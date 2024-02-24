Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 889

elibrarius :

Eğitim sırasında nöronlar için ağırlıklar ve önyargılar aldı ve bunlara göre çıktıyı yeni veriler üzerinde hesapladı.

Yani aldığı ağırlık sadece istatistiklerle elde ediliyor. Aksi takdirde son barda ne olduğunu bilmeden ağırlıkları dağıtamaz. Ya da ağlar düşündüğümden daha ilkel ...

 
Alexey Vyazmikin :

Elbette, istatistiksel olarak, ormanlar gibi, dizileriniz gibi.
 
elibrarius :
Evet, demek istediğim, o zaman hangi kronolojide analiz için bilgi göndermenin bir anlamı yok.

Alexey Vyazmikin :

neredeyse hiçbiri, sadece lok yüzünden. minimum veya tekrarlayan

ama aynı zamanda lok'tan. minimum, eğer mümkünse birkaç kez normal olarak nakavt edilirler. yeniden eğit ve karşılaştır
 

Rastgele bir ormanda en iyi ağaç nasıl seçilir veya ortalama bir ağaç oluşturulur?

 

Bir ağacın sahip olduğu daha az kural, modelin daha kararlı olduğunu doğru anlıyor muyum?

O zaman hangi oran normal kabul edilir? Eğitim için 403933 satırım var, 69779 kural oluşturuldu, yani her 5.79 satır için 1 kural olduğu ortaya çıktı ki bu bana çok fazla gibi geliyor yoksa bu normal mi? Güvenilirliğe bakarsanız, oran orada değişir - yukarı, bu da dağılımın düzgün olmadığı anlamına gelir, ancak orada ne olduğunu nasıl görebilirim ...

 

Yani ilk test konusu hazır - 2015-2016'da eğitim ve 2017'den beri ağacın seçilen kurallarına göre net ticaret - birleşmedi - zaten iyi mi?

NS olmadan ticarete karşı - eğitim (ugh - ayarlama ve optimizasyon) 2016-2017


Şimdiye kadar, bunu nasıl daha iyi yapacağımı hala anlamıyorum - sonuç olarak, kuralları seçtim ve koda dönüştürdüm - çok özenli manuel çalışma ... sürecin bir tür otomasyonuna ihtiyaç var.


 

Ve bu, giriş ağacının kurallarına göre 2017-2018'dir, ancak henüz eğitim veri kümesine entegre edilmemiş filtrelerle


 
Alexey Vyazmikin :

Bir tür süreç otomasyonu gereklidir.

İcat edilmiş! Program kurallara göre farklı girdi verileri olan satırları gruplandırdı (ve sonuçları dosya olarak yükleyebileceğinizi söyledim ama her satır için bazı değişkenler, istatistikler ve kuralın sayısı var) ve şimdi siz bu satırlardaki hangi değişkenlerin aynı olduğunu bulmamız gerekiyor - bu ve bir kural olacak!

Uyuyacağım ve en iyi nasıl organize edeceğimi düşüneceğim - fikirleriniz varsa - yazın!

Alexey Vyazmikin :

Uyuyacağım ve en iyi nasıl organize edeceğimi düşüneceğim - fikirleriniz varsa - yazın!

bu yüzden ağacınız yok ve her şey çalışıyor) makalemden ormandaki optimize ediciyi sabitlemeye çalışın, MB sonuçları iyileşecek

ve önemini belirlemek için karşılıklı bilgileri kullanabilirsiniz, bir kod vardır (gerekirse)

