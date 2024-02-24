Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 891
31 kategori.. hayır, daha çok 31 adımlı bir ayrıklaştırma gibi. Vladimir'in makalelerinden birinde bu kullanılıyor ve sonuç daha da kötü değil.
Yalnızca orijinal verilerin kendisi iyiyse...
Önce karar verme anını düzeltin. Bir tür olay olsun. Ardından, tam olarak olayın gerçekleştiği anda, göstergelerin değerlerini kaydedin.
Dürüst olmak gerekirse, tablonuz tamamen net değil. İçinde ne var???
Öyleyse kesin değeri tutmanın ve belirli bir kalıbı tutmanın anlamı nedir - örneğin, benimki gibi iyi bilinen RSI, eğer 70 seviyenin üzerinde, sonra 1, seviye 30'un altında, sonra -1 ve her ikisini birden açmadıysa, sonra 0.
Tablo, ağacın çalışması sonucunda oluşturulmuş yüksek puanlı bir dizi kural içerir. Deductor Studio programını kullanıyorum - kendimi düşündüğüm yeni başlayanlar için oldukça iyi, ancak ücretsiz sürümden analiz sonuçları almak zor, bu yüzden kuralları filtreledim ve en iyilerini seçtim, onları koda çekiçledim. el.
Bugün süreci otomatikleştirdim ve örneği filtreledikten sonra kuralın bir kısmı yalnızca bir tahmin değeri verirse (örneğin, tahmin edicinin 2 konumu varsa ve filtrelemeden sonra (parça kurallarını uyguladıktan sonra) sadece bir tane kaldı), sonuç olarak böyle garip bir küme elde ediyoruz, iki kurala bir örnek:
belirli kurallarla - yeşil renk, herhangi bir değer - sarı renk, tanımlanmamış - kırmızı renk.
Belirsizlik, kurallara göre filtrelemeden sonra, değişkenlerin alternatif değerlerine sahip olmadığımızda kalır, ancak diğer koşullarda görünebilirler ve kural, doğru olduğu doğrulandığı için değil, olmadığı için yürütülür. daha önce bu durumla karşılaşmış ve değerlendirememiş ve tamamen zıt olsa da durumu benzer olarak değerlendirecektir.
Asıl sorunuza cevap vereceğim. RSI 70'den büyük olduğunda, o zaman yalnızca 1 (bir) değerine sahip olursunuz, ancak NN'nin 70 RSI'dan ne kadar yüksek gösterdiğini bilmesi çok önemlidir. 70.05 ise, bu bir şeydir ve 73 ise, o zaman tamamen farklıdır, 90, 80 veya 70'den 100'e kadar başka bir rakamdan bahsetmiyorum bile. Modelin tutunmaya çalıştığı bu küçük şeylerdir. ÖNEMLİ ... !!! Genelde böyle bir şey. Ve kesinlikle bir birlik atayarak, bunun için önemli bilgi ağını mahrum edersiniz, IMHO, elbette !!!
Biliyorsunuz, burada toplananların hepsi aptal olmaktan çok uzak, hatta akıl yürütmelerinde çok akıllı ve mantıklı diyebilirim. Programlama mantık gerektirir. AMA, sorun ne.... Bir aracı monte etmeye başladığınızda, yalnızca mantıksal sonuçlarınıza güvenirsiniz ve tüm sonuçları, deneyiminize ve "Eh, mantıklı" ifadesine dayanarak, bunu yapmanız gerekir ve o. Ancak yapılan testler, sonuçlarınızın tutarsızlığını gösteriyor ve nedenini anlamıyorsunuz, stsuko çalışmıyor. Sonuçta, her şeyi mantıklı bir şekilde doğru yaptın. AMA bir şeyi mantıklı olarak yapmak, onun doğru olduğu anlamına gelmez. Böylece birçoğu kendi mantığının esiri olur, bu doğal olarak doğrudur, ancak bir nedenden dolayı işe yaramaz ...... Ve zaman zaman yaptığınızdan şüphelenmeden aynı hatayı tekrar tekrar yaparsınız. MANTIKLI sonuçlarınıza dayanarak.
Daha önce verdiğim bir örnek olarak: Mantıksal olarak, model ne kadar büyükse, o kadar akıllıdır ...
Uygulamadan: Orta modeller, büyük veya küçük modellerden daha iyi çalışır. Bu bir örnek gibi...
RSI 70'in üzerindeyse 1 atamanın doğru olduğunu düşündünüz, ancak ağ için değil. Ve sen böylesin, peki, ağ nasıl işini kolaylaştırdı, peki, nasıl anlamazsın? Neden bu kadar aptalsın? Ama ne yazık ki size bunun onun için yeterli olmadığı yanıtını veremeyecektir. Biriminizle tüm önemli bilgileri aptalca öldürdüğünüz gerçeği .... Bu da bir örnek ...
Genel olarak, MO alanı allolojiktir. Mantıksal akıl yürütme burada iyi çalışmıyor. Burada, allolojik sonuçlar bir patlama ile geliyor !!!!
Belki haklısın ama ben bu düşüncelerden yola çıkıyorum, eğer NS'siz bir sistem bu tür kurallara göre başarılı bir şekilde çalışıyorsa, bu NS kurallarını anlamanızı ve bulmanızı engelleyen nedir? Dün karşılaştırma için ekran görüntüleri yayınladım. Şimdiye kadar görevim, makine öğreniminin sonucunun optimizasyondan ve TS'de belirtilen oldukça katı mantıktan daha iyi olacağı şekildeydi.
İşte bağlantı https://www.mql5.com/en/forum/86386/page889#comment_7378517
Açlık hakkında, şu anda verilerle aşırı beslendiğimi düşünüyorum, çünkü aslında hepsi kurallara uymuyor ...
Ne istediğimi açıklayamadığım ilginç bir fikir, yani. yanlış hedefle ilgili mi?
Ve TS, çok basit basit - bir dakikalığına kaplumbağalar. Ve geri kalanı, piyasaya ilişkin gözlemlerime dayanarak oluşturulmuş kademeli filtreler tarafından yapılır.
Kaplumbağa bir dakika boyunca günde kaç sinyal verir????
Temel TS'ye yalnızca karar verme anında ihtiyaç duyulur. Ana araçta bir sinyal oluştu. Piyasayı analiz etmeye başlıyoruz. Base TS'den gelen sinyalleri içeren bir ekran atın ???
Danışman sürekli geliştiriliyor, bu nedenle özel bir istatistik yok - aksi takdirde 8 Mayıs'ta 8 ve kârsız 5 sinyal vardı, ancak gün olumlu bölgede kapandı, kendime akşam ticaret yapmamanın daha iyi olduğunu kaydettim tatilden önce - Tarihe bakacağım - akşam, kaçınılması gereken, ancak günlük gelirin %20'sini alan 1 aptal giriş vardı.
Eh, ticaret sistemim standart bir şekilde oluşturulmamıştır, yani. Piyasaya girme kararı, fiyatın Donchian kanalındaki konumuna bağlı olarak sürekli olarak üretilir ve daha sonra bir pozisyon açıp açmama kararını veren filtreler çalışmaya başlar. Genel olarak, ideal olarak, onları piyasanın farklı anlarında açabilecek/açabilecek bir dış faktör bulmam gerekiyor. İş için bir ortam yaratırken tam anlamıyla bu hafta NS'ye yeni girdim ve tahmincilerin seçimi konusunda özel bir çalışma yapmadım, ancak zaten Expert Advisor'da kullandığım ilginç kalıpları buldum.
Genel olarak, giriş için tüm temel koşul bu