzerinde hesapladı.
Yani aldığı ağırlık sadece istatistiklerle elde ediliyor. Aksi takdirde son barda ne olduğunu bilmeden ağırlıkları dağıtamaz. Ya da ağlar düşündüğümden daha ilkel ...
Yani aldığı ağırlık sadece istatistiklerle elde ediliyor. Aksi takdirde son barda ne olduğunu bilmeden ağırlıkları dağıtamaz. Ya da ağlar düşündüğümden daha ilkel ...
Tabii ki istatistiksel olarak, tıpkı ormanlar gibi, tıpkı dizileriniz gibi.
Evet, demek istediğim, o zaman hangi kronolojide analiz için bilgi göndermenin bir anlamı yok.
Evet, demek istediğim, o zaman hangi kronolojide analiz için bilgi göndermenin bir anlamı yok.
neredeyse hiçbiri, sadece lok yüzünden. minimum veya tekrarlayanama aynı zamanda lok'tan. minimum, eğer mümkünse birkaç kez normal olarak nakavt edilirler. yeniden eğit ve karşılaştır
Rastgele bir ormanda en iyi ağaç nasıl seçilir veya ortalama bir ağaç oluşturulur?
Bir ağacın sahip olduğu daha az kural, modelin daha kararlı olduğunu doğru anlıyor muyum?
O zaman hangi oran normal kabul edilir? Eğitim için 403933 satırım var, 69779 kural oluşturuldu, yani her 5.79 satır için 1 kural olduğu ortaya çıktı ki bu bana çok fazla gibi geliyor yoksa bu normal mi? Güvenilirliğe bakarsanız, oran orada değişir - yukarı, bu da dağılımın düzgün olmadığı anlamına gelir, ancak orada ne olduğunu nasıl görebilirim ...
Yani ilk test konusu hazır - 2015-2016'da eğitim ve 2017'den beri ağacın seçilen kurallarına göre net ticaret - birleşmedi - zaten iyi mi?
NS olmadan ticarete karşı - eğitim (ugh - ayarlama ve optimizasyon) 2016-2017
Şimdiye kadar, bunu nasıl daha iyi yapacağımı hala anlamıyorum - sonuç olarak, kuralları seçtim ve koda dönüştürdüm - çok özenli manuel çalışma ... sürecin bir tür otomasyonuna ihtiyaç var.
Ve bu, giriş ağacının kurallarına göre 2017-2018'dir, ancak henüz eğitim veri kümesine entegre edilmemiş filtrelerle
Bir tür süreç otomasyonu gereklidir.
İcat edilmiş! Program kurallara göre farklı girdi verileri olan satırları gruplandırdı (ve sonuçları dosya olarak yükleyebileceğinizi söyledim ama her satır için bazı değişkenler, istatistikler ve kuralın sayısı var) ve şimdi siz bu satırlardaki hangi değişkenlerin aynı olduğunu bulmamız gerekiyor - bu ve bir kural olacak!
Uyuyacağım ve en iyi nasıl organize edeceğimi düşüneceğim - fikirleriniz varsa - yazın!
İcat edilmiş! Program kurallara göre farklı girdi verileri olan satırları gruplandırdı (ve sonuçları dosya olarak yükleyebileceğinizi söyledim ama her satır için bazı değişkenler, istatistikler ve kuralın sayısı var) ve şimdi siz bu satırlardaki hangi değişkenlerin aynı olduğunu bulmamız gerekiyor - bu ve bir kural olacak!
Uyuyacağım ve en iyi nasıl organize edeceğimi düşüneceğim - fikirleriniz varsa - yazın!
bu yüzden ağacınız yok ve her şey çalışıyor) makalemden ormandaki optimize ediciyi sabitlemeye çalışın, MB sonuçları iyileşecek
ve önemini belirlemek için karşılıklı bilgileri kullanabilirsiniz, bir kod vardır (gerekirse)